VANCOUVER, BC, le 28 juill. 2021 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable.

Aujourd'hui, l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que l'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre, ont annoncé un financement de 45,8 millions de dollars du gouvernement fédéral pour l'ensemble 58 West Hastings, un ensemble de logements sociaux de 10 étages et de 231 unités situé dans le Downtown Eastside de Vancouver. De plus, David Eby, procureur général et ministre responsable du logement, a annoncé que BC Housing a versé 33,6 millions de dollars en soutien financier au projet, ainsi qu'une subvention d'exploitation annuelle.

Kennedy Stewart, maire de Vancouver, a annoncé que la ville fournit le terrain dans le cadre d'un bail foncier de 99 ans. Ce projet a été lancé par la Vancouver Chinatown Foundation, qui verse 30 millions de dollars dans le cadre d'une campagne de financement communautaire.

Ce projet, qui sera l'un des plus grands projets de logements sociaux de l'histoire de Vancouver, verra bientôt le jour grâce à un partenariat unique entre le gouvernement du Canada, le gouvernement de la Colombie-Britannique, la ville de Vancouver et la Vancouver Chinatown Foundation.

Le projet, situé au 58 West Hastings St., offrira un mélange de logements supervisés et abordables pour les personnes sans abri et les familles à faible revenu. Ce projet comprendra 120 unités de logement avec services de soutien et permettra de loger en toute sécurité plus de 230 personnes et familles, en mettant l'accent sur les plus vulnérables.

Ce projet innovant comprendra un nouveau centre de santé intégré de 48 500 pieds carrés, développé et exploité par Vancouver Coastal Health. Cette installation améliorera la prestation des soins de santé dans le quartier et permettra un accès facile à un large éventail de services, notamment pour les personnes ayant besoin de soins spécialisés en matière de santé mentale et de toxicomanie, de soins à domicile et de soins aux personnes âgées.

Les résidents bénéficieront également du programme de partenaires communautaires de la Vancouver Chinatown Foundation - un collectif de plus de 20 entreprises et organisations qui se sont déjà engagées à fournir des services de bien-être, des formations en compétences de vie et des expériences culturelles accessibles.

Le financement sera versé par l'intermédiaire du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la SCL. Le FNCIL est un pilier clé de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada. La construction du projet commencera à l'été 2021 et s'achèvera en 2024.

Citations :

« Notre gouvernement s'est engagé à mettre fin à l'itinérance et dispose d'un plan décennal ambitieux pour investir plus de 72 milliards de dollars dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Tous les Canadiens, en particulier les plus vulnérables, méritent un endroit sûr et abordable qu'ils peuvent appeler leur foyer. Ce projet permettra de fournir un logement à plus de 230 familles et personnes vulnérables de Vancouver. Il fournira également à la communauté du Downtown Eastside une nouvelle clinique de santé qui offrira des services de santé mentale et de toxicomanie. Ce projet novateur et axé sur la collaboration améliorera la vie des résidents et la résilience de cette communauté - et constitue un autre exemple de la stratégie nationale du logement à l'œuvre. » - L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Notre région ne connaît que trop bien les impacts de la crise du logement, et à Vancouver, elle est particulièrement aiguë pour nos plus vulnérables. La résolution de cette crise exige que tous les ordres de gouvernement et les intervenants jouent un rôle clé. L'annonce d'aujourd'hui montre ce qui est possible lorsqu'il y a un engagement de ces acteurs à travailler ensemble. L'immeuble du 58, rue Hastings Ouest en est le résultat - c'est le Fonds national de co-investissement pour le logement en action! »- L'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre

« Ce projet de logement unique aura un impact important et positif sur la vie des personnes qui ont besoin d'un endroit digne où vivre, et sur la communauté dans son ensemble. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour fournir les logements et les soutiens dont les gens ont besoin à Vancouver et dans toute la province. » - L'honorable David Eby, procureur général et ministre responsable du Logement

