Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan, ainsi que l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, et le maire d'Edmonton, Amarjeet Sohi, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 6,7 millions de dollars pour 27 projets d'infrastructure communautaires à Edmonton qui amélioreront les principaux espaces de rassemblement et encourageront les résidents à se réunir, encore une fois, entre amis et voisins.

Voici des exemples de projets recevant un soutien :

Une initiative visant à transformer deux ruelles du centre-ville en espaces de rassemblement communautaire qui accueilleront des festivals, des marchés et des terrasses éphémères.

La modernisation d'une station de métro grâce à l'amélioration de son accessibilité et à l'installation d'œuvres d'art autochtones.

L'amélioration de l'accessibilité aux piétons et aux transports actifs autour de l'avenue Whyte grâce à du mobilier urbain et à des îlots de verdure.

La construction d'un belvédère accessible et l'agrandissement d'un jardin communautaire dans le quartier de l'avenue Alberta .

. La création d'une zone piétonne accueillante sur la promenade MacDonald qui relie le centre-ville d' Edmonton à la vallée fluviale de la ville.

L'investissement fédéral combiné de 6 756 629 $ devrait contribuer à créer ou à maintenir 185 emplois, à accroître l'accessibilité et la qualité des espaces communautaires pour les personnes de tous âges et de toutes capacités, ainsi qu'à soutenir l'attraction d'investissements et l'activité commerciale.

Citations

« Les espaces publics sont au cœur de nos rassemblements au sein de nos collectivités. Qu'il s'agisse de patinoires, de jardins communautaires, de parcs à jets d'eau ou d'allées piétonnières, les investissements de notre gouvernement renforceront davantage la réputation d'Edmonton en tant que destination offrant des activités, des événements et des attractions à longueur d'année, tout en faisant en sorte que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent profiter d'installations modernes et accessibles pour les années à venir. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre responsable de PrairiesCan.

« De nouveaux espaces communs, un meilleur accès à notre vallée fluviale et une conception qui privilégie les piétons stimuleront les collectivités, soutiendront les petites entreprises et amélioreront la qualité de vie des résidents d'Edmonton. L'investissement de notre gouvernement dans le réaménagement et l'amélioration de ces espaces communautaires uniques de notre ville renforcera la renommée mondiale d'Edmonton en tant que ville de festivals, d'événements et de destination pour vivre des expériences mémorables que les résidents et les visiteurs peuvent apprécier. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Je suis très heureux de voir le gouvernement fédéral investir dans un si grand nombre de projets communautaires un peu partout à Edmonton. Les initiatives de quartier sont le carburant idéal pour une forte relance économique et sociale et elles contribueront grandement à aider les résidents d'Edmonton à profiter au maximum des installations locales et des espaces publics. C'est le bon moment pour redéfinir le potentiel de notre ville, et j'applaudis ces collectivités pour leur esprit urbanistique. »

- Amarjeet Sohi, maire d'Edmonton

« Les deux dernières années nous ont montré que nos centres-villes sont non seulement un maillon fondamental de notre économie, mais aussi un maillon essentiel de l'infrastructure sociale et culturelle de nos collectivités. Nous sommes très contents de recevoir des fonds pour ce projet de transformation des ruelles, afin de créer de nouveaux espaces publics communautaires uniques dans des endroits inattendus, qui profiteront à la fois à notre économie et à notre mieux-être social. »

- Puneeta McBryan, directrice exécutive de l'Edmonton Downtown Business Association

« Ce financement nous permettra de créer une meilleure expérience plus accueillante et plus inclusive pour les visiteurs du Vieux Strathcona. Au cours des deux dernières années, les résidents d'Edmonton nous ont fait savoir que des espaces publics supplémentaires rendent leur visite plus agréable, ce qui a alors des effets positifs sur notre relance économique. »

- Cherie Klassen, directrice éxécutive de l'Old Strathcona Business Association

« La ferme urbaine d'Edmonton est un centre communautaire pour l'agriculture urbaine, l'enseignement et la durabilité. C'est aussi un exemple probant des façons dont un espace urbain vacant peut être utilisé pour créer des liens et améliorer la sécurité alimentaire locale. Plus de 300 personnes de 16 groupes communautaires cultivent des aliments dans notre ferme urbaine et, grâce au financement de PrairiesCan, nous pourrons offrir cette possibilité à un plus grand nombre de résidents d'Edmonton, ce qui nous réjouit. »

- Traci Bednard, directrice générale d'Explore Edmonton

« Vu que de nombreux résidents du quartier souffrent d'insécurité alimentaire, l'Alberta Avenue Community League offre des espaces de jardinage à l'année et un espace communautaire extérieur polyvalent. Ces fonds nous aideront à construire un belvédère accessible et à agrandir nos parcelles de jardin communautaire. »

- Valda Roberts, vice-présidente de l'Alberta Avenue Community League

Faits en bref

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) aide les collectivités de tout le Canada à bâtir et à améliorer des infrastructures communautaires afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19.

à bâtir et à améliorer des infrastructures communautaires afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. Doté d'une allocation nationale de 500 millions de dollars sur deux ans, le FCRC a pour objectif d'appuyer les organismes sans but lucratif, les municipalités et d'autres institutions publiques, ainsi que les communautés autochtones à amorcer une relance économique.

Les projets financés par le FCRC visent à dynamiser les centres-villes et les rues principales, à redonner vie aux espaces extérieurs, à créer des infrastructures vertes et à améliorer l'accessibilité des espaces communautaires.

Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) administre le FCRC en Alberta .

Document d'information

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé un financement de plus de 6,7 millions de dollars dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation communautaire (FCRC) au profit de 27 projets réalisés à Edmonton. Le financement de projets permettra à la Ville d'Edmonton de construire et d'améliorer des infrastructures communautaires pour se remettre des effets de la pandémie de COVID-19.

