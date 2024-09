Publication d'un nouvel ensemble de lignes directrices et de ressources afin de favoriser un accès équitable à des soins de qualité pour tous

OTTAWA, ON, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Toutes les personnes qui vivent au Canada méritent un système de santé qui leur permet d'obtenir les services dont elles ont besoin, au moment et à l'endroit où elles en ont besoin. Les types de services de soutien en matière de santé mentale et de consommation de substances et leur facilité d'accès peuvent varier d'une région à l'autre du Canada, ce qui peut entraîner des incohérences en matière de qualité et d'accessibilité.

Soucieux de relever ce défi, Santé Canada a chargé le Conseil canadien des normes de coordonner l'élaboration d'un ensemble de lignes directrices et de ressources visant à renforcer la compréhension, l'uniformité et l'intégration parmi les fournisseurs de soins de santé mentale et de santé liée à la consommation de substances dans l'ensemble du pays.

Ces ressources comprennent les suivantes :

Document d'orientation sur les services intégrés pour les jeunes (SIJ)

Rapport sur l' intégration de services de soins de santé mentale et de santé liée à la consommation de substances dans les milieux de soins primaires

Rapport sur les lacunes et les recommandations liées aux applications numériques de SMSLCS

Rapport sur les services intégrés de soins de santé mentale et de santé liée à la consommation de substances pour les personnes ayant des besoins complexes - en portant une attention particulière à l'intervention hâtive contre les psychoses

Document d'orientation accessible au public pour systématiser les compétences en matière de consommation de substances pour tous les prescripteurs

Rapport sur les lacunes et les possibilités d'amélioration des services de prise en charge du sevrage en vue d'appuyer les soins de santé liés à la consommation de substances

Ce travail peut améliorer les soins prodigués aux gens partout au Canada en préconisant des approches fondées sur des preuves en ce qui concerne les principales questions de santé mentale et de consommation de substances. Il tient compte du fait que la prestation des soins de santé relève principalement de la responsabilité des provinces et des territoires et offre aux fournisseurs de soins de santé mentale et de soins liés à la consommation de substances un assortiment de principes, de lignes directrices et de pratiques exemplaires auxquels ils peuvent se référer, dont ils peuvent s'inspirer et qu'ils peuvent mettre en pratique.

En outre, ce travail contribuera à orienter les futures actions fédérales à l'appui de la santé mentale positive et des soins liés à la consommation de substances, à réduire les obstacles aux soins et à pallier les capacités limitées de la main-d'œuvre en contact direct avec la population.

Des centaines de Canadiennes et de Canadiens ont investi leur énergie et leur expertise dans cette initiative, notamment des personnes ayant une expérience passée et présente, des Autochtones, des spécialistes cliniques, des fournisseurs de services, des organisations communautaires, des défenseurs des familles et des pairs, des universitaires et bien d'autres encore. Santé Canada tient à remercier toutes les personnes qui ont participé à cet important travail, et tout particulièrement les coprésidents du comité, Mme Carol Hopkins et M. Brian Rush, pour leur esprit d'initiative et leur sagesse, qui ont guidé ce processus.

Citations

« Les Canadiennes et les Canadiens méritent d'avoir un système de santé sur lequel ils peuvent compter et qui leur donne accès à des services de soutien de qualité et cohérents en matière de santé mentale et de consommation de substances, qui répondent à leurs besoins. En publiant aujourd'hui cet ensemble de lignes directrices et de ressources, nous avons franchi une étape importante vers l'élaboration de normes nationales permettant de faire de l'excellence et de l'équité des soins de santé mentale et de consommation de substances la règle partout au pays. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Ce fut un plaisir pour nous de travailler avec Santé Canada à l'élaboration de ces solutions fondées sur des normes pour améliorer la prestation des services liés à la santé mentale et à la consommation de substances. Les normes et l'évaluation de la conformité fonctionnent en arrière-plan pour rendre la vie plus sûre, plus saine et plus durable pour les personnes du Canada et du monde entier. Ce sont des outils précieux qui peuvent aider à surmonter des difficultés allant de l'interopérabilité des technologies à la prestation de services. Ces solutions normatives servent de base aux services en matière de santé mentale et de consommation de substances, afin que les Canadiennes et les Canadiens puissent avoir accès à des services de qualité en temps voulu. »

Chantal Guay

Directrice générale du Conseil canadien des normes

Faits en bref

Les organisations suivantes ont dirigé l'élaboration des ressources et des lignes directrices, sous la supervision du Conseil canadien des normes : le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, le Centre de toxicomanie et de santé mentale, l'Association canadienne de normalisation, le Homewood Research Institute, Foundry.

Le gouvernement du Canada appuie les efforts en faveur de la santé et de la sécurité publiques pour lutter contre la consommation de substances et la crise des surdoses. Cela consiste entre autres à orienter les gens vers des services fondés sur des données probantes, notamment des services de prévention, de de réduction des risques, de traitement et l'application de la loi.

appuie les efforts en faveur de la santé et de la sécurité publiques pour lutter contre la consommation de substances et la crise des surdoses. Cela consiste entre autres à orienter les gens vers des services fondés sur des données probantes, notamment des services de prévention, de de réduction des risques, de traitement et l'application de la loi. Les ressources et les lignes directrices rendues publiques aujourd'hui sont complémentaires aux initiatives menées par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), notamment les activités de recherche et trois possibilités de financement totalisant environ 6,4 millions de dollars pour éclairer l'élaboration de normes nationales.

(IRSC), notamment les activités de recherche et trois possibilités de financement totalisant environ 6,4 millions de dollars pour éclairer l'élaboration de normes nationales. Le gouvernement du Canada , dans le cadre de son plan Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé au Canada , investit près de 200 milliards de dollars sur 10 ans pour améliorer les services de santé offerts dans l'ensemble du pays. Par conséquent, les provinces et les territoires bénéficieront notamment d'un nouveau financement de 46,2 milliards de dollars. De cette somme, 25 milliards sont destinés à des accords bilatéraux sur mesure avec les provinces et les territoires pour soutenir les travaux dans des domaines prioritaires communs, notamment accroître l'accès aux services de soutien en matière de santé mentale et de consommation de substances.

, dans le cadre de son plan Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé au , investit près de 200 milliards de dollars sur 10 ans pour améliorer les services de santé offerts dans l'ensemble du pays. Par conséquent, les provinces et les territoires bénéficieront notamment d'un nouveau financement de 46,2 milliards de dollars. De cette somme, 25 milliards sont destinés à des accords bilatéraux sur mesure avec les provinces et les territoires pour soutenir les travaux dans des domaines prioritaires communs, notamment accroître l'accès aux services de soutien en matière de santé mentale et de consommation de substances. En mai 2024, le Canada a lancé son tout premier Plan d'action national pour la prévention du suicide. Celui-ci s'appuie sur le Cadre fédéral de prévention du suicide et tire parti de l'impulsion et de la collaboration suscitées par le lancement du 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide. Si vous pensez au suicide ou si vous craignez qu'une personne de votre entourage y pense, vous pouvez appeler ou envoyer un message au 9-8-8 pour obtenir un soutien en français ou en anglais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par année.

Lien connexe

SOURCE Santé Canada (SC)

Personnes-ressources : Yuval Daniel, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Ya'ara Saks, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 819-360-6927; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709