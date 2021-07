Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), en compagnie de Randeep Sarai, député de Surrey Centre, a annoncé un prêt à faible coût de 109 millions de dollars pour aider à la construction d'une nouvelle tour d'habitation locative de 308 unités située au 551, rue Emerson, à Coquitlam, en Colombie-Britannique. Cet ensemble a obtenu du financement par l'intermédiaire de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) de la SCHL, un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui appuie les projets de construction de logements locatifs afin d'encourager l'établissement d'une offre stable pour les familles de la classe moyenne dans les marchés où les loyers sont élevés.

Développée par Concert, la tour résidentielle de 308 unités et 31 étages fait partie d'un nouveau plan directeur communautaire actuellement en construction, qui comprendra un centre communautaire YMCA, un poste de police communautaire, un immeuble en copropriété, un parc et d'autres commodités communautaires. Le projet est axé sur le transport en commun et est situé à seulement 150 mètres de la station Burquitlam de la ligne Evergreen du SkyTrain.

Rick Glumac, député provincial de Port-Moody-Coquitlam, était également présent pour annoncer la contribution de 10,6 millions de dollars de BC Housing par le biais du fonds de logement communautaire, qui financera l'achat par la 43 Housing Society de 100 logements dans la tour. Le financement garantira que ces unités auront des loyers abordables pour les ménages à revenu faible ou modéré pendant au moins 60 ans à partir de la première occupation. BC Housing fournira également un financement annuel pour l'exploitation de ces 100 logements. Richard Stewart, maire de Coquitlam, a annoncé une contribution de 3,85 millions de dollars à la 43 Housing Society.

Le Gouvernement du Canada travaille avec ses partenaires pour assurer une gamme d'abordabilité sera offerte pour ces loyers hors marché, y compris des logements réservés aux ménages bénéficiant d'une aide au revenu, des loyers adaptés au revenu et des logements au bas de l'échelle du marché. Trente-et-un logements accessibles et deux logements adaptables seront fournis aux personnes ayant des problèmes de mobilité ou des difficultés physiques.

Citations :

« Chaque Canadien mérite un endroit sûr et abordable où il peut se sentir chez lui. C'est pourquoi, grâce à cet investissement à Coquitlam et à d'autres comme celui-ci, notre gouvernement prend des mesures non seulement pour accroître l'offre de nouveaux ensembles locatifs, mais aussi pour offrir des options de logement plus près des emplois, des services et des commodités dont les familles de la classe moyenne de Coquitlam ont besoin. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Nous savons tous que tous les habitants de notre région, et de tout le Canada, méritent un logement adéquat et abordable. Aujourd'hui, l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) de notre gouvernement aide les villes du Lower Mainland, comme Coquitlam, à accroître leur offre de nouveaux ensembles locatifs. Lorsqu'il sera terminé, cet ensemble offrira aux familles et aux particuliers de nouvelles options de logement qui seront encore plus proches des bons emplois, des services et des commodités de la collectivité. » - Randeep Sarai, député fédéral de Surrey Centre

« Ce nouveau projet est une bonne nouvelle pour les familles et les personnes âgées de Coquitlam qui sont obligées de chercher un logement à l'extérieur de leur communauté en raison d'un marché locatif serré. Grâce à ces nouvelles maisons, les personnes ayant un large éventail de revenus auront accès à des logements dont les loyers mensuels sont abordables, ce qui leur permettra de rester près de leurs amis et de leur famille. » - Rick Glumac, député provincial de Port Moody-Coquitlam

« Coquitlam est fière d'être un chef de file régional en matière d'offre de logements locatifs et abordables grâce à notre stratégie novatrice de logement abordable. Et l'une des pierres angulaires de cette stratégie est le Fonds de réserve pour le logement abordable, qui permet d'obtenir des fonds de développement pour des projets de logement abordable - comme celui-ci. Ce n'est que lorsque tous les ordres de gouvernement travailleront ensemble avec les promoteurs et le secteur sans but lucratif que nous verrons vraiment des solutions aux problèmes de logement dans la région métropolitaine de Vancouver. » - Richard Stewart, maire de Coquitlam

« Poursuivant notre histoire de plus de 30 ans de livraison et de gestion de logements locatifs dans le Lower Mainland, nous sommes très heureux de nous associer aux trois niveaux de gouvernement et à 43 Housing Society pour offrir des logements locatifs abordables au cœur de cette nouvelle communauté inclusive et durable planifiée à Coquitlam, en Colombie-Britannique. » - Brian McCauley, président et chef de la direction, Concert

« Ce projet est un exemple des fabuleux résultats que nous pouvons obtenir lorsque tous les ordres de gouvernement, le secteur caritatif et les entreprises à but lucratif travaillent ensemble pour résoudre la crise actuelle du logement. Ce projet fera une énorme différence dans la vie de tant de personnes, et la 43 Housing Society a hâte d'accueillir ses nouveaux résidents chez elle. » - Claire MacLean, PDG, SHARE Family & Community Services Society/43 Housing Society

