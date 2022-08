VAL-D'OR, QC, le 17 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé un financement fédéral de 25 millions de dollars pour l'amélioration des infrastructures du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or.

« Ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est bien plus qu'investir dans du béton. C'est un engagement envers la communauté autochtone de Val-d'Or qui profitera à toute la collectivité. Ce projet d'agrandissement et de rénovation est un geste concret qui permettra au Centre de poursuivre sa mission et qui affectera positivement le quotidien de son personnel et de ses usagers », a déclaré l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Le cœur de notre Centre d'amitié vibre au rythme du dynamisme de notre communauté. Une communauté innovante et entreprenante qui met de l'avant un modèle de gouvernance communautaire autochtone urbaine bien ancré dans son milieu. Le bouillonnement d'initiatives déployées par le Centre depuis près de 50 ans dans des secteurs tels que la santé, les services sociaux, la petite enfance, l'éducation, l'habitation communautaire, l'employabilité, la justice et l'économie sociale requiert des installations à la hauteur de ce développement. L'annonce par le gouvernement du Canada d'un financement sans précédent pour améliorer nos infrastructures représente beaucoup plus qu'un investissement financier pour notre communauté : c'est un geste concret qui donne un sens véritable à la réconciliation », raconte le président du conseil d'administration du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, l'Ainé Oscar Kistabish.

Le financement permettra au Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or de développer ses infrastructures, notamment agrandir et rénover son immeuble principal, en plus de construire un nouveau pavillon de cinq étages qui y sera juxtaposé. Ce projet d'envergure permettra de moderniser cet important carrefour communautaire et de consolider son offre de services culturellement pertinents et sécurisants pour une population autochtone en croissance dans la ville. Les améliorations incluent notamment un meilleur accès aux espaces communautaires et des milieux de vie, l'aménagement de la Clinique en santé autochtone, la rénovation du Centre de la petite enfance ainsi que la construction de nouveaux espaces dédiés au service d'hébergement pour les Cris d'Eeyou Istchee qui séjournent à Val-d'Or pour y recevoir des soins de santé.

En plus de répondre aux besoins croissants et aux réalités du milieu, ce chantier permettra d'accroître la capacité du Centre et d'engendrer des retombées socioéconomiques importantes pour l'ensemble des citoyens de Val-d'Or, dont les membres de la communauté autochtone. Le projet rendra par ailleurs les espaces rénovés et agrandis entièrement carboneutres.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit de 25 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs d'Infrastructure Canada.

investit de 25 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs d'Infrastructure Canada. Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le . Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou de nouveaux projets de bâtiments communautaires, dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars, ont été acceptées dans le cadre d'un processus concurrentiel qui a pris fin le 6 juillet 2021. Un deuxième processus concurrentiel est prévu plus tard en 2022, mais la date n'a pas encore été déterminée. Les renseignements relatifs au deuxième processus seront publiés sur le site Web d'Infrastructure Canada - Bâtiments communautaires verts et inclusifs dès qu'ils seront disponibles.

Les demandes de financement visant des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure pour des bâtiments communautaires existants, dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $, seront acceptées de manière continue et financées dans le cadre d'un appel de demandes continu.

2 999 999 $, seront acceptées de manière continue et financées dans le cadre d'un appel de demandes continu. Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, Edith Cloutier, Directrice générale, 819-856-9789, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]