YELLOWKNIFE, NT, le 17 janv. 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le logement abordable est essentiel au rétablissement du Canada face à la pandémie, et le gouvernement du Canada a créé une stratégie nationale visant à construire et à rénover des centaines de milliers d'unités et à fournir des logements abordables aux gens partout au pays.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, accompagné de Michael McLeod, député fédéral des Territoires du Nord-Ouest, de l'honorable Paulie Chinna, ministre responsable de la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest, et de Keith Deans, président de la Coopérative d'habitation Borealis, a annoncé les détails d'un investissement de 9,05 millions de dollars pour rénover 50 maisons en rangée à Yellowknife dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL).

Le projet, situé au 2000, promenade Finlayson, vise à rénover des bâtiments de la Coopérative d'habitation Borealis. Établie en 1983, la coopérative fonctionne avec succès depuis plus de 35 ans et offre des logements, dont les prix sont nettement inférieurs à ceux du marché, à la population de Yellowknife.

Cet investissement dans le cadre du FNCIL s'ajoute au financement de 60 millions de dollars réservé pour le Nord par le gouvernement du Canada pour répondre aux besoins et aux défis en matière de logement dans les Territoires du Nord-Ouest, annoncé en mars 2021. Ce financement essentiel est actuellement mis en oeuvre pour compenser les coûts élevés de construction causés par les défis uniques en matière de construction dans le Nord. Il est destiné à des initiatives s'adressant aux personnes les plus à risque, notamment les femmes et leurs enfants, les personnes handicapées et les aînés.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collabore avec des partenaires pour construire jusqu'à 60 000 nouveaux logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements communautaires abordables existants. Ce programme fait partie de la Stratégie nationale sur le logement et permettra à tous les Canadiens d'avoir accès à un logement, peu importe où ils vivent.

Citations :

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement est déterminé à aider ceux qui en ont le plus besoin et ce projet fera une réelle différence dans la vie des gens à Yellowknife. Nous continuerons de faire notre part pour créer encore plus de logements abordables qui profiteront à tous les Canadiens pendant des décennies. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la SCHL

« La revitalisation de ces 50 logements de la coopérative d'habitation Borealis est un autre exemple de ce qui peut être accompli lorsque nous travaillons ensemble. Grâce à cette collaboration, nous contribuons à ce que toutes les personnes vivant à Yellowknife aient un logement sûr et abordable leur permettant de s'épanouir. »

Michael McLeod, député fédéral des Territoires du Nord-Ouest

« La coopérative d'habitation Borealis fournit d'importants logements abordables à Yellowknife, et je suis heureuse que ces logements seront rénovés. L'annonce d'aujourd'hui montre ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons en partenariat. Je suis convaincu qu'avec le soutien et le partenariat du gouvernement fédéral, des gouvernements et organismes autochtones, des administrations communautaires et d'autres intervenants, nous pouvons contribuer à rendre le logement dans de nombreuses communautés des TNO plus abordable et plus accessible pour les résidents des TNO. Je me réjouis à l'idée de poursuivre ce partenariat avec le gouvernement du Canada pour appuyer les résidents des Territoires du Nord-Ouest. » - L'honorable Paulie Chinna, ministre responsable de la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest

«Les membres de la coopérative d'habitation Borealis sont très reconnaissants d'avoir reçu un prêt remboursable pouvant atteindre 9,05 M$ du Fonds national de co-investissement pour le logement de la SCHL. Ces fonds aideront la coopérative à financer les rénovations nécessaires à nos logements, à améliorer grandement l'efficacité énergétique et à faire en sorte que nos membres et notre collectivité continuent d'avoir des logements sûrs et abordables pour de nombreuses années à venir. Nous remercions la SCHL d'avoir collaboré avec nous pour organiser ce financement, et la Northwest Territories Housing Cooperation pour sa contribution et son soutien. » - Keith Deans, président de Borealis Co-operative Limited

Faits en bref :

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des maisons d'hébergement pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le Budget 2021 fournit 2,5 milliards de dollars en nouveau financement sur sept ans et réaffecte 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.

Le Budget 2021 affecte, en 2021- 2022 et en 2022-2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe.

en 2022-2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe. La SNL du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

