Il faut renforcer la collaboration internationale afin d'accélérer le progrès dans l'atteinte d'une production quasi carboneutre de ciment d'ici 2030

OTTAWA, ON, le 6 juin 2024 /CNW/ - Le secteur du ciment et du béton est un important moteur économique et un pilier de l'économie mondiale, mais il produit aussi une grande quantité d'émissions de gaz à effet de serre. Bien que les efforts de déploiement des technologies requises pour lutter contre les changements climatiques aient augmenté à l'échelle mondiale, il est nécessaire d'accroître la collaboration internationale si l'on veut atteindre les objectifs climatiques mondiaux.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, ainsi que son homologue, le ministre de l'Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis, Son Excellence Sultan bin Ahmed Al Jaber, ont établi les actions prioritaires de l'initiative Breakthrough sur le ciment et le béton, un plan visant la décarbonisation du secteur mondial du ciment et du béton. Cette étape suit le lancement de l'initiative Breakthrough sur le ciment et le béton, codirigée par le Canada et les Émirats arabes unis, à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28) qui s'est tenue en décembre 2023.

Le plan précise un ensemble d'actions propres au secteur qui feront fond sur l'important travail déjà en cours ou prévu à l'échelle internationale. Les actions prioritaires s'articulent autour de cinq thèmes :

définitions, normes et certification;

création de la demande;

collaboration, éducation, innovation et développement de la technologie existante;

finances et investissement, et écosystème pertinent;

coordination du milieu.

Ces actions viendront renforcer la collaboration internationale sur la décarbonisation du secteur mondial du ciment et du béton, qui est à l'origine d'environ 7 % des émissions planétaires de gaz à effet de serre. Les interventions proposées entraîneront des progrès visant à faire de la production d'un ciment quasi carboneutre l'option privilégiée sur les marchés mondiaux d'ici 2030.

De plus, Environnement et Changement climatique Canada annonce l'octroi à la Thaïlande de 8 millions de dollars sur trois ans (de 2023 à 2026), somme qui s'inscrit dans son engagement financier à l'égard du climat de 5,3 milliards de dollars, pour l'aider à renforcer sa gouvernance en matière de climat et à décarboner son secteur du ciment et du béton, conformément à ses objectifs nationaux au titre de l'Accord de Paris.

Citations

« La collaboration internationale est indispensable à la réalisation de progrès envers la décarbonisation du secteur du ciment et du béton. De nombreux gouvernements appuient ces actions prioritaires. Ils travaillent tous à l'atteinte d'un but commun : produire un ciment quasi carboneutre, un produit essentiel à la croissance des économies partout dans le monde. Grâce à l'initiative Breakthrough, nous allons montrer la voie dans la production de ciment et de béton carboneutres tout en bâtissant un avenir plus propre, au profit de tous. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Pour réussir à maintenir le réchauffement de la planète à 1,5 °C, nous devrons créer des possibilités pour les technologies propres dans des secteurs polluants clés, dont celui du ciment et du béton. Voilà pourquoi nous soutenons les efforts de décarbonisation du secteur du ciment et du béton de la Thaïlande dans le cadre de l'engagement du Canada envers le programme Breakthrough. La réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du ciment et du béton donnera lieu à d'importantes occasions économiques tout en contribuant à l'atteinte des objectifs de réduction de la pollution. La pollution causée par le carbone ne connaît pas de frontières. Le Canada se réjouit donc à l'idée de travailler avec la Thaïlande pour faire de ses ambitions une réussite. »

- Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault

Faits en bref

L'initiative Breakthrough sur le ciment et le béton est l'une des sept initiatives sectorielles s'inscrivant sous le programme Breakthrough, qui présente un cadre international visant à accroître et à accélérer le déploiement des technologies propres et à réduire les coûts au sein de sept des secteurs industriels produisant le plus d'émissions et qui sont à l'origine de plus de 60 % des émissions planétaires. Il s'agit des secteurs de l'électricité, du transport routier, de l'acier, de l'hydrogène, de l'agriculture, du bâtiment et du ciment et du béton. Le programme Breakthrough a été conçu par des dirigeants du monde entier à la COP26 , et 57 gouvernements du monde entier l'appuient.

, et 57 gouvernements du monde entier l'appuient. Les actions internationales prioritaires de l'initiative Breakthrough sur le ciment et le béton pour 2024-2025 se veulent une réponse aux recommandations formulées dans le rapport de 2023 du programme Breakthrough préparé par l'Agence internationale de l'énergie, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables et les champions de haut niveau des Nations Unies en matière de changement climatique.

Ces actions prioritaires ont été élaborées en collaboration par les pays qui dirigent des projets faisant partie de l'initiative Breakthrough sur le ciment et le béton, ou bien qui y participent. Les progrès réalisés au cours de l'exercice 2024-2025 relativement à ces actions feront l'objet d'un suivi et de discussions menées conjointement par le Canada et les Émirats arabes unis dans le cadre des dialogues sur la percée sur le ciment et le béton, pour ensuite être présentés dans le prochain rapport du programme Breakthrough.

Le programme de financement climatique de 8 millions de dollars en Thaïlande sera mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI). Le projet aidera la Thaïlande à renforcer sa gouvernance climatique de manière à l'harmoniser avec l'action sectorielle visant la carboneutralité du béton. Les activités seront menées à l'initiative des pays et réuniront des parties prenantes des secteurs public et privé dont le rôle sera d'assurer une mise en œuvre plus rigoureuse du partage d'expériences Sud-Sud, des technologies propres, des normes et des pratiques ainsi que des politiques et des stratégies en matière de carboneutralité.

Dans le monde entier, la production de ciment, l'ingrédient clé du béton, est une source importante de gaz à effet de serre qui représente environ 7 % des émissions totales dans le monde et près d'un tiers des émissions industrielles mondiales. En novembre 2022, le gouvernement du Canada et l'Association canadienne du ciment ont lancé la Feuille de route vers un béton à zéro émission carbone d'ici 2050, une initiative visant à éliminer de façon cumulative plus de 15 mégatonnes d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, auxquelles s'ajouteront des réductions annuelles continues de plus de 4 mégatonnes découlant de la production de ciment et de béton au Canada.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d' Innovation, Sciences et Développement économique Canada .

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Audrey Milette, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]