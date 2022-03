ELMSDALE, NS, le 9 mars 2022 /CNW/ - Le transport actif contribue aux moyens abordables dont disposent les Canadiens pour se connecter les uns aux autres, réduisant ainsi la congestion routière et soutenant la réalisation de l'économie nette zéro de notre nation d'ici 2050. Les investissements dans les infrastructures de transport en commun pour les collectivités créent des emplois et contribuent à la reconstruction d'un Canada résilient et équitable.

Aujourd'hui, Kody Blois, député fédéral de Kings-Hants, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, John A. MacDonald, député provincial de Hants East, au nom de l'honorable Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables, et Eleanor Roulston, préfète de la municipalité d'East Hants, ont annoncé le financement d'infrastructures de transport actif dans la municipalité d'East Hants.

Dans le cadre du plan directeur d'East Hants pour le transport actif, le projet prévoit la réfection d'un peu plus d'un kilomètre de la route 214, la création de nouveaux trottoirs, de sentiers et d'infrastructures de soutien à Elmsdale. Ces améliorations aideront les résidents à marcher, rouler, courir ou faire du vélo dans leur collectivité. En encourageant davantage de personnes à être actives, ce projet devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre équivalant à plus de 1 000 tonnes de dioxyde de carbone.

Le gouvernement du Canada investit plus de 680 000 $ pour enrichir les infrastructures de transport actif à East Hants dans le cadre du volet Infrastructures vertes du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse fournit plus de 560 000 $ et la municipalité d'East Hants verse plus de 450 000 $.

« Au fur et à mesure que les collectivités d'East Hants continuent de croître, il est essentiel que l'infrastructure de transport actif nous permette de rester connectés aux endroits où nous nous réunissons. Ce projet vise la connexion des collectivités résidentielles aux services importants dans la municipalité tout en réduisant les émissions et en luttant contre les changements climatiques. »

Kody Blois, député de Kings-Hants, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cet investissement dans le transport propre permettra d'établir une base de transport actif à East Hants. C'est grâce à des investissements comme ce projet à East Hants, et à l'engagement de l'administration locale, que nous pourrons atteindre notre objectif visant à mettre en place des réseaux de transport actif de base accessibles aux personnes de tous âges et de toutes capacités dans 65 % des collectivités de la province d'ici 2030. »

John A. MacDonald, député provincial de Hants East, au nom de l'honorable Tory Ruston, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables

« Cette annonce est une autre étape positive vers la création de quartiers accessibles aux piétons et écologiquement durables à East Hants. La route 214 est un corridor central qui assure la liaison entre les zones résidentielles et les possibilités commerciales et récréatives. Nous sommes heureux de voir des mises à jour dans ce domaine qui répondront aux besoins croissants de notre collectivité. »

Eleanor Roulston, préfète de la municipalité d'East Hants

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des six dernières années, le gouvernement du Canada a investi plus de 206 millions de dollars dans 28 projets d'infrastructure verte en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 206 millions de dollars dans 28 projets d'infrastructure verte en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le . Au cours de cette période, plus de 38 milliards de dollars ont été investis dans les collectivités de tout le Canada pour soutenir des infrastructures publiques modernes de calibre mondial, y compris plus de 207 millions de dollars pour des projets de transport actif.

pour soutenir des infrastructures publiques modernes de calibre mondial, y compris plus de 207 millions de dollars pour des projets de transport actif. Pour soutenir davantage le transport actif, le gouvernement du Canada a annoncé en juillet 2021 son tout premier Fonds pour les transports actifs, qui fournira 400 millions de dollars sur cinq ans afin de soutenir un transfert modal de la voiture vers des méthodes actives de transport.

a annoncé en juillet 2021 son tout premier Fonds pour les transports actifs, qui fournira 400 millions de dollars sur cinq ans afin de soutenir un transfert modal de la voiture vers des méthodes actives de transport. La province s'est fixé pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 53 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030.

