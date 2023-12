Le projet financé consolidera la chaîne de valeur nationale des vaccins

CALGARY, AB, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de réaliser des investissements importants dans le secteur de la biofabrication et des sciences de la vie, en accordant la priorité aux solutions innovatrices et au développement à long terme de la capacité nationale de biofabrication.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé une contribution de 15 millions de dollars à l'appui d'un projet de Northern RNA (anglais) évalué à 50 millions de dollars par le biais du Fonds stratégique pour l'innovation. Au cours de ce projet de trois ans, Northern RNA entend accroître sa capacité de biofabrication, notamment en se dotant d'une installation conforme aux bonnes pratiques de fabrication qui produira des lipides essentiels à la composition de vaccins et de thérapies à base d'ARNm.

Ce projet cadre avec la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada et a pour objectif de rendre la chaîne d'approvisionnement en vaccins plus résiliente en assurant une production de lipides au pays. En conséquence, Northern RNA maintiendra 50 emplois, en créera 100 et offrira 195 stages d'alternance travail-études à des étudiants.

« L'une de nos priorités demeure de veiller à la santé et à la sécurité des Canadiens en garantissant la disponibilité de médicaments et de vaccins qui sauvent des vies. Nous réalisons un investissement déterminant qui permettra à l'industrie de la biofabrication et des sciences de la vie de poursuivre son élan en Alberta. Northern RNA effectuera une mise à niveau et un agrandissement de son installation albertaine de calibre mondial tout en créant de bons emplois et en soutenant la croissance économique au profit des citoyens. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Les vaccins sont l'un des moyens les plus efficaces de nous protéger contre les maladies infectieuses et d'autres problèmes de santé. Comme nous l'avons appris lors de la pandémie, nous devons être en mesure d'intervenir rapidement et efficacement en cas d'urgence sanitaire afin de protéger le mieux possible la santé des Canadiens. Grâce à cet investissement et à la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie dans son ensemble, notre gouvernement consolide la capacité de biofabrication du Canada pour qu'il puisse répondre aux besoins futurs de la population en ce qui a trait aux soins de santé. »

- Le ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland

« Le secteur albertain des sciences de la vie est en plein essor et met au point de nouveaux traitements prometteurs qui élargiront notre capacité de production pharmaceutique. Notre gouvernement a investi dans Northern RNA puisqu'il est conscient de l'importance de renforcer la sécurité sanitaire au Canada, y compris en Alberta. Nous sommes enchantés que le gouvernement fédéral réalise également un investissement aujourd'hui. »

- Le ministre des Technologies et de l'Innovation de l'Alberta, l'honorable Nate Glubish

« Les investissements dans des projets de recherche, de développement et de fabrication qui renforcent le secteur biomédical dans la région des Prairies constituent un élément clé de l'engagement de notre gouvernement d'accroître la production pharmaceutique au pays. L'investissement effectué aujourd'hui dans Northern RNA donnera un atout de plus à cette entreprise de pointe de Calgary, qui pourra ainsi renforcer la chaîne d'approvisionnement locale en médicaments essentiels tout en créant de bons emplois et en favorisant une activité économique durable au profit des Albertains. »

- Le ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, l'honorable Dan Vandal

« Je suis fier que notre gouvernement consente des investissements importants pour assurer la croissance du secteur albertain des sciences de la vie et accroître la compétitivité des entreprises biomédicales de chez nous, comme Northern RNA, sur les marchés mondiaux. Cet investissement contribuera à faire de Calgary une plaque tournante de la fabrication de médicaments essentiels au pays, et à soutenir la prospérité et la résilience économiques de notre région. »

- Le député de Calgary Skyview, George Chahal

« Aujourd'hui, Northern RNA annonce avec fébrilité une expansion majeure de sa capacité de biofabrication au Canada ainsi que la mise en place d'une production commerciale de lipides conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Les lipides constituent une matière première essentielle à la production de médicaments qui sauvent des vies. Toutefois, la capacité mondiale de fabrication de lipides est restreinte. Northern RNA tient à saluer les gouvernements de leur appui à cette expansion, qui se traduira par une diversification de l'économie locale et la création d'emplois. »

- Le fondateur et chef de la direction de Northern RNA, Brad Stevens

La Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada présente une vision à long terme pour favoriser l'essor d'un secteur des sciences de la vie novateur et concurrentiel au pays ainsi que protéger les Canadiens des futures pandémies et autres urgences sanitaires.

présente une vision à long terme pour favoriser l'essor d'un secteur des sciences de la vie novateur et concurrentiel au pays ainsi que protéger les Canadiens des futures pandémies et autres urgences sanitaires. Northern RNA, une organisation de développement et de fabrication contractuelle qui se spécialise dans les produits à base d'acides nucléiques, offre à sa clientèle internationale une capacité de production adaptable.

Le gouvernement du Canada octroie une contribution de 15 millions de dollars à Northern RNA au titre du Fonds stratégique pour l'innovation. À cela s'ajoutent un investissement de 5 millions de dollars du gouvernement de l' Alberta et une somme de 5 millions de dollars consentie par Développement économique Canada pour les Prairies.

octroie une contribution de 15 millions de dollars à Northern RNA au titre du Fonds stratégique pour l'innovation. À cela s'ajoutent un investissement de 5 millions de dollars du gouvernement de l' et une somme de 5 millions de dollars consentie par Développement économique pour les Prairies. Dans le budget de 2021, le gouvernement a alloué 2,2 milliards de dollars sur sept ans à la mise en place d'un secteur des sciences de la vie dynamique et à l'amélioration de l'état de préparation aux pandémies. Ce financement procure les investissements fondamentaux qui permettront de renforcer le bassin de talents et les systèmes de recherche au pays de même que de favoriser la croissance de sociétés canadiennes spécialisées en sciences de la vie.

