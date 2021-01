L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a participé aujourd'hui à une réunion d'experts organisée par le Greater Vancouver Board of Trade et réunissant un groupe diversifié d'experts pour discuter de ce que peut faire le gouvernement du Canada pour soutenir la croissance économique de la Colombie-Britannique maintenant et dans l'avenir.

Cet évènement fait partie de la série de consultations virtuelles de la ministre Joly qui donne aux habitants de l'Ouest l'occasion de façonner une nouvelle agence axée sur la Colombie-Britannique. La réunion d'experts fait suite à des tables rondes virtuelles auxquelles ont pris part des intervenants des régions d'Okanagan-Sud, de Kootenay, de l'île de Vancouver et de Central Coast. D'autres tables rondes sont prévues au cours des deux prochains mois. Au total, la ministre participera à six tables rondes régionales d'un bout à l'autre de la Colombie-Britannique pour écouter les principaux dirigeants communautaires et du milieu des affaires parler de leurs réalités.

Répondre aux circonstances et aux besoins uniques de l'économie de la Colombie-Britannique

Depuis plus de 30 ans, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada contribue à bâtir un Ouest canadien fort et compétitif en axant ses activités sur le développement des entreprises, l'innovation et le développement des collectivités en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba. À mesure que les économies nationale et mondiale continuent de croître et d'évoluer, l'économie de l'Ouest s'est également développée et diversifiée. Les moteurs et les conditions économiques des provinces du Pacifique et des Prairies ont divergé. Le gouvernement du Canada est convaincu que cette nouvelle approche consistant à établir des agences de développement régional distinctes pour chaque région offrira une plus grande souplesse pour se concentrer sur les priorités économiques uniques de la Colombie-Britannique, ainsi qu'un soutien ciblé qui répondra mieux aux besoins des autres provinces de l'Ouest canadien.

Citations

« Nous ne pouvons plus considérer l'Ouest comme un bloc monolithique. Il nous faut une approche qui permette à nos agences d'être mieux placées pour répondre aux réalités distinctes de leur région. Accroître notre présence en Colombie-Britannique nous rapprochera des personnes qui sont sur le terrain, ce qui nous permettra de mieux comprendre les besoins des entreprises et des collectivités de la Colombie-Britannique et de renforcer la croissance économique à l'échelle locale. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

Faits en bref

Fondé en 1987, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) est l'agence de développement économique pour le Manitoba , la Saskatchewan , l' Alberta et la Colombie-Britannique. Son mandat consiste à développer et à diversifier l'économie de l'Ouest canadien et à faire valoir les intérêts de l'Ouest à Ottawa .

, la , l' et la Colombie-Britannique. Son mandat consiste à développer et à diversifier l'économie de l'Ouest canadien et à faire valoir les intérêts de l'Ouest à . DEO a été à l'avant-garde de la réponse économique du gouvernement du Canada à la COVID-19 dans l'Ouest canadien. Le Ministère a mis en œuvre des programmes d'aide d'urgence d'une portée sans précédent et a adapté ses programmes pour soutenir les entreprises durant la pandémie.

à la COVID-19 dans l'Ouest canadien. Le Ministère a mis en œuvre des programmes d'aide d'urgence d'une portée sans précédent et a adapté ses programmes pour soutenir les entreprises durant la pandémie. Dans le cadre du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR), le plus grand programme de réponse à la pandémie de DEO, plus de 6 100 entreprises et organisations ont reçu au total 325 millions de dollars de contribution, menant à la préservation de plus de 25 000 emplois.

