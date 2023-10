Le financement accordé à Pharmascience inc. permettra d'augmenter la capacité de production dans ce domaine au pays

CANDIAC, QC, le 27 oct. 2023 /CNW/ - Le Canada doit pouvoir faire face à toute pandémie ou urgence sanitaire future. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec investissent dans la revitalisation du secteur canadien de la biofabrication et des sciences de la vie en finançant des projets qui renforcent nos capacités en plus de stimuler l'économie et de créer ou de maintenir des centaines d'emplois bien rémunérés.

Aujourd'hui, la ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et en compagnie du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, Pierre Fitzgibbon, et le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, un investissement de 29,77 millions de dollars, au titre du Fonds stratégique pour l'innovation, dans le projet de Pharmascience inc., évalué à 119,33 millions de dollars. Cette contribution permettra à Pharmascience de moderniser et d'agrandir son installation de Candiac, au Québec, pour augmenter sa capacité de fabrication de produits stériles injectables. Le gouvernement du Québec a, de son côté, annoncé un investissement de 24,75 millions de dollars dans le projet.

Dans le cadre de ce projet, Pharmascience ajoutera plus de 2 500 mètres carrés à son installation, rénovera un espace existant de 560 mètres carrés, apportera des améliorations à ses processus automatisés et se procurera du nouveau matériel de pointe. L'entreprise augmentera ainsi de 2,5 fois sa capacité de production et créera 47 emplois à salaire élevé.

L'octroi de cette contribution concorde avec la vision présentée dans la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada et vient appuyer l'essor de l'écosystème canadien des sciences de la vie et de la chaîne d'approvisionnement nationale des produits pharmaceutiques.

Citations

« Le projet de modernisation et d'agrandissement de l'installation de Pharmascience au Québec viendra soutenir la croissance stratégique du secteur canadien des sciences de la vie et permettra d'augmenter nos capacités de pointe en biofabrication. Grâce à ce projet, les Canadiens auront accès à des médicaments essentiels, et l'industrie canadienne de la biofabrication et des sciences de la vie, qui est en plein essor, s'en trouvera renforcée et pourra se développer. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le Québec est rapidement en voie de devenir une importante plaque tournante pour le secteur de la biofabrication et des sciences de la vie, tant au Canada, qu'à l'étranger. En permettant d'augmenter la capacité déjà impressionnante de cette installation, les investissements que réalisent les gouvernements du Canada et du Québec affermiront encore plus notre réputation à cet égard tout en créant des emplois de haut niveau bien rémunérés dans la région de Montréal. »

- La ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada

Faits en bref

Depuis mars 2020, le gouvernement du Canada a investi plus de 2,1 milliards de dollars dans le secteur canadien de la biofabrication et des sciences de la vie, ce qui a donné lieu à la tenue de 36 projets d'envergure, nouveaux et élargis, visant à dynamiser l'écosystème national de la biofabrication, des vaccins et des thérapeutiques.

Le 28 juillet 2021, le gouvernement du Canada a présenté la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada, qui expose une vision à long terme pour la protection des Canadiens contre de futures épidémies et pandémies.

Fondée en 1983, Pharmascience, une entreprise privée canadienne, est, avec ses 1 500 employés, l'un des plus grands employeurs en pharmaceutique au Québec.

Pharmascience est un maillon important de la chaîne d'approvisionnement canadienne des produits pharmaceutiques. En effet, elle fabrique plus de 1 400 médicaments aux fins d'utilisation au Canada et investit de façon massive en recherche-développement.

Les investissements du gouvernement dans le secteur canadien de la biofabrication et des sciences de la vie contribuent à la création et au maintien de milliers de bons emplois pour la classe moyenne en plus de préparer le Canada à de futures pandémies, pour des années à venir.

