OTTAWA, ON, le 18 mai 2023 /CNW/ - Investir dans les petites entreprises canadiennes pour développer des outils, des produits et des services novateurs contribue à protéger la salubrité des aliments canadiens et la santé de nos végétaux et de nos animaux.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, et l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, ont annoncé un investissement de 1 million de dollars dans Bioimaging Research Solutions Inc., une petite entreprise située à Guelph, en Ontario, afin de poursuivre leur travail visant à développer une technologie de pointe pour protéger le bétail canadien contre la tuberculose bovine et favoriser l'accès au marché pour les exportations de bœuf et de bovins canadiens. Grâce à cet investissement, l'entreprise développe un système d'intelligence artificielle pour améliorer l'efficacité des activités de surveillance des maladies dans les abattoirs.

La tuberculose bovine est une maladie bactérienne contagieuse du bétail qui peut entraîner des pertes de production, des obstacles à l'accès au marché et des risques pour la santé animale et publique. Les méthodes de détection actuelles sont longues et fastidieuses, et il n'existe aucun outil automatisé connu pour soutenir les efforts de surveillance. Bioimaging Research Solutions Inc. recevra 1 million de dollars sur deux ans pour élaborer un outil de surveillance automatisé qui analysera les carcasses de bovins à mesure qu'elles se déplacent sur la chaîne d'abattage. Des algorithmes d'apprentissage automatique seront utilisés pour « entraîner » le système automatisé à faire la distinction entre les tissus préoccupants et les tissus sains. L'outil automatisé sera en mesure de prendre des décisions en une fraction de seconde lors de l'évaluation du tissu pour la détection de granulomes pour la surveillance de la tuberculose bovine, ce qui aidera les inspecteurs à vérifier plus efficacement les signes de maladie.

Le Canada a fait de grands progrès vers l'éradication de la tuberculose bovine, et toutes les provinces et tous les territoires sont actuellement reconnus comme exempts de la maladie chez le bétail domestique. L'amélioration de la surveillance des maladies peut aider à maintenir le statut du Canada de pays indemne de tuberculose bovine, préservant ainsi les possibilités d'accès au marché. Ultimement, cette innovation pourrait appuyer les efforts du Canada pour détecter les maladies animales dès le début, tout en maintenant la réputation du Canada à titre de fournisseur de bétail et de produits d'élevage sûrs et de haute qualité auprès de nos partenaires commerciaux actuels et à venir.

Bioimaging Research Solutions Inc. a déjà reçu 150 000 $ dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada pour élaborer une preuve de concept dans le cadre de la phase 1 du défi « Détection de granulomes pour la surveillance de la tuberculose ». L'entreprise a terminé avec succès la phase 1 et ce financement supplémentaire appuiera l'élaboration d'un prototype dans le cadre de la phase 2 du défi.

La collaboration continue du gouvernement du Canada avec les petites entreprises donne lieu à de nouvelles solutions qui aident à protéger les Canadiens, l'environnement et l'économie, maintenant et à l'avenir.

Citations

« La collaboration dans la recherche et le développement de technologies contribue à accélérer l'atteinte de résultats. Le financement du gouvernement fédéral pour des projets visant à protéger la santé des animaux appuie leur bien-être et favorise le maintien du commerce. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et l'Agroalimentaire

« Protéger le bien-être de tous les Canadiens signifie protéger les aliments, les végétaux et les animaux du Canada. Notre gouvernement est fier de s'associer aux petites et moyennes entreprises canadiennes pour les aider à développer de nouvelles technologies efficaces qui serviront à mieux protéger l'approvisionnement alimentaire du Canada. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé

« Notre gouvernement s'est engagé à fournir aux entreprises canadiennes des occasions de croître et d'innover. Grâce à ce soutien supplémentaire qui lui est offert par l'entremise du programme Solutions innovatrices Canada, Bioimaging Research Solutions Inc. pourra mettre au point un prototype novateur de son outil automatisé qui vise à améliorer la surveillance des maladies. Les projets comme celui-ci nous permettent de mieux protéger la santé et assurer la sécurité de la population canadienne tout en renforçant notre économie. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Faits en bref

Solutions innovatrices Canada est un programme d'approvisionnement en recherche et développement administré par Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Dans le cadre de ce programme, 21 ministères et organismes fédéraux invitent les petites entreprises à trouver des solutions inédites aux défis du gouvernement du Canada. Les petites entreprises peuvent également proposer au gouvernement de tester leurs prototypes qui en sont aux dernières étapes et qui sont prêts à être mis à l'essai dans des conditions réelles. Le but ultime du programme est de promouvoir la croissance des entreprises canadiennes tout en aidant à appuyer le mandat des organismes gouvernementaux participants, comme l'ACIA.

Ces possibilités de financement entraînent des solutions novatrices aux défis auxquels est confrontée l'Agence, ou comblent un écart dans le marché pour l'industrie que nous réglementons.

