SHAWINIGAN, QC, le 24 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Soraya Martinez Ferrada, secrétaire parlementaire au ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Saint-Maurice--Champlain, en compagnie de Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Marie-Louise Tardif, députée provinciale de Laviolette-Saint-Maurice et Michel Angers, maire de la ville de Shawinigan, ont procédé à l'inauguration officielle des appartements supervisés J'ai mon appart' à Shawinigan.

Le projet a reçu un financement de 850 000$ par le Gouvernment du Canada, par l'intermédiaire du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL).

Situé au 1520 de la 10e Avenue du secteur Grand-Mère, l'immeuble de 2 étages comprend 12 logements abordables desservant des personnes vivant avec des troubles de la santé mentale. Des services de supervision sont offerts 24/7 aux locataires afin de leur permettre de vivre en appartement et de bénéficier de services adaptés répondant à leurs besoins d'autonomie et d'autodétermination grâce à une personne-ressource résidant directement sur les lieux.

«Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Les sommes que notre gouvernement investit dans le logement abordable ici, au Québec, contribuent à améliorer la qualité de vie des gens ayant le plus besoin. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre.» - Soraya Martinez Ferrada, secrétaire parlementaire au ministre du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion

« Nous croyons qu'il faut donner une chance de réussir à tous. C'est pourquoi nous sommes extrêmement heureux de soutenir ce merveilleux projet. Cette initiative novatrice et axée sur la collaboration permet aux locataires, des logements plus inclusifs et plus abordables dans la collectivité où ils se sentent chez eux. Cela témoigne de la résilience que l'on retrouve ici à Shawinigan en Mauricie - et constitue un autre exemple de la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Saint-Maurice--Champlain

« Je tiens à rendre hommage aux membres du conseil d'administration de J'ai mon Appart' pour leur énorme travail. Ce fut un honneur et un plaisir pour moi de travailler pour eux, pour les personnes et leurs familles et de les aider à faire avancer plus rapidement ce beau projet dans les dédales administratifs gouvernementaux. » - Marie-Louise Tardif, députée provinciale Laviolette-Saint Maurice

« L'inclusion, l'accessibilité et l'équité font partie de nos valeurs à Shawinigan et je suis très fier que la Ville soit partenaire de ce beau projet. Je répète souvent que "seul, on va vite, mais ensemble on va plus loin", et la collaboration dans le projet J'ai mon appart' en est un merveilleux exemple. » - Michel Angers, maire de Shawinigan

« La réalisation du projet J'ai mon appart' à Shawinigan démontre que, lorsque toute une communauté mise sur l'ouverture et la solidarité, elle peut contribuer à améliorer les conditions de vie pour les personnes en situation de handicap. L'aide financière accordée par le gouvernement fédéral en est un exemple : elle nous permet de construire un immeuble répondant à des hauts standards d'accessibilité et de rendement énergétique. C'est une avancée formidable! » - Michèle Lafontaine, présidente du conseil d'administration, J'ai mon appart'

Au total, J'ai mon appart' a reçu une aide financière totale de 898,000 soit 48,000$ du programme de Financement initial et 850,000$ du FNCIL.





Ce projet respecte les exigences du FNCIL en matière d'accessibilité, avec 6 logements accessibles pour les personnes à mobilité réduite.





Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements abordables destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL prévoit :

créer jusqu'à 60 000 logements;



réparer jusqu'à 240 000 logements;



créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale;



créer au moins 7 000 logements pour les personnes âgées;



créer au moins 2 400 logements pour les personnes ayant des déficiences développementales.

Le budget de 2022 propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.





La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens et Canadiennes dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.