"Une fois achevées, ces nouvelles maisons feront une différence significative dans la vie des gens. La communauté dans son ensemble en bénéficiera, car les voisins seront aidés à reconstruire leur vie. Merci à tous nos partenaires de projet pour leur détermination à donner aux gens du Downtown East Side le logement qu'ils méritent." – Melanie Mark, députée provinciale de Vancouver-Mount Pleasant

« Ce projet extraordinaire fera une énorme différence pour notre communauté et pour tous ceux qui s'y installeront. Il s'agit d'un autre excellent exemple de la façon dont nous nous unissons pour lutter contre la crise du logement. Je remercie tout spécialement Carol Lee et la Vancouver Chinatown Foundation pour qui ce projet a été un travail d'amour. Ce projet montre ce qui peut arriver lorsque la communauté dirige et que les gouvernements investissent. » - Kennedy Stewart, maire de Vancouver

« La Vancouver Chinatown Foundation est ravie de commencer la construction de ce projet de logements sociaux dont le besoin est urgent, après des années de planification minutieuse et de collecte de fonds. En partenariat avec les gouvernements fédéral, provincial et local, nous sommes fiers de créer un espace sûr et accueillant où les résidents ont non seulement un toit sur la tête mais font partie d'une communauté avec des soins de santé et d'autres services. » ‒ Carol Lee, Vancouver Chinatown Foundation

« Ce nouveau centre de soins de santé intégrés est un élément important de la création d'installations et de services accueillants et culturellement sûrs qui soutiendront les personnes vivant dans le quartier est du centre-ville. Nous sommes impatients d'améliorer l'accès aux soins et aux services pour les clients de cette communauté. » ‒ Bob Chapman, vice-président intérimaire, Communauté de Vancouver, Vancouver Coastal Health

Faits en bref :

Ce projet bénéficie d'un financement total de 45,8 millions de dollars du NHCF, qui comprend une contribution de 18,5 millions de dollars et un prêt remboursable de 27,3 millions de dollars.





Le gouvernement de la Colombie-Britannique, par l'entremise de BC Housing, fournit environ 33,6 millions de dollars au projet par l'entremise du Building BC : Supportive Housing Fund, ainsi qu'une subvention d'exploitation annuelle pouvant atteindre 1,8 million de dollars pour une période de 60 ans, pour un total combiné de 141 millions de dollars.





Le projet compte un total de 181 logements dont le loyer moyen est de 563 $ par mois, ce qui équivaut à 41,5 % du loyer médian du marché (LMM). Les 50 logements restants sont toujours en dessous du marché à environ 1080 $/mois, ce qui représente 82-86 % du loyer médian du marché.





Au moins 20 % des 231 logements respecteront les exigences du FNCIL en matière d'accessibilité.





Le projet vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer l'efficacité énergétique de 26 % par rapport au code au Code national de l'énergie pour les bâtiments - Canada 2015.





2015. Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.





Par l'intermédiaire du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.





collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Dans le cadre du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des maisons d'hébergement pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.





Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le gouvernement propose dans son budget de 2021 d'ajouter 2,5 milliards de dollars en nouveau financement sur sept ans et de réaffecter 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.





Le budget de 2021 propose d'affecter, en 2021- 2022 et 2022-2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en maison d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Cette réaffectation aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe ou le genre.





2022-2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en maison d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Cette réaffectation aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe ou le genre. La SNL du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens et Canadiennes dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.





, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens et Canadiennes dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.





Des informations supplémentaires sur le 58 West Hastings sont disponibles sur le lien suivant : https://www.chinatownfoundation.org/wp-content/uploads/2021/07/VCF-58-West-Hastings-Backgrounder_20210727.pdf

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Mikaela Harrison, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Kat Cuplinskas, Cabinet de la vice-première ministre du Canada, [email protected], 613-402-8110; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Juliana Martine (FHR), Relations avec les médias, Vancouver Chinatown Foundation, [email protected]

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca