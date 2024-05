NORTH VANCOUVER, BC, le 15 mai 2024 /CNW/ - Les arbres captent et stockent le carbone présent dans l'atmosphère; améliorent la qualité de l'air et de l'eau; rendent les espaces urbains plus frais, plus ombragés et plus agréables; et peuvent créer de nouveaux habitats pour la faune. Pour que la population canadienne profite de ces avantages et pour soutenir de bons emplois pour les travailleurs, le gouvernement fédéral collabore avec des partenaires en vue de planter deux milliards d'arbres en l'espace de dix ans. En date de mai 2024, il avait financé plus d'un demi-milliard d'arbres, ce qui nous nous fait franchir collectivement une étape majeure.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le président de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), Scott Pearce, ont annoncé aujourd'hui une nouvelle initiative de la FCM pour accélérer la plantation d'arbres dans les collectivités au Canada et élargir la portée du programme. L'initiative Croissance de la canopée des collectivités canadiennes (CCCC) permettra de planter au moins 1,2 million d'arbres dans quelque 300 collectivités d'ici 2031, ce qui générera plus de 2 000 emplois chaque année dans les municipalités au Canada. MM. Wilkinson et Pearce étaient accompagnés de la mairesse de North Vancouver, Linda Buchanan. Pendant l'annonce, la mairesse et le Ministre ont aussi souligné que sur les 550 millions d'arbres plantés jusqu'à maintenant dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres, plus de 3 000 ont été plantés à North Vancouver à la faveur de partenariats déjà en place, soit cinq fois le nombre prévu au départ pour la ville.

Par l'entremise de CCCC, le Fonds municipal vert (FMV) de la FCM administrera le programme, qui offrira un soutien direct aux collectivités pour les aider à développer, gérer et protéger leur couvert arboré, tout en veillant à ce que la bonne espèce d'arbre soit plantée au bon endroit, pour une meilleure longévité. On soutiendra diverses activités de plantation d'arbres, dont la restauration et le reboisement de forêts, afin de réhabiliter les zones où les ravageurs ou les feux de forêt ont causé des pertes. Financée directement par le programme 2 milliards d'arbres, CCCC bénéficie aussi d'un financement de contrepartie du FMV.

Comme plus de 80 % de la population canadienne vit aujourd'hui en milieu urbain, des partenariats comme CCCC soulignent l'importance d'offrir aux collectivités des solutions naturelles - des outils pour atténuer les changements climatiques et s'y adapter et pour soutenir la biodiversité, comme la plantation d'espèces d'arbres indigènes. En favorisant la collaboration avec les administrations locales pour évaluer et améliorer le couvert forestier, ce projet aura des retombées positives pour la santé physique et mentale de nombreux citoyens. De plus, comme il doit renforcer la résilience et les services écosystémiques des forêts urbaines en favorisant la diversité des espèces, le projet améliorera la qualité de l'air et la gestion des eaux de ruissellement, de façon à ce que les municipalités soient mieux adaptées aux changements climatiques.

La plantation de deux milliards d'arbres exige une planification minutieuse et la culture de semis dans des pépinières; la collaboration avec différents ordres de gouvernement, des organismes non gouvernementaux et des groupes autochtones; et une démarche réfléchie à chaque étape du processus - des semences à la plantation en passant par les semis. Le gouvernement du Canada continuera de travailler à l'exécution du programme avec ses partenaires, au profit de toute la population canadienne.

Citations

« Essentiels à nos vies, les arbres purifient l'air que nous respirons, rendent nos espaces urbains plus agréables, créent des habitats pour la faune et, en séquestrant du carbone, nous aident à nous adapter aux changements climatiques tout en en atténuant les impacts. Forte du soutien financier fédéral annoncé aujourd'hui, la Fédération canadienne des municipalités jouera un rôle primordial dans la matérialisation de ces avantages pour la population canadienne et dans l'atteinte de notre objectif ambitieux de planter deux milliards d'arbres sur une période de dix ans. Cette initiative montre que la collaboration entre le gouvernement fédéral et les collectivités de tout le pays, peu importe leur taille, permet de veiller à ce que les bons arbres soient plantés aux bons endroits et au bon moment, et ce, pour le bien de tous les Canadiens. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'une des meilleures stratégies pour lutter contre les changements climatiques tout en améliorant la qualité de l'air et de l'eau est de restaurer la nature. C'est également l'une des meilleures façons d'aménager des villes saines et florissantes, où il fait bon vivre. Les forêts urbaines assainissent l'air que nous respirons, améliorent la qualité de l'eau, accroissent la biodiversité et rafraîchissent nos centres urbains. Les arbres que nous plantons aujourd'hui amélioreront notre qualité de vie, notre santé et notre bien-être pour les générations à venir. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les arbres sont de puissants alliés lorsqu'il s'agit de combattre les changements climatiques et d'améliorer le bien-être de la population canadienne. L'initiative Croissance de la canopée des collectivités canadiennes du Fonds municipal vert aidera les municipalités à planter les bons arbres aux bons endroits, ce qui aidera non seulement à prévenir les inondations et à soutenir la faune, mais aussi à enrichir nos centres urbains. Notre engagement en faveur des espaces verts vient renforcer notre promesse de bâtir un avenir durable, veillant à ce que nos collectivités prospèrent aux côtés de la nature. »

