Le financement soutiendra la croissance du Réseau au Québec, dans les territoires et dans les communautés autochtones.

MISSISSAUGA, ON, le 8 avril 2022 /CNW/ - Avec la publication, hier, du budget fédéral de 2022, le gouvernement du Canada a réitéré son engagement à l'égard du Réseau coordonné-accessible-national (CAN), avec un investissement de 30 millions de dollars. Cet investissement vient prioriser la croissance des petites et moyennes entreprises canadiennes centrées sur le secteur de la santé, et aidera les innovateurs canadiens dans leurs efforts de résolution des principaux problèmes auxquels fait face notre système de santé, notamment en cette période critique de reprise économique.

Le Réseau de santé CAN constitue un marché intégré en pleine expansion qui réunit actuellement 27 hôpitaux, différentes autorités sanitaires ainsi que des cliniques privées partout au pays, dans le but de cerner leurs plus grands défis et de les jumeler à des solutions technologiques de pointe élaborées ici même au pays. En éliminant les obstacles traditionnels qui empêchent souvent les entrepreneurs canadiens de pénétrer le secteur des soins de santé, leurs propositions peuvent être rapidement validées, distribuées et déployées à l'échelle du pays, générant ainsi une croissance économique et un meilleur avenir pour les Canadiens.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers le gouvernement du Canada d'avoir reconnu la nécessité d'investir dans des technologies locales novatrices », a déclaré le Dr Dante Morra, président du Réseau de santé CAN.

« Lorsqu'on outille les innovateurs canadiens pour leur permettre de développer leurs solutions à nos défis, ils sont en mesure de créer des emplois et de la prospérité pour tous. Nous croyons fermement que c'est là une manière de tirer parti de nos forces et de l'ingéniosité canadienne, pour surmonter nos difficultés. »

Depuis son avènement il y a un peu plus de deux ans, le modèle de marché intégré du Réseau de santé CAN a déjà fait ses preuves, créant plus de 55 millions de dollars en valeur d'approvisionnement et des centaines d'emplois. Grâce à ces fonds, le Réseau misera sur ce succès et prendra du galon à l'échelle nationale, pour inclure encore plus d'entreprises et d'exploitants de services de santé au Québec, dans les territoires et en partenariat avec les communautés autochtones.

En rassemblant les talents canadiens d'un océan à l'autre et en exploitant l'image de marque du Canada en matière de technologie et d'innovation, le Réseau est impatient de travailler avec le gouvernement, les exploitants de soins de santé et ses partenaires communautaires, pour continuer de faire du Canada un chef de file sur le marché mondial des soins de santé.

À propos du Réseau de santé CAN

Le Réseau de santé CAN incarne une approche canadocentriste en matière d'adoption de technologies. Il vise à éliminer les obstacles de déploiement technologique au sein du système de soins de santé et offre aux entreprises un environnement où elles peuvent réaliser leur plein potentiel. Actuellement en activité en Ontario, dans l'Ouest du pays et dans les provinces de l'Atlantique, le Réseau de santé CAN prévoit étendre ses activités au Québec et dans les territoires nordiques. Le Réseau a reçu 3,5 millions de dollars en 2019, puis 3,25 millions en 2021 de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario), 3,5 millions de dollars de PrairiesCan et PacifiCan, et 2,2 millions de dollars de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique pour bâtir une plateforme nationale soutenue par le pouvoir d'achat combiné des nombreux organismes de soins de santé. Pour en savoir plus sur le Réseau de santé CAN, visitez canhealthnetwork.ca.

