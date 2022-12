Le gouvernement du Canada finance la modernisation et l'agrandissement de l'aréna et de la piste de curling de Legal

LEGAL, AB, le 5 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, a annoncé un investissement fédéral de plus de 7 millions de dollars pour rénover l'aréna et la piste de curling de Legal, en Alberta.

« L'investissement réalisé aujourd'hui dans la patinoire de hockey et de curling de Legal va au-delà de la simple amélioration de l'infrastructure communautaire et redonne vie à une installation récréative au cœur de la communauté. Il s'agit d'un espace social revitalisé où les résidents et les visiteurs peuvent célébrer le sport, encourager les membres de leur famille et leurs amis lors des tournois, et se rapprocher les uns des autres grâce à leur amour commun pour nos passe-temps nationaux. Notre gouvernement s'est engagé à investir dans les infrastructures communautaires qui aident les Albertains à rester en santé, à tisser des liens et à créer des souvenirs durables. », a déclaré l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Les installations de hockey et de curling de la Ville de Legal représentent un important centre d'activités récréatives pour les résidents de la collectivité et des environs. Le projet de rénovation de l'aréna et de la piste de curling de Legal permettra un accès continu aux services et aux programmes communautaires dans une installation sûre, sans obstacle, moderne et écoénergétique. Le projet de rénovation n'aurait pas été possible sans l'aide financière provenant du Programme des bâtiments communautaires verts et inclusifs. Au nom de la ville de Legal, nous tenons à remercier le gouvernement du Canada pour ce financement qui arrive au bon moment », a déclaré Trina Jones, mairesse de la ville de Legal.

Ce financement fédéral permettra à la Ville de moderniser et d'agrandir la structure du bâtiment et d'optimiser l'efficacité énergétique du centre de 18 %. Grâce à l'espace supplémentaire, la surface de glace pourra être agrandie, les vestiaires deviendront plus spacieux et une aire d'activités communautaires pourra être aménagée. Ces améliorations devraient permettre de réduire la consommation annuelle d'énergie du centre d'environ 31,8 % et de faire baisser ses émissions de gaz à effet de serre de 59,4 tonnes par an.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada assure la croissance économique de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la qualité de vie des Canadiens.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 7 159 360 $ dans ce projet, dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

La contribution de la municipalité s'élève à un total de 1 789 840 $.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation de bâtiments communautaires publics existants, afin d'en améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique. Il prévoit aussi la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation de bâtiments communautaires publics existants, afin d'en améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique. Il prévoit aussi la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le . Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux communautés inuites, métisses et des Premières Nations, y compris les populations autochtones dans les centres urbains.

En décembre 2022, on a lancé le deuxième appel de demandes dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou des projets de construction de nouveaux bâtiments communautaires dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars seront acceptées jusqu'au 28 février 2023.

On continuera d'accepter les demandes visant des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure pour des bâtiments communautaires existants dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $ jusqu'au 28 février 2023.

2 999 999 $ jusqu'au 28 février 2023. Les gouvernements provinciaux et territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