Scott Pearce

Président de la Fédération canadienne des municipalités

« Nous savons que notre climat change, que les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient et que des actions concrètes s'imposent. C'est pourquoi nous nous fixons pour priorité de protéger et de développer le couvert arboré de notre ville. Les arbres sont des actifs vivants qui ont une incidence majeure sur la santé publique et la durabilité des villes, car ils nous protègent contre la chaleur excessive et les inondations, purifient notre air et contribuent à notre bien-être. Le financement reçu du programme 2 milliards d'arbres nous a permis de planter 2 380 arbres en ville, ce dont nous sommes fort reconnaissants. Le programme Croissance de la canopée des collectivités canadiennes est une merveilleuse occasion pour plus de municipalités de profiter de plus d'espaces verts. »

Linda Buchanan,

Mairesse de North Vancouver

Quelques faits

CCCC jouera un rôle de premier plan dans les efforts que déploie le Canada pour planter deux milliards d'arbres sur une période de dix ans. Administrée par le FMV de la FCM et financée par l'entremise du programme 2 milliards d'arbres du gouvernement du Canada , l'initiative s'inscrit dans le prolongement du mandat du FMV concernant les solutions climatiques fondées sur la nature.

pour planter deux milliards d'arbres sur une période de dix ans. Administrée par le FMV de la FCM et financée par l'entremise du programme 2 milliards d'arbres du gouvernement du , l'initiative s'inscrit dans le prolongement du mandat du FMV concernant les solutions climatiques fondées sur la nature. L'initiative a été conçue pour répondre aux besoins des petites collectivités et des collectivités rurales et éloignées. Elle permettra aux administrations municipales d'accéder à du financement pour la réalisation de nouveaux projets ambitieux et équitables de plantation d'arbres (plantation, planification, activités) jusqu'à hauteur de 10 millions de dollars.

L'initiative financera également un large éventail d'activités liées à la plantation à l'échelle de la collectivité, dont la plantation d'arbres et de semis dans les parcs, l'aménagement de zones d'accès communautaires et de zones naturalisées, ainsi que la plantation localisée, y compris les arbres de rue. Les demandes dans le cadre du premier cycle de financement sont acceptées dès aujourd'hui, et ce, jusqu'au 12 juillet 2024.

En 2022, le gouvernement du Canada a octroyé 300 000 $ dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres à la Ville de North Vancouver pour un projet de renforcement des capacités s'échelonnant sur deux ans. L'objectif du projet : élaborer et mettre en œuvre une stratégie de gestion de la forêt urbaine et planter 500 arbres indigènes, entres autres activités. Au total, plus de 2 380 arbres ont été plantés en milieu urbain sur une période de deux ans - une quantité presque cinq fois supérieure à celle prévue au départ. Les arbres ont été plantés dans trois parcs : Hyak, Greenwood et Mosquito.

a octroyé 300 000 $ dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres à la Ville de pour un projet de renforcement des capacités s'échelonnant sur deux ans. L'objectif du projet : élaborer et mettre en œuvre une stratégie de gestion de la forêt urbaine et planter 500 arbres indigènes, entres autres activités. Au total, plus de 2 380 arbres ont été plantés en milieu urbain sur une période de deux ans - une quantité presque cinq fois supérieure à celle prévue au départ. Les arbres ont été plantés dans trois parcs : Hyak, Greenwood et Mosquito. Depuis le lancement du programme 2 milliards d'arbres, le gouvernement fédéral s'est engagé à apporter son soutien à 56 projets qui permettront de planter environ 4,6 millions d'arbres en milieu urbain sur une période de dix ans, dans le cadre du volet urbain et suburbain du programme.

La FCM s'est associée à Arbres Canada, une organisation à but non lucratif créée en 1992 et reconnue pour son expertise en matière de foresterie urbaine, afin que les administrations municipales bénéficient de services de soutien personnalisés et de connaissances qui bonifieront leurs projets de plantation d'arbres. Ce soutien comprend notamment des conseils pour améliorer la sélection des espèces d'arbres et des sites de plantation sur la base de diverses considérations telles que la biodiversité et le climat, garantissant ainsi le succès et la longévité de cette initiative.

Le FMV de la FCM est un programme unique au monde qui fournit des fonds et de la formation aux municipalités canadiennes pour les aider à atteindre la carboneutralité et à créer des collectivités résilientes, tout en procurant des avantages économiques et sociaux à la population, comme des emplois, des logements et des infrastructures. Le FMV est administré par la FCM et financé par le gouvernement du Canada . Depuis sa création en 2000, le FMV a contribué à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 2,87 millions de tonnes, financé près de 13 000 années-personnes d'emploi, favorisé la construction de près de 30 000 logements abordables durables, et contribué pour 1,2 milliard de dollars au PIB national par le biais des quelque 2 100 projets qu'il a approuvés et financés.