L'aide financière annoncée aujourd'hui soutient les projets suivants :

Bénéficiaire Description du projet Aide financière 124 Street and Area Business Association Modernisation de la zone de la 124e rue et du parc Helen Nolan grâce à un éclairage amélioré et installation de luminaires structurels pour renforcer l'engagement de la collectivité. 124 739 $ Alberta Avenue Community League Construction d'un belvédère accessible et agrandissement d'un jardin communautaire dans la collectivité d'Alberta Avenue. 45 575 $ Alberta Council for the Ukrainian Arts Rénovation de l'espace artistique communautaire afin d'élargir sa programmation et d'aider les musiciens émergents et professionnels à se produire. 33 875 $ Belgravia Community League Réparation de la patinoire extérieure dans la collectivité de Belgravia pour que les résidents puissent pratiquer des activités extérieures en toute sécurité. 1 698 $ Blue Quill Community League Construction d'un jardin communautaire accessible dans la collectivité de Blue Quill. 37 179 $ Ville d'Edmonton, Blackmud Creek Community League Construction d'un nouveau parc à jets d'eau dans la collectivité de Blackmud Creek pour promouvoir le jeu et les programmes extérieurs. 36 578 $ City of Edmonton, Schonsee Neighbourhood Development Committee Amélioration des aménagements du quartier Schonsee et promotion des jeux extérieurs grâce à la construction d'une aire à jets d'eau au parc Schonsee. 230 000 $ Ville d'Edmonton Aménagement de sentiers pédestres et de pistes cyclables dans le parc du district de la Confédération pour le relier aux infrastructures de loisirs et de transport et aux écoles environnantes. 324 750 $ Ville d'Edmonton Revitalisation de la station de métro située au 10032 - 100 St NW pour la rendre plus ouverte et accueillante grâce à une accessibilité améliorée, à une meilleure visibilité et à l'installation d'œuvres d'art autochtones. 375 000 $ Ville d'Edmonton Remise à neuf d'un espace extérieur en créant une zone piétonnière accueillante sur la promenade MacDonald qui relie le centre-ville d'Edmonton à la vallée fluviale de la ville. 529 875 $ Ville d'Edmonton Réalisation de la première phase d'un projet visant à améliorer les zones piétonnières du boulevard Gateway entre la 80e avenue et l'avenue Whyte. 750 000 $ Ville d'Edmonton Amélioration des zones piétonnières à deux endroits clés du centre-ville dans le district Ice afin d'améliorer la sécurité des piétons et de fournir des espaces permettant aux entreprises locales de disposer de terrasses sur les trottoirs. 750 000 $ Crestwood Community League Building Society Construction d'un espace extérieur de rassemblement communautaire dans la collectivité de Crestwood. 36 000 $ Downtown Business Association of Edmonton Transformation de deux ruelles du centre-ville en espaces de rassemblement communautaire qui accueilleront des festivals, des marchés et des terrasses éphémères. 300 000 $ Eastwood Community League Rénovation du bâtiment adjacent à la patinoire communautaire extérieure afin de favoriser son utilisation par la collectivité et le lancement d'un programme pilote de hockey pour les jeunes de la collectivité d'Eastwood rencontrant des obstacles à la pratique d'un sport organisé. 72 648 $ Edmonton Public School Board Revitalisation des espaces d'apprentissage du Bennett Centre afin d'améliorer l'accessibilité et d'augmenter la capacité des espaces de rassemblement intérieurs et extérieurs. 500 000 $ Edmonton Space & Science Foundation Modernisation de deux espaces extérieurs au musée des sciences TELUS afin d'améliorer la programmation extérieure et l'accessibilité. 410 948 $ Explore Edmonton Réaménagement d'un terrain désaffecté pour agrandir une ferme urbaine communautaire dans le Centre-Nord d'Edmonton afin d'accroître la production alimentaire et de créer un espace de rassemblement public. 99 950 $ Innovate Edmonton Création d'une galerie publique de l'innovation au centre-ville d'Edmonton pour faire des présentations, enseigner et faire connaître les activités liées à l'innovation en Alberta. 490 625 $ Millhurst Community League Construction d'un jardin communautaire accessible, d'un verger et d'un espace de rassemblement abrité afin de créer un lieu communautaire pour les événements sociaux et culturels dans la collectivité de Millhurst. 110 154 $ Old Strathcona Business Association Amélioration de l'accessibilité aux piétons et aux transports actifs autour de l'avenue Whyte grâce à du mobilier urbain et à des îlots de verdure. 187 500 $ Parkview Community League Création d'une infrastructure extérieure polyvalente en remplaçant une vieille patinoire extérieure par une nouvelle patinoire, et aménagement de quatre terrains extérieurs de volley-ball de plage dans le quartier de Parkview. 414 000 $ Ridge Community League Construction d'une patinoire extérieure polyvalente dans le parc Haddow, qui servira de patinoire l'hiver et de terrain de basket-ball, de tennis et de pickleball les autres saisons. 203 453 $ Ridgewood Community League Achèvement d'un projet de jardin communautaire dans la collectivité de Ridgewood. 33 805 $ Université de l'Alberta Construction de huit courts de tennis publics sur le site de l'Université de l'Alberta. 318 517 $ Valley Zoo Development Society Réfection d'un ancien manège et construction d'une structure climatisée au zoo de la vallée d'Edmonton pour que les visiteurs puissent profiter de ce manège unique toute l'année. 164 760 $ Woodvale Community League Modernisation de la patinoire communautaire extérieure et construction d'une nouvelle patinoire, plus petite, pour accueillir un plus grand nombre de patineurs dans la collectivité de Woodvale. 175 000 $

