Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), a annoncé une contribution fédérale de 3 millions de dollars destinée à favoriser l'innovation et la croissance du secteur de l'ingénierie et de la construction en Alberta. Cet investissement de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada aidera les petites et moyennes entreprises à adopter de nouveaux produits et technologies, permettant ainsi d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Ce financement sera alloué à un organisme sans but lucratif implanté en Alberta, soit la Smart Sustainable Resilient Infrastructure Association (SSRIA), afin d'établir un réseau de bâtiments d'essai où les entreprises pourront collaborer et tester leurs produits dans différentes conditions. La contribution de DEO est complétée par un investissement de plus de 2,8 millions de dollars d'Alberta Innovates, un soutien en nature de l'industrie et 165 000 $ de la SSRIA, ce qui porte le financement total du projet à plus de 6,3 millions de dollars.

Les produits et services devant être commercialisés dans le cadre de cette initiative sont notamment les suivants :

des matériaux pour les murs, les toits et les fondations;

des améliorations des systèmes mécaniques et électriques;

des capteurs et des produits d'éclairage qui réduisent la consommation d'énergie;

un logiciel pour le stockage et l'analyse des performances des bâtiments en matière d'efficacité énergétique et de gaz à effet de serre.

L'annonce d'aujourd'hui vient renforcer la transition du secteur de la construction vers des pratiques plus efficaces sur le plan énergétique et plus respectueuses de l'environnement. En plus de bénéficier de nouveaux produits et services pour répondre à ses besoins, l'ensemble de l'industrie de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction de l'Alberta pourra également profiter des nombreuses avancées que cette initiative devrait permettre de réaliser.

Citations

« Le passage aux technologies écologiques est à la fois la meilleure façon de protéger notre environnement et la meilleure stratégie pour stimuler la croissance économique. Cet investissement de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada permettra de favoriser la création d'emplois de qualité et bien rémunérés dans les collectivités de l'Alberta tout en aidant le secteur de la construction de la province à rester à la fine pointe. Il aidera de nombreuses petites et moyennes entreprises de la province à innover et à croître tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, et je suis enthousiaste à l'idée des effets positifs que cela aura ».

- L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Grâce à une solide collaboration avec ses partenaires, le gouvernement de l'Alberta continue de chercher des occasions de créer de nouveaux emplois. Les Albertains sont des bâtisseurs et des innovateurs. Nous avons été le moteur de l'économie canadienne grâce aux idées nouvelles que nous présentons, et c'est une façon de plus pour nous de continuer à présenter les nouveaux concepts de notre secteur de la construction et de l'ingénierie de classe mondiale au reste du Canada et au monde entier. »

- Doug Schweitzer, ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Innovation

« La technologie mise au point avec la SSRIA permettra de réduire considérablement les émissions et de soutenir la croissance du secteur du bâtiment et de la construction en Alberta. Le projet réimagine les bâtiments eux-mêmes en tant que technologie propre et entraînera un travail de transformation autour des environnements bâtis, créant ainsi de nouvelles possibilités et de nouveaux marchés. Cette initiative est un autre exemple convaincant d'innovation qui fait croître l'économie. »

- Laura Kilcrease, directrice générale, Alberta Innovates

« L'exploitation des bâtiments représente 20 % des émissions de GES au Canada et jusqu'à deux tiers des émissions dans les plus grandes villes de l'Alberta. Grâce à la collaboration et à l'innovation de l'industrie, nous allons élaborer et diffuser des solutions validées pour réduire les émissions de GES en construisant des bâtiments plus performants, qui à leur tour apporteront des avantages économiques au secteur de l'ingénierie et de la construction, aux propriétaires de bâtiments et à leurs occupants ».

- Tanya Doran, présidente de la Smart Sustainable Resilient Infrastructure Association (SSRIA)

Faits en bref

Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) investit 3 millions de dollars dans la Smart Sustainable Resilient Infrastructure Association (SSRIA) afin d'établir un réseau de bâtiments d'essai où les entreprises peuvent tester de nouveaux produits, technologies et pratiques permettant d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

La SSRIA est une organisation fondée sur l'adhésion et soutenue par de grandes entreprises de construction en Alberta , dont Stantec, Ledcor et PCL Construction, ainsi que par plusieurs établissements d'enseignement postsecondaire et incubateurs technologiques de l' Alberta .

, dont Stantec, Ledcor et PCL Construction, ainsi que par plusieurs établissements d'enseignement postsecondaire et incubateurs technologiques de l' . L' Alberta dispose d'autres ressources naturelles telles que le soleil, le vent et le bois en abondance, qui confèrent à la région un avantage concurrentiel dans la mise au point de technologies et de produits de construction écologiques qui nécessitent l'utilisation d'énergie de substitution et d'autres ressources naturelles.

