TORONTO, le 9 juill. 2021 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce aux investissements du gouvernement du Canada, la population de York South-Weston aura accès à une offre plus stable de logements locatifs.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), en compagnie de John Tory, maire de Toronto, Ana Bailão, mairesse adjointe de Toronto, et Frances Nunziata, conseillère municipale de York South-Weston, a annoncé un prêt à faible coût de 35 millions de dollars pour aider à construire 126 logements locatifs au sein d'un ensemble de 15 étages au 2346, route Weston, à North York.

L'ensemble est situé juste au sud de l'autoroute 401, à proximité du service d'autobus de la TTC, de la gare Weston Go et de l'Union Pearson (UP) Express, qui assure un service toute la journée entre l'aéroport international Pearson de Toronto et le centre-ville de Toronto. La zone est entourée d'espaces verts, d'un certain nombre de parcs et d'une grande zone commerciale située à moins de 500 mètres.

Le gouvernement du Canada versera également plus de 514 000 $ pour un projet de réparation d'ascenseurs et de modernisation au 33, voie Gabian. Ces réparations constituent une amélioration essentielle de l'habitabilité dans cet immeuble de 248 logements, où habitent notamment des personnes âgées et des personnes handicapées

L'ensemble du 2346, route Weston, a obtenu du financement par l'intermédiaire de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) de la SCHL, un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui appuie les projets de construction de logements locatifs afin d'encourager l'établissement d'une offre stable de logements locatifs pour les familles de la classe moyenne là où le logement coûte cher. L'ensemble a également reçu du financement dans le cadre du programme de logement abordable Open Door de la Ville de Toronto.

L'immeuble du 33, voie Gabian, a reçu du financement par l'intermédiaire du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la SCHL, qui soutient la construction et la revitalisation de logements abordables dans des ensembles dont les revenus, les modes d'occupation et les usages sont mixtes. Le FNCIL est un pilier clé de la SNL du gouvernement du Canada.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, grâce à des investissements comme ceux que nous avons faits au 2346, route Weston et au 33, voie Gabian, notre gouvernement prend des mesures non seulement pour accroître l'offre de nouveaux ensembles de logements locatifs et réparer des logements existants, mais également pour fournir des options de logement plus près des emplois, des services et des commodités aux familles de la classe moyenne de Toronto qui en ont besoin. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« La réussite de ce projet témoigne de ce qui peut être accompli lorsque nous nous unissons pour aborder la question du logement dans notre ville. Le logement est d'une importance capitale, mais nous ne pouvons pas faire cavalier seul. C'est pourquoi le plan d'action pour le logement HousingTO prévoit la mise en place par l'entremise de partenariats et de collaboration, comme c'est le cas ici lorsque le gouvernement du Canada, 2346weston.com et la Ville de Toronto unissent leurs efforts pour créer des logements abordables à l'intention des personnes âgées. Je tiens à remercier le gouvernement fédéral d'investir dans notre ville et de nous aider à construire plus de 100 logements locatifs abordables à Toronto. » - maire John Tory

« Au cours des années à venir, la ville connaîtra une croissance sans précédent du nombre de personnes âgées. C'est pourquoi il est essentiel d'aller de l'avant maintenant avec notre engagement visant à combler les besoins diversifiés en matière de logement des aînés et à faire en sorte que Toronto soit un endroit où tout le monde peut vivre dans un logement sécuritaire et abordable. » - mairesse adjointe Ana Bailão, (Davenport), présidente du Comité de l'urbanisme et du logement

« Les personnes âgées forment une part importante de notre collectivité dynamique. Je suis très heureuse d'avoir pu travailler en partenariat avec 2346 Weston Road Inc. et le personnel de la Ville de Toronto afin de mener ce projet à bien. Une fois construit, l'immeuble offrira des logements abordables et permettra aux aînés de notre collectivité d'avoir accès à un logement sûr et accueillant. » - conseillère Frances Nunziata (York South-Weston), présidente du Conseil

« La pandémie de COVID-19 nous a montré à quel point le logement est important pour les personnes les plus vulnérables de notre société. Grâce au soutien offert par un prêt à faible coût de la SCHL et au financement reçu dans le cadre du programme de logement abordable Open Door de la Ville de Toronto, 2346Weston.com Inc. a amorcé la construction de l'ensemble Carrying Place Vista qui vise à fournir à la collectivité de Weston 126 logements abordables destinés à des personnes âgées. » - Tom Milroy, directeur général, Generation Capital Limited

« Nous sommes très reconnaissants envers les programmes, tels que le FNCIL, qui nous permettent d'apporter les améliorations nécessaires à nos immeubles au moyen de prêts-subventions et de prêts à faible taux. Les améliorations effectuées grâce à ces fonds ont une très forte incidence sur la vie quotidienne de nos précieux locataires. » - Behnaz Karimi, WFG Securities Inc.

Le 2346, route Weston a reçu 250 000 $ en financement initial de la SCHL. Le Programme de financement initial de la SCHL soutient le logement abordable grâce à des prêts sans intérêt et des contributions non remboursables.

Grâce à l'iFCLL, le gouvernement du Canada encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs.

Une offre stable de logements locatifs est indispensable pour faire en sorte qu'un plus grand nombre de personnes au Canada aient accès à un logement abordable qui répond à leurs besoins et qu'elles ont les moyens de se payer. Le logement locatif est une excellente option pour les gens de la classe moyenne au Canada qui éprouvent des problèmes d'abordabilité dans plusieurs marchés où le prix des habitations ne cesse d'augmenter et où l'offre de logements locatifs est insuffisante.

Lancée en avril 2017, l'iFCLL a été très bien accueillie dans le secteur, ce qui a entraîné un élargissement du programme. Dans son budget de 2019, le gouvernement du Canada a porté le montant total des prêts offerts à 13,75 milliards de dollars.

a porté le montant total des prêts offerts à 13,75 milliards de dollars. Étant donné la forte demande pour le programme, le gouvernement a de nouveau élargi l'iFCLL dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020 en y ajoutant 12 milliards de dollars sur sept ans, à compter de 2021-2022. Le programme totalise maintenant 25,75 milliards de dollars en prêts à faible coût.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'intermédiaire du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Dans le cadre du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des maisons d'hébergement pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

La SNL du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le gouvernement propose dans son budget de 2021 d'ajouter 2,5 milliards de dollars en nouveau financement sur sept ans et de réaffecter 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

