OTTAWA, ON, le 26 janv. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit dans les petites entreprises canadiennes afin de mettre au point des outils, des produits et des services novateurs qui sont essentiels au maintien de la protection des aliments, des végétaux et des animaux au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, et l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, ont annoncé qu'une somme de 500 000 $ sera accordée à une petite entreprise canadienne, iFood Packaging Systems Corporation (Summerland, Colombie-Britannique), dans le cadre de la phase 2 du défi de création de prototype du programme Solutions innovatrices Canada. Alors que le bromure de méthyle - la méthode de traitement phytosanitaire actuelle pour contrôler les phytoravageurs et les agents pathogènes - sera progressivement éliminé en raison de ses propriétés destructrices de la couche d'ozone, ce financement sera utilisé pour mettre au point une solution novatrice de traitement phytosanitaire plus écologique.

Par l'entremise de SIC, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a également lancé un nouveau défi lié au développement d'un appareil d'analyse portatif afin de détecter la présence d'acide domoïque (AD) dans les eaux marines. Une intoxication aiguë peut être mortelle et les faibles doses cumulatives au fil du temps peuvent causer des handicaps ou des maladies cognitives. Par conséquent, l'objectif de cet appareil sera d'informer les cueilleurs des risques possibles de l'AD en temps réel, ce qui contribuera à améliorer les initiatives de salubrité des aliments et à économiser les ressources associées aux enquêtes sur la salubrité des aliments, aux rappels et aux activités coûteuses de destruction des produits.

Ces défis posés par SIC offrent des possibilités de collaboration entre les petites entreprises canadiennes et le gouvernement du Canada en matière de recherche commerciale. Grâce à ces partenariats, nous pouvons appuyer l'avancement des sciences, de l'innovation et permettre la prise de décisions fondées sur des données probantes afin de protéger les aliments, les végétaux et les animaux du Canada, et conséquemment de protéger la santé des Canadiens et notre environnement.

« Afin de protéger la santé et la sécurité des Canadiens et de notre environnement, il est essentiel de repousser les limites de la technologie et de l'innovation. Grâce au programme Solutions innovatrices Canada et aux petites entreprises comme iFood Packaging Systems Corporation, nous pouvons soutenir des solutions de traitement plus écologiques qui protégeront nos aliments, nos végétaux et nos animaux. Ces types d'initiatives en matière de salubrité et de sécurité des aliments nous aident à travailler ensemble afin de réduire au minimum les risques à long terme pour la santé et de maintenir le Canada en bonne santé. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé

« Des programmes comme Solutions innovatrices Canada offrent au gouvernement du Canada l'occasion de collaborer avec les petites entreprises et de soutenir les innovateurs canadiens. La mise au point d'une méthode de traitement phytosanitaire de remplacement respectueuse de l'environnement et la capacité d'analyser la présence à la source d'acide domoïque dans les eaux marines contribueront à protéger les Canadiens et notre environnement tout en protégeant l'approvisionnement alimentaire du Canada. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Notre gouvernement s'est engagé à soutenir les petites et moyennes entreprises canadiennes. Grâce à nos investissements dans leurs solutions novatrices, nous leur donnons l'occasion de jouer un rôle clé dans le domaine de la salubrité alimentaire et de la protection des végétaux. Parallèlement, nous leur offrons les outils et les possibilités nécessaires à leur croissance et à leur réussite. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Solutions innovatrices Canada (SIC) est un programme d'approvisionnement en recherche et développement administré par Innovation, Sciences et Développement économique Canada , dans le cadre duquel 21 ministères et organismes fédéraux invitent les petites entreprises à trouver des solutions inédites aux défis du gouvernement du Canada ou à proposer leurs prototypes qui en sont aux dernières étapes et qui sont prêts à être mis à l'essai dans des conditions réelles dans le but ultime de promouvoir la croissance des entreprises canadiennes tout en aidant à appuyer le mandat des organismes gouvernementaux participants, comme l'ACIA.

