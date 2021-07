Les prix de la majorité des forfaits de gamme intermédiaire au Canada ont diminué depuis qu'on a commencé à en faire le suivi il y a plus d'un an

OTTAWA, ON, le 30 juill. 2021 /CNW/ - Les Canadiens dépendent plus que jamais des services de télécommunication pour le travail, les études, les finances et les soins de santé. L'accès à des services de haute qualité et abordables est donc plus essentiel que jamais. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a pris des mesures pour rendre les services sans fil plus abordables. Il a demandé notamment aux fournisseurs de services de rendre compte de leur tarification et de s'engager à réduire de 25 % d'ici deux ans les prix de certains de leurs forfaits les plus populaires.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé la publication des données sur le prix du sans-fil pour le dernier trimestre en ce qui concerne les forfaits de données de 2 Go à 6 Go. Ces données indiquent qu'il y a eu une baisse de 9 % à 25 % des prix de la majorité de ces forfaits par rapport au point de référence des prix répertoriés du début de 2020.

En rehaussant la concurrence, on obtient de meilleurs prix pour les consommateurs. C'est pourquoi le gouvernement a pris des mesures pour améliorer la concurrence sur le marché du sans-fil. Il a notamment :

On s'attend à ce que d'ici deux ans, les trois principaux fournisseurs de services sans fil et leurs bannières, qui représentent 90 % du marché national, offrent des forfaits de 2 Go à 6 Go à des prix qui seraient 25 % moins élevés que ceux inscrits au point de référence. Si ces grands fournisseurs n'atteignent pas cet objectif, le gouvernement prendra des mesures réglementaires additionnelles pour accroître la concurrence dans le marché et aider à réduire les prix.

« Améliorer l'abordabilité, la concurrence et l'innovation dans le marché des forfaits des services sans fil est une priorité pour notre gouvernement. Je suis heureux de voir les prix diminuer pour une majorité des forfaits au Canada, mais il y a encore du travail à faire. Nous continuerons de collaborer avec les fournisseurs de services au cours des prochaines années afin de nous assurer que tous les Canadiens ont accès à des options sans fil plus abordables. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

En moyenne, les Canadiens ont utilisé environ 2,9 Go de données par mois en 2019.

données par mois en 2019. Le point de référence, qui permettra d'évaluer la réduction de 25 %, est établi en fonction des prix des forfaits annoncés sur les sites Web des entreprises au début de 2020. Il s'agit de forfaits 4G/LTE postpayés, de type « apportez votre appareil », avec appels et textos illimités et de 2 Go à 6 Go de données.

Bien que distincte des rapports trimestriels de suivi des tarifs, l' Étude de 2020 de comparaison des tarifs des services de télécommunication offerts au Canada et à l'étranger révèle une tendance similaire, notamment un déclin de 19 à 28 % des prix des services d'entrée de gamme et de gamme intermédiaire, par rapport à ceux de 2019.

révèle une tendance similaire, notamment un déclin de 19 à 28 % des prix des services d'entrée de gamme et de gamme intermédiaire, par rapport à ceux de 2019. Le suivi des prix en fonction du point de référence est une des initiatives mises de l'avant par le gouvernement fédéral pour améliorer la qualité, la couverture et les prix des services de télécommunication. Au nombre de ces initiatives, on compte aussi le Fonds pour la large bande universelle, qui est doté d'une enveloppe de 2,75 millions de dollars, et vise à brancher l'ensemble des Canadiens à Internet haute vitesse. Une portion maximale de 50 millions de dollars de ce Fonds est réservée aux projets de connectivité mobile destinés aux peuples autochtones.