Faits en bref :

Cette tour locative de 31 étages sera la tour résidentielle la plus économe en énergie de Coquitlam , construite selon la norme Step 3. L'étape 3 correspond à d'importantes réductions d'énergie pour les bâtiments résidentiels, telles que décrites dans le BC Energy Step Code à l'adresse https://energystepcode.ca/how-it-works/

, construite selon la norme Step 3. L'étape 3 correspond à d'importantes réductions d'énergie pour les bâtiments résidentiels, telles que décrites dans le BC Energy Step Code à l'adresse https://energystepcode.ca/how-it-works/ L'immeuble devrait être terminé au printemps 2023.



En octobre 2020, le taux d'inoccupation à Coquitlam était de 2,2 %.



était de 2,2 %. Grâce à l'iFCLL, le gouvernement du Canada encourage la construction de plus de 71 000 nouveaux logements locatifs.



encourage la construction de plus de 71 000 nouveaux logements locatifs. Une offre stable de logements locatifs est essentielle pour que davantage de Canadiens aient accès à des logements qui répondent à leurs besoins et qu'ils peuvent se permettre. Il s'agit d'une excellente option pour les Canadiens de la classe moyenne qui subissent une pression d'accessibilité dans de nombreux marchés où les prix des maisons sont élevés et l'offre locative insuffisante.



Lancé en avril 2017, l'iFCLL a suscité un intérêt considérable dans l'industrie, ce qui a conduit à une expansion du programme. Dans le cadre du budget 2019, le gouvernement du Canada a augmenté le montant total disponible en prêts à 13,75 milliards de dollars.



a augmenté le montant total disponible en prêts à 13,75 milliards de dollars. Compte tenu de la forte demande pour le programme, le gouvernement a de nouveau élargi l'iFCLL dans l'Énoncé économique de l'automne 2020 en ajoutant 12 milliards de dollars supplémentaires sur 7 ans, à partir de 2021-22. Le programme totalise maintenant 25,75 milliards de dollars en prêts à faible coût.



Le budget de 2021 propose que 300 millions de dollars sur deux ans (2021-22 et 2022-23) provenant de l'iFCLL soient affectés au soutien de la conversion de propriétés commerciales vacantes en 800 unités de logement locatif du marché. Comme la demande de commerces et de bureaux a changé en raison du COVID, certains propriétaires, en particulier dans les grands noyaux urbains, font face à une augmentation du taux d'inoccupation. Il s'agit d'une occasion pour les propriétaires et les collectivités d'explorer la possibilité de convertir l'espace excédentaire en logements locatifs, améliorant ainsi l'habitabilité et l'abordabilité des collectivités urbaines.



La Stratégie nationale de l'habitation (SNH) du Canada est un plan décennal de plus de 72 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens de se sentir chez eux.



est un plan décennal de plus de 72 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens de se sentir chez eux. Pour aider les Canadiens à trouver un logement abordable, le budget 2021 propose de fournir 2,5 milliards de dollars supplémentaires sur sept ans en nouveau financement et une réaffectation de 1,3 milliard de dollars en financement annoncé précédemment pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 unités de logement supplémentaires.



Concert a livré près de 12 000 logements locatifs, appartements en copropriété et maisons pour personnes âgées au Canada , et aura livré la plus grande injection de logements locatifs dans le Grand Vancouver une fois que le parc Burquitlam et les communautés voisines du plan directeur Cottonwood seront terminés.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.



, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.



43 Housing Society, et notre société sœur, SHARE Family & Community Services Society, servent plus de 22 000 personnes chaque année dans le Lower Mainland, et fournissent actuellement 288 logements abordables, sûrs et sécurisés aux résidents des TriCities. Nous soutenons les personnes en période de vulnérabilité, par le biais de services tels que la banque alimentaire locale, des services de santé mentale et de lutte contre les dépendances, des services pour les enfants et les jeunes ayant des besoins spécifiques, des services pour les personnes âgées, des services pour les nouveaux arrivants, etc. Pour en savoir plus sur 43 Housing et SHARE, visitez www.sharesociety.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram et Facebook.



Depuis 1989, Concert a fièrement développé, acquis et géré des biens immobiliers canadiens dans le but de construire un avenir axé sur les gens. Avec plus de 7 milliards de dollars d'actifs, nous sommes soutenus et détenus par plus de 200 000 Canadiens, représentés par des régimes de retraite syndicaux et patronaux. Nous offrons des appartements locatifs, des condominiums, des communautés de personnes âgées actives, des propriétés industrielles et commerciales et des projets d'infrastructure publique, et dans chaque secteur, notre vision demeure la même : bâtir des communautés résilientes, inclusives et durables. Pour en savoir plus, consultez le site www.concertproperties.com.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Mikaela Harrison, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca