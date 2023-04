Ces investissements renforceront la place de chef de file mondial des universités canadiennes

MONTRÉAL, le 28 avril 2023 /CNW/ - Partout au Canada, les universités stimulent l'innovation, soutiennent des découvertes scientifiques et forment les chercheures et chercheurs et les travailleuses et travailleurs de demain. Afin que le Canada demeure à l'avant-garde de la recherche, de l'innovation et de la création de richesse, le gouvernement fédéral investit pour favoriser la réussite de nos chercheures et chercheurs.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'industrie, a annoncé un investissement de 1,4 milliard de dollars par l'entremise du Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada (fonds Apogée) pour soutenir 11 initiatives de recherche d'envergure dans des domaines stratégiques. Cette somme permettra aux chercheures et chercheurs et aux établissements canadiens de mettre à profit les forces de leurs secteurs respectifs de recherche et d'attirer des capitaux et des talents de niveau international.

Les initiatives financées favoriseront les partenariats communautaires, provinciaux, nationaux et internationaux entre les secteurs universitaire, privé et à but non lucratif afin de mener des recherches qui auront des retombées sociales et économiques importantes pour les Canadiennes et Canadiens.

Cet investissement appuiera 11 initiatives de recherche d'envergure :

Université McGill : 165 M$ - De l'ADN à l'ARN : une approche canadienne inclusive pour les traitements thérapeutiques par ARN fondés sur la génomique

: 165 M$ - Memorial University of Newfoundland : 91 M$ - Initiative Qanittaq pour un transport maritime propre dans l'Arctique

: 91 M$ - Université d' Ottawa : 109 M$ - Interconnectome cœur-cerveau

: 109 M$ - Dalhousie University : 154 M$ - Transformer l'action pour le climat : la question de l'océan oublié

: 154 M$ - University of Toronto : 199 M$ - Consortium Accélération : des laboratoires autonomes pour la découverte de molécules et de matériaux

: 199 M$ - University of Victoria : 83 M$ - Accélérer la transformation énergétique des collectivités

: 83 M$ - Université de Montréal : 124 M$ - IAR 3 : nouveaux paradigmes pour une intelligence artificielle robuste, raisonnante et responsable et son adoption

Université York : 105 M$ - Intelligences connectées : des systèmes neuronaux et machine pour une société juste et en santé

: 105 M$ - Université Concordia : 123 M$ - Électrifier la société : vers des collectivités décarbonées et résilientes

University of Calgary : 125 M$ - Un enfant, chaque enfant : une initiative de recherche transformatrice sur la santé des enfants

: 125 M$ - Toronto Metropolitan University: 98 M$ - Réduire les clivages : intégration des personnes immigrantes au milieu du 21e siècle

Qu'il s'agisse de réduire les émissions de carbone dans nos communautés, de traiter et de prévenir les maladies cérébrales et cardiaques ou de faire des découvertes grâce à l'intelligence artificielle responsable, à la robotique et à l'informatique de pointe, les scientifiques canadiens font œuvre de pionnières et pionniers dans le monde entier, en plus de renforcer les écosystèmes d'innovation sociale et technologique du Canada.

Citations

« La recherche d'aujourd'hui est l'économie de demain. Depuis le tout début, notre gouvernement a rétabli le rôle fondamental de la science et des scientifiques dans notre société. Les initiatives annoncées aujourd'hui conduiront à des découvertes révolutionnaires qui amélioreront la vie des gens, alimenteront notre écosystème d'innovation et façonneront la prospérité du Canada pour les années à venir. Telle est la valeur des universités et de nos chercheures et chercheurs canadiens qui sortent des sentiers battus pour relever les plus grands défis de notre temps. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Les établissements d'enseignement postsecondaire du Canada foisonnent d'idées et de talent et s'emploient à créer des collectivités prospères, plus durables, plus inclusives et en meilleure santé. Grâce à l'aide apportée par le fonds Apogée du gouvernement fédéral, ils sont en mesure de tirer parti de ces assises pour élaborer des programmes de recherche de pointe qui mettent en valeur le talent canadien et sont à l'avant-plan, dans le monde, de la mise au point de solutions permettant de relever les défis cruciaux auxquels notre planète fait face, qu'il s'agisse de la durabilité de l'environnement, de produits biothérapeutiques de pointe, de la santé des enfants ou encore de l'intégration des personnes immigrantes. »

- Ted Hewitt, président, comité directeur du Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements; président, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada; président, Comité de coordination de la recherche au Canada

Faits en bref

Créé en 2014, le fonds Apogée appuie les établissements d'enseignement postsecondaire canadiens pour qu'ils deviennent des chefs de file mondiaux en recherche. Il aide les universités, collèges et polytechniques du Canada à rivaliser avec les meilleurs au monde pour attirer le talent et les partenariats. Il les aide également à faire des découvertes révolutionnaires, à saisir de nouvelles occasions et promouvoir leurs meilleurs atouts sur la scène internationale ainsi qu'à mettre à exécution des stratégies institutionnelles avant-gardistes et transformatrices d'envergure.

à rivaliser avec les meilleurs au monde pour attirer le talent et les partenariats. Il les aide également à faire des découvertes révolutionnaires, à saisir de nouvelles occasions et promouvoir leurs meilleurs atouts sur la scène internationale ainsi qu'à mettre à exécution des stratégies institutionnelles avant-gardistes et transformatrices d'envergure. Au moyen d'un processus d'évaluation par les pairs fortement concurrentiel, le fonds Apogée investit quelque 200 millions de dollars par année pour aider les établissements d'enseignement postsecondaire canadiens à transformer leurs principaux atouts en compétences de calibre mondial.

Le fonds Apogée est un programme interorganismes administré par le Conseil de recherches en sciences humaines pour les trois organismes fédéraux de financement de la recherche : le Conseil de recherches en sciences humaines, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et les Instituts de recherche en santé du Canada .

recherches en sciences humaines pour les trois organismes fédéraux de financement de la recherche : le recherches en sciences humaines, le recherches en sciences naturelles et en génie et les Instituts de recherche en santé du . Les initiatives financées par le fonds Apogée sont sélectionnées à l'issue d'un processus indépendant, multidisciplinaire et international d'évaluation par les pairs.

Liens connexes

Restez branchés

En savoir plus sur le Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada

Suivez @ScienceCAN sur les réseaux sociaux et obtenez les nouvelles concernant les sciences canadiennes : Twitter, Instagram, Facebook

Suivez le Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements sur les médias sociaux. Twitter : @SPIIE_TIPS, LinkedIn : @TIPS-SPIIE

SOURCE Tri-agency Institutional Programs Secretariat

Renseignements: Personnes-ressources, Laurie Bouchard, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected] ; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected] ; Relations avec les médias, Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements, [email protected]