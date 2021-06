L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), en compagnie de Kevin Lamoureux, député de Winnipeg Nord et secrétaire parlementaire du président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales a annoncé un prêt à faible coût de 74,7 millions de dollars pour aider à construire l'immeuble résidentiel de la phase 1 de l'ensemble Sunalta Heights, situé au 1538 10 e Avenue S.-O.

La phase 1 de Sunalta Heights, aménagée par Interloq Capital, est un immeuble résidentiel de 27 étages qui offrira à Calgary 207 logements locatifs neufs dont la ville a grandement besoin, près du quartier branché de Beltline, des commodités et du transport en commun - y compris la station Sunalta du système léger sur rail, située à seulement 200 m de l'immeuble et qui relie également les résidents au système de transport rapide par bus. Il accueillera huit stations de recharge pour véhicules électriques, un parking souterrain, 150 emplacements sécurisés pour vélos et un nouvel arrêt de transport en commun le long de la 10e avenue. Ce projet est situé directement sur une piste cyclable, qui fait partie du réseau de pistes cyclables du centre ville et des sentiers récréatifs le long de la rivière Bow.

L'immeuble comprendra 92 logements d'une chambre, 115 logements de deux chambres incluant deux unités sans obstacle, deux unités adaptables et vingt-deux unités avec des caractéristiques d'accessibilité améliorées. 53 logements seront très abordables, avec des loyers réduits pendant 21 ans.

Cet ensemble a obtenu du financement par l'intermédiaire de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) de la SCHL, un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui appuie les projets de construction de logements locatifs afin d'encourager l'établissement d'une offre stable pour les familles de la classe moyenne dans les marchés où les loyers sont élevés.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, grâce à des investissements comme celui fait dans l'ensemble Sunalta Heights de Capital Inc., notre gouvernement prend des mesures pour accroître l'offre de nouveaux ensembles de logements locatifs, en fournissant des options de logement plus près des emplois, des services et des commodités dont les familles de la classe moyenne de Calgary ont besoin. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Nous savons tous que tout le monde, dans notre région comme partout au Canada, mérite un logement convenable et abordable. Aujourd'hui, l'initiative Financement de la construction de logements locatifs de notre gouvernement aide Calgary à accroître son offre d'ensembles locatifs neufs. Lorsqu'il sera terminé, l'ensemble Sunalta Heights offrira, aux familles et aux personnes, de nouvelles options de logement qui seront encore plus près des bons emplois, des services et des commodités dans notre quartier de Beltline. » - Kevin Lamoureux, député de Winnipeg Nord et secrétaire parlementaire du président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales

« Sunalta Heights est le premier aménagement résidentiel axé sur le transport en commun le long de la ligne bleue du TLR, un projet régénérateur important pour les communautés de Sunalta et de Beltline. Cet emplacement offre des expériences de vie exceptionnelles aux résidents avec des parcs, des pistes cyclables, des restaurants locaux, des commodités intérieures et extérieures au design de haute qualité et des vues sur les montagnes. La SCHL a joué un rôle déterminant dans la création de nouveaux logements locatifs à long terme à Calgary. L'initiative de financement de la construction de logements locatifs permet d'investir pour répondre aux besoins de l'avenir, y compris des caractéristiques adaptables, une meilleure performance environnementale pour atténuer les effets des changements climatiques, des espaces d'agrément souples et complets pour bâtir une communauté complète et améliorer la qualité de vie des résidents. Nous apprécions le soutien massif dont bénéficie Sunalta Heights et je suis fier de travailler avec la SCHL dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. » - Dave Bronconnier, Président d'Interloq Capital

Faits en bref :

Dans le quartier de Beltline de Calgary , le taux d'inoccupation est de 5,8 % (octobre 2020).



, le taux d'inoccupation est de 5,8 % (octobre 2020). Grâce à l'iFCLL, le gouvernement du Canada encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs.



encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs. Une offre stable de logements locatifs est indispensable pour faire en sorte qu'un plus grand nombre de personnes au Canada aient accès à un logement abordable qui répond à leurs besoins. Le logement locatif est une excellente option pour les personnes de la classe moyenne au Canada , qui éprouvent des problèmes d'abordabilité dans plusieurs marchés où le prix des habitations ne cesse d'augmenter et où l'offre de logements locatifs est insuffisante.



aient accès à un logement abordable qui répond à leurs besoins. Le logement locatif est une excellente option pour les personnes de la classe moyenne au , qui éprouvent des problèmes d'abordabilité dans plusieurs marchés où le prix des habitations ne cesse d'augmenter et où l'offre de logements locatifs est insuffisante. Lancée en avril 2017, l'iFCLL a été très bien accueillie dans le secteur, ce qui a entraîné un élargissement du programme. Dans son budget de 2019, le gouvernement du Canada a porté le montant total des prêts offerts à 13,75 milliards de dollars.



a porté le montant total des prêts offerts à 13,75 milliards de dollars. Étant donné la forte demande pour le programme, le gouvernement a de nouveau élargi l'iFCLL dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020 en y ajoutant 12 milliards de dollars sur sept ans, à compter de 2021-2022. Le programme totalise maintenant 25,75 milliards de dollars en prêts à faible coût.



Le budget de 2021 propose que 300 millions de dollars sur deux ans ( 2021-2022 et 2022-2023) provenant de l'iFCLL soient affectés pour soutenir la conversion d'immeubles commerciaux vacants en 800 logements locatifs du marché. Comme la demande d'espaces pour des commerces de détail et des bureaux a changé en raison de la COVID-19, des propriétaires, en particulier dans les grands centres urbains, font face à un taux d'inoccupation plus élevé. Il s'agit d'une occasion pour les propriétaires et les collectivités d'explorer la possibilité de convertir les espaces excédentaires en logements locatifs afin d'améliorer la qualité de vie et l'abordabilité des collectivités urbaines.



2022-2023) provenant de l'iFCLL soient affectés pour soutenir la conversion d'immeubles commerciaux vacants en 800 logements locatifs du marché. Comme la demande d'espaces pour des commerces de détail et des bureaux a changé en raison de la COVID-19, des propriétaires, en particulier dans les grands centres urbains, font face à un taux d'inoccupation plus élevé. Il s'agit d'une occasion pour les propriétaires et les collectivités d'explorer la possibilité de convertir les espaces excédentaires en logements locatifs afin d'améliorer la qualité de vie et l'abordabilité des collectivités urbaines. La SNL du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre d'avoir un chez-soi - ce qui comprend plus de 13 milliards de dollars engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.



est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre d'avoir un chez-soi - ce qui comprend plus de 13 milliards de dollars engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020. Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le budget de 2021 propose d'ajouter 2,5 milliards de dollars en nouveau financement sur sept ans et de réaffecter 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.



La ville de Calgary a fourni un soutien public, des concessions en matière de planification et des processus d'examen accélérés pour ce projet de réaménagement situé dans le cadre du Greater Downtown Plan.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux personnes dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.



, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux personnes dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Mikaela Harrison, Attachée de presse, Ministère de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Leonard Catling, Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca