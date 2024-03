TORONTO, le 6 mars 2024 /CNW/ - De plus en plus de gens en Ontario prennent des transports en commun électrifiés, acquièrent des véhicules électriques et équipent leur maison de thermopompes électriques; et de plus en plus d'entreprises et d'industries écologisent leurs activités, ce qui exige une offre abondante d'électricité propre, fiable et abordable. En fait, la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario (SIERE) prévoit que la demande d'électricité en Ontario augmentera de 40 % au cours des 20 prochaines années. L'intégration de nouvelles technologies émergentes au réseau électrique ontarien aidera à fournir davantage d'électricité aux ménages et aux entreprises de la province, de manière fiable et abordable, tout en décarbonant le réseau électrique.

Dans cette optique, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de 16,7 millions de dollars dans un projet de la SIERE qui renforcera le réseau. Ces aides permettront à la SIERE de multiplier et de diversifier les sources d'énergie propre mobilisables pour la production d'électricité en Ontario, afin d'offrir à ses clientèles résidentielles et commerciales un meilleur accès à des options plus fiables, plus rentables et plus propres pour répondre à l'augmentation de la demande.

Voici quelques-unes des améliorations que le financement fédéral rendra possibles :

Fournir au centre de commande de la SIERE des données en temps réel sur l'état de charge des batteries de stockage, afin que les exploitants de systèmes électriques sachent en tout temps combien d'énergie stockée est disponible;

Permettre aux agrégateurs de regrouper les petites sources d'énergie de différentes localités ontariennes afin de présenter des offres concertées sur les marchés de l'électricité de l' Ontario ;

; Autoriser le raccordement de projets d'à peine 100 kW dans les marchés ontariens de l'électricité (p. ex. le raccordement d'un générateur photovoltaïque posé sur le toit d'une usine).

Les fonds fédéraux versés à ce projet proviennent du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification, qui soutient des projets d'énergie renouvelable, de stockage d'énergie et de modernisation du réseau électrique partout au pays. Ce programme est l'une des nombreuses initiatives que met en œuvre le gouvernement du Canada pour pouvoir fournir de l'électricité propre, fiable et abordable à toutes les régions du pays d'ici 2035. Par exemple, dans le cadre du programme d'activités préalables au développement de projets d'électricité propre de RNCan, le ministre Wilkinson a annoncé la semaine dernière un investissement fédéral de 50 millions de dollars pour aider la société Bruce Power à évaluer de nouvelles possibilités de production d'énergie sur son site à Tiverton (Ontario). Ces fonds permettront d'étudier un projet qui pourrait alimenter en électricité jusqu'à 4 800 000 habitations et entreprises en Ontario, ce qui représente plus de 25 % de la nouvelle capacité nucléaire dont aura besoin la province pour combler ses besoins en électricité propre en 2050, selon les recommandations de la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité, l'IESO.

Les gouvernements du Canada et de l'Ontario continuent en outre de travailler en collaboration au projet de règlement sur l'électricité propre - comme ils l'ont fait depuis le dépôt de la première ébauche du projet - pour remédier aux préoccupations formulées par les planificateurs de systèmes experts de l'Ontario et ainsi s'assurer que le règlement, dans sa forme définitive, puisse garantir aux Ontariens l'accès à un réseau d'électricité propre, fiable et abordable.

Le Canada continuera de collaborer avec des experts et des instances gouvernementales pour faire du Canada, y compris l'Ontario, un fournisseur d'énergies propres et de nouvelles technologies, tout en créant de nouvelles possibilités économiques, de bons emplois et un réseau d'électricité propre, fiable et abordable pour toute la population.

Citations

« Pour réduire les émissions et saisir les possibilités économiques qu'ouvrira le virage vers une économie propre, il est d'une importance cruciale de garantir l'accès à une électricité propre, fiable et abordable. Possédant l'un des réseaux électriques les plus propres au monde, le Canada continue d'investir, d'innover et de collaborer pour maintenir et renforcer son avantage concurrentiel. L'investissement annoncé aujourd'hui fait partie intégrante de cette démarche et permettra de continuer à fournir très longtemps encore une électricité propre, fiable et abordable aux particuliers et aux entreprises de l'Ontario. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Notre gouvernement a amorcé des travaux pour construire de nouvelles installations de production et de stockage d'électricité, parmi lesquelles des projets de stockage d'énergie propre qui représentent la plus importante acquisition du genre de l'histoire du Canada. L'investissement annoncé aujourd'hui contribuera à accélérer le travail qu'ont déjà entrepris les planificateurs de systèmes experts de l'Ontario pour intégrer ces projets de stockage d'énergie et d'autres technologies novatrices dans le réseau électrique et ainsi aider à alimenter en énergie d'autres maisons et entreprises de la province. »

L'honorable

Todd Smith Ministre de l'Énergie de l'Ontario

« L'innovation est au cœur de la transition énergétique. Nous avons déjà fait des progrès importants au chapitre de la préparation pour une plus grande décentralisation et diversification afin d'inclure davantage de projets de stockage d'énergie, de projets hybrides et de projets énergétiques communautaires dans le réseau. Ce financement nous permettra d'intensifier nos efforts et d'ajouter un nombre important de nouveaux projets d'énergie propre qui, dans quelques années à peine, seront prêts à alimenter les foyers et entreprises partout dans la province. »

Lesley Gallinger

PDG, SIERE

Faits en bref

La SIERE exploite le réseau électrique de l' Ontario 24 heures sur 24, 365 jours par année, et veille à ce que les Ontariens aient accès à une source d'énergie fiable et économique où et quand ils en ont besoin. La SIERE collabore avec des partenaires du secteur et les collectivités à l'échelle de la province afin de prévoir les besoins actuels et futurs en électricité et de s'y préparer.

24 heures sur 24, 365 jours par année, et veille à ce que les Ontariens aient accès à une source d'énergie fiable et économique où et quand ils en ont besoin. La SIERE collabore avec des partenaires du secteur et les collectivités à l'échelle de la province afin de prévoir les besoins actuels et futurs en électricité et de s'y préparer. Les gouvernements du Canada et de l' Ontario travaillent ensemble au cadre de collaboration de la table régionale Canada- Ontario , plaçant parmi leurs priorités des actions concertées pour l'électrification, les minéraux critiques, l'hydrogène, le nucléaire et le secteur forestier, le tout assorti d'une procédure de délivrance de permis améliorée et d'un cadre réglementaire plus efficace qui permettront de mettre en place des projets d'énergie propre assez rapidement pour répondre à la demande croissante.

