TORONTO, le 24 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc - ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités - l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances, et Ya'ara Saks, députée de York-Centre, se sont jointes à Jennifer McKelvie, mairesse adjointe de la Ville de Toronto, et à Fort Monaco, Chef de l'ingénérie et de l'infrastructure à la Toronto Transit Commission (TTC), pour annoncer un investissement conjoint de 700 millions de dollars pour l'électrification du parc d'autobus de la TTC.

Ce financement permettra à la TTC d'acheter 340 autobus à zéro émission et 248 chargeurs d'autobus. Il soutiendra également l'amélioration des infrastructures connexes dans 8 garages pour autobus, y compris les mises à niveau du site, l'acquisition d'équipement et les installations de chargeurs. Une fois achevé, ce projet offrira un meilleur transport en commun aux Torontois avec un accès à des nouvelles options de transport en commun propres et confortables.

Le transport en commun est essentiel pour créer une croissance économique durable et des collectivités plus inclusives. Cet investissement permettra à la TTC d'électrifier l'ensemble de ses activités d'ici 2040 et aidera le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens.

Citations

« Les villes, y compris Toronto, n'ont pas de meilleur partenaire que notre gouvernement fédéral. C'est pourquoi, en juillet dernier, notre gouvernement a fourni 750 millions de dollars aux provinces et aux territoires pour soutenir les municipalités confrontées à des manques à gagner dans le domaine du transport en commun en raison de la pandémie. L'investissement d'aujourd'hui dans les bus électriques permettra d'offrir de nouvelles options plus confortables aux Torontois et d'aider la ville à réduire ses émissions et ses dépenses en carburant. Cet investissement est un exemple de plus du travail que nous effectuons pour mettre en œuvre un transport en commun durable et abordable pour les Canadiens dans les collectivités du pays, d'un océan à l'autre. »

L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« La Ville de Toronto est fière de collaborer avec le gouvernement du Canada pour investir dans des infrastructures de transport en commun plus propres et plus vertes. Cet investissement majeur de nos deux administrations permettra d'ajouter 340 bus à zéro émission au parc de la TTC, ainsi que les infrastructures nécessaires à ces véhicules. C'est une bonne nouvelle pour notre réseau de transport en commun et pour l'environnement. Je remercie le gouvernement fédéral de collaborer avec notre administration municipale pour investir dans les infrastructures de transport en commun de l'avenir. »

Jennifer McKelvie, mairesse adjointe de la Ville de Toronto

« Les véhicules à zéro émission sont l'avenir du transport en commun, et je remercie le gouvernement fédéral et l'administration municipale de leur généreux soutien pour ce projet. Nous sommes fiers de paver la voie à l'électrification du transport en commun dans toute l'Amérique du Nord, alors que nous travaillons en vue d'atteindre notre objectif de carboneutralité d'ici 2040. Nous nous réjouissons également à l'idée d'offrir de nouveaux véhicules propres et silencieux aux usagers et aux employés dans toute la Ville de Toronto. »

Jon Burnside, président de la Toronto Transit Commission

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 349 millions de dollars dans ce projet, dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission. La ville de Toronto contribue 351 millions de dollars.

investit 349 millions de dollars dans ce projet, dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission. La ville de contribue 351 millions de dollars. Au mois d'août 2021, le gouvernement fédéral a annoncé la mise en œuvre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission, de 2,75 milliards de dollars sur cinq ans, et on accepte actuellement les demandes de financement au titre des deux volets de financement : Planification et Immobilisations. Les demandeurs admissibles peuvent solliciter du financement pour aider à couvrir les coûts de planification et d'immobilisations liés à l'électrification des réseaux de transport scolaire et de transport en commun, ce qui comprend l'achat d'autobus à zéro émission et d'infrastructures connexes. Ce fonds est étroitement coordonné avec la Banque de l'infrastructure du Canada , qui s'est engagée à investir 1,5 milliard de dollars dans les autobus à zéro émission dans le cadre de son Plan de croissance.

, qui s'est engagée à investir 1,5 milliard de dollars dans les autobus à zéro émission dans le cadre de son Plan de croissance. Veuillez trouver ci-dessous les liens vous permettant d'obtenir de plus amples renseignements sur Fonds pour le transport en commun à zéro émission ainsi que sur d'autres programmes liés au transport en commun - comme le Fonds pour le transport actif et le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural - entre autres sur les détails liés à l'admissibilité et à la façon de soumettre une demande de financement.

En février 2021, le premier ministre a annoncé 14,9 milliards de dollars sur huit ans - de 2021 à 2029 - pour des projets liés au transport en commun. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année, à partir de 2026-2027, de financement fédéral permanent et stable pour soutenir les solutions de transport en commun.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars à l'échelle du pays dans des projets de transport en commun, en vue d'offrir aux Canadiens des options de transport plus propres et plus efficaces pour leurs trajets quotidiens.

a investi plus de 24,8 milliards de dollars à l'échelle du pays dans des projets de transport en commun, en vue d'offrir aux Canadiens des options de transport plus propres et plus efficaces pour leurs trajets quotidiens. Ces investissements dans le transport en commun complètent le Plan climatique renforcé du Canada . Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables.

