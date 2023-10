ST. PETER'S, NS, le 10 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de Cape Breton-Canso, Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney-Victoria, et le chef Wilbert Marshall, de la Première Nation de Potlotek, ont annoncé un investissement fédéral de 1 million de dollars pour la mise en place de contrôles de l'érosion dans les Premières Nations d'Eskasoni et de Potlotek.

Dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles, le gouvernement du Canada aide l'Union des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse à planifier, à concevoir et à mettre en œuvre des mesures de contrôle de l'érosion le long du lac Bras d'Or. L'amélioration de la protection contre l'érosion comprendra l'installation de digues vivantes et de marais salés, ainsi que la mise en œuvre de mesures de contrôle des sédiments. Le projet permettra d'accroître la résilience des communautés face aux phénomènes météorologiques extrêmes.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Nous travaillons ensemble pour protéger les communautés Miꞌkmaw contre les effets de l'érosion et des conditions météorologiques extrêmes. Les résidents d'Eskasoni et de Potlotek sont à l'avant-garde de la construction d'un avenir plus résilient au climat. L'investissement d'aujourd'hui aide ces communautés du lac Bras d'Or à gérer les risques liés aux changements climatiques et à s'y adapter pour les années à venir. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de Cape Breton-Canso, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Face aux effets des changements climatiques, les infrastructures naturelles peuvent souvent offrir les meilleures solutions. Le gouvernement du Canada travaille avec Eskasoni et Potlotek pour mettre ces solutions en pratique et protéger la collectivité et les générations futures contre les effets de l'érosion côtière. »

Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney-Victoria, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce financement constitue une étape importante non seulement pour la communauté de Potlotek, mais aussi pour l'ensemble de Mi'kma'ki. L'île sacrée de Chapel Island, les pratiques de gouvernance, les cérémonies sacrées et les rassemblements sociaux qui s'y déroulent sont plus anciens que le Canada. Les Mi'kmaq et leur mode de vie sont présents sur leurs terres ancestrales depuis des temps immémoriaux. Ce projet de protection contre l'érosion s'appuie enfin sur le travail qui a été effectué auparavant dans le cadre d'études environnementales et passe à la phase de mise en œuvre. Il s'agit d'un projet important pour Potlotek, et nous sommes impatients de restaurer notre littoral sacré grâce au financement que nous avons reçu. »

Chef Wilbert Marshall, Première Nation de Potlotek

« Eskasoni est l'une des deux communautés côtières les plus durement touchées par les tempêtes violentes, les vents violents et l'érosion. Ce projet de protection contre l'érosion contribuera à préserver nos terres et, plus important encore à prolonger la durée de vie des rivages de notre communauté. Le concept des infrastructures naturelles est conforme au mode de vie des Mi'kmaq, puisqu'il est durable et qu'il permet de rendre à la terre ce qu'elle nous a donné, afin que nos terres ancestrales continuent de subvenir à nos besoins pour les générations à venir. Il s'agit d'un projet très intéressant pour nous, et nous sommes impatients de voir le résultat définitif. »

Chef Leroy Denny, Première Nation d'Eskasoni

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 1 million de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN).

investit 1 million de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN). Le Fonds pour les infrastructures naturelles soutient des projets utilisant des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et l'habitat faunique, ainsi que favoriser l'accès des Canadiens à la nature.

Parmi les exemples d'infrastructures naturelles figurent les forêts urbaines, les arbres de rue, les zones humides, les digues vivantes, les digues biologiques et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides incorporent des éléments d'infrastructure grise artificielle pour améliorer ou soutenir les infrastructures naturelles et/ou l'utilisation des processus écosystémiques. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, citons les toits et les murs verts, ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Un minimum de 10 % de l'enveloppe globale du programme sera alloué à des projets menés par des Autochtones.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives. Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

