DARTMOUTH, NS, le 13 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada soutient le développement d'un secteur fédéral des sciences plus fort et plus collaboratif, afin que les scientifiques et les chercheurs aient accès aux installations et aux outils de calibre mondial, dont ils ont besoin pour innover et atteindre l'excellence scientifique.

Aujourd'hui, Darren Fisher, député de Dartmouth--Cole Harbour, au nom de l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, accompagné du sous-ministre adjoint de Recherche et développement pour la défense Canada, Jaspinder Komal, a officiellement inauguré l'Installation pour systèmes marins intelligents (ISMI). Les travaux de rénovation du bâtiment abritant l'ISMI ont duré quatre ans, pour un investissement total de près de 25 millions de dollars.

Situé sur le campus de l'Institut océanographique de Bedford (IOB), le plus grand centre de recherche océanographique du Canada, l'ISMI est le fruit d'une collaboration entre Pêches et Océans Canada (MPO), le ministère de la Défense nationale (MDN), et Ressources naturelles Canada (RNCan). Les scientifiques et les chercheurs du MPO, du MDN et de RNCan qui travaillent dans l'ISMI poursuivent des recherches océaniques à l'aide de plateformes de collecte de données en surface et sous l'eau qui sont à la fine pointe de la technologie et sans équipage.

L'ISMI et le laboratoire des poissons du MPO partagent le même espace dans un bâtiment entièrement rénové et en bonne voie d'obtenir la certification de bâtiment Green Globes. Green Globes évalue les portefeuilles et les bâtiments commerciaux selon plusieurs critères, comme la durabilité environnementale, l'importance accordée à la santé et au bien-être, et la résilience. Lors de la rénovation, un système de panneaux solaires de 100 kilowatts a été installé sur le toit du bâtiment, lequel est relié au grand réseau électrique à énergie solaire du campus de l'IOB. Le chauffage et le refroidissement du bâtiment s'effectuent au moyen de nouveaux systèmes de traitement de l'air, et du système de pompe à chaleur alimenté à l'eau de mer du campus. On estime que les rénovations ont permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment de 75 %.

« Pêches et Océans Canada est un chef de file mondial dans le domaine de l'océanographie. Avec l'ouverture officielle de l'Installation pour systèmes marins intelligents, nous augmentons notre capacité de recherche océanique grâce à des équipements de pointe, et à des possibilités accrues de collaboration entre nos scientifiques et nos chercheurs, ainsi qu'avec ceux de Ressources naturelles Canada et du ministère de la Défense nationale. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« L'Institut océanographique de Bedford, à Dartmouth, réalise des travaux remarquables dans le domaine des sciences de la mer, et l'Installation pour systèmes marins intelligents témoigne de ce travail incroyable. Nous investissons dans des technologies et des équipements de pointe, pour permettre aux scientifiques de Pêches et Océans Canada d'explorer de nouvelles zones de l'océan, et de faire avancer les découvertes scientifiques. »

Darren Fisher, député de Dartmouth--Cole Harbour

« Dans le rapport Notre Nord, fort et libre, nous avons clairement indiqué que notre tâche la plus importante est de protéger la souveraineté canadienne, en particulier dans notre région arctique. Cette nouvelle installation fournira à nos scientifiques de la défense des laboratoires et de l'équipement de pointe, ce qui renforcera leur capacité à trouver des solutions novatrices à l'appui de notre souveraineté dans l'Arctique. Grâce à cet investissement et à notre mise à jour de la politique de défense, nous prenons des mesures pour protéger notre Nord contre les défis de sécurité nouveaux et émergents. »

L'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale

« Cet investissement dans l'Institut océanographique de Bedford témoigne de notre engagement à faire en sorte que le Canada demeure à l'avant-garde de la recherche et de l'innovation. En rendant nos installations plus écologiques, nous continuons à démontrer notre ferme engagement à accroître la résilience climatique de nos actifs, et à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

L'Installation pour systèmes marins intelligents (ISMI) peut accueillir 45 à 50 chercheurs et employés du MPO, de RNCan, et de l'organisme scientifique et technologique du MDN, Recherche et développement pour la défense Canada .





. L'ISMI est la première installation scientifique collaborative de ce type sur la côte est du Canada .

