OTTAWA, ON, le 28 mai 2021 /CNW/ - Tandis que le Canada continue de faire des progrès dans la lutte contre la COVID-19, les Canadiens sont impatients de passer du temps à l'extérieur. Pour assurer la santé et la sécurité des résidents, soutenir la reprise économique, créer des emplois et bâtir des collectivités dynamiques et résilientes, les administrations locales et les partenaires communautaires de partout au pays améliorent les espaces extérieurs afin de permettre aux gens de profiter de la nature en toute sécurité.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et députée d'Ottawa-Centre, s'est jointe à l'honorable Mona Fortier, ministre de la Prospérité de la classe moyenne, ministre associée des Finances et députée d'Ottawa--Vanier, à Tobi Nussbaum, premier dirigeant, Commission de la capitale nationale, à Tais McNeill, associé principal, Fondation communautaire d'Ottawa et à Peter Nor, directeur des opérations et président du conseil d'administration de Rideau Winter Trail, afin d'annoncer l'octroi d'un financement fédéral de 71 401 $ pour la piste d'hiver Rideau à Ottawa dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé.

Le projet de la piste d'hiver Rideau vise à revitaliser le sentier existant, sous-utilisé en hiver, et à créer un espace sécuritaire et dynamique le long de la rivière Rideau pour que les gens de tous âges puissent marcher, faire du ski de fond, de la raquette et du vélo à pneus surdimensionnés. Le financement fédéral appuiera le développement du sentier existant afin d'améliorer sa sécurité et permettra l'achat d'un meilleur équipement pour entretenir ce sentier urbain convivial en hiver.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé représente un investissement de 31 millions de dollars et a pour but de créer des espaces sûrs et d'améliorer la qualité de vie de l'ensemble de la population canadienne en aidant les collectivités à s'adapter aux défis que pose la COVID-19.

La deuxième ronde de financement dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé est actuellement en cours, et la période de soumission des demandes de financement prendra fin le 25 juin 2021, à 17 h (HNP). Les demandeurs peuvent soumettre une demande de financement allant de 5 000 $ à 250 000 $ pour des projets admissibles. L'enveloppe totale contient 31 millions de dollars de financement du gouvernement fédéral.

« La piste d'hiver Rideau, au cœur d'Overbrook, de Côte-de-Sable et de Vanier, offre aux skieurs, aux raquetteurs, aux marcheurs et aux cyclistes un espace extraordinaire pour sortir et être actifs chaque hiver. Le financement fédéral servira au développement du sentier et à l'achat de nouvel équipement afin d'entretenir ce sentier convivial en hiver pour que les résidents puissent continuer à en profiter. L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé soutient des projets dans tout le pays afin de bâtir des collectivités plus inclusives et d'assurer une meilleure qualité de vie aux Canadiens. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et députée d'Ottawa-Centre

« Les bénévoles de Rideau Winter Trail ont travaillé sans relâche pour offrir un meilleur accès aux activités extérieures aux résidents de Ottawa-Vanier et des quartiers voisins. L'annonce d'aujourd'hui fera une grande différence alors qu'elle permettra à l'organisme de développer, de maintenir et d'élargir ce sentier hivernal, qui apporte tant à la communauté. Les initiatives locales comme celle-ci jouent un rôle clé pour améliorer la qualité de vie de nos communautés alors que nous poursuivons la lutte contre la COVID-19. »

L'honorable Mona Fortier, ministre de la Prospérité de la classe moyenne, ministre associée des Finances et députée d'Ottawa--Vanier

« La CCN est heureuse que l'un de ses partenaires communautaires, la Piste D'Hiver Rideau, reçoive un soutien dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé. Ce financement permettra aux gens d'avoir accès à plus de sentiers d'hiver sur les terrains de la CCN, au-delà de l'augmentation de 50% que nous avions fournie l'hiver dernier en partenariat avec l'Alliance des sentiers hivernaux urbains. Nous allons continuer à soutenir les sentiers gérés par la communauté qui offrent des activités hivernales accessibles dans la région de la capitale nationale. »

Tobi Nussbaum, premier dirigeant de la Commission de la capitale nationale

« L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé soutient des organismes d'Ottawa, en Ontario, afin de rassembler les gens dans nos collectivités, en personne ou par voie numérique, tout en respectant les mesures de santé publique. Ces projets nous montrent la créativité et l'ingéniosité des collectivités lorsqu'elles créent des solutions temporaires et durables qui permettent aux gens de se connecter et d'avoir accès aux espaces publics en toute sécurité. »

Andrea Dicks, présidente des Fondations communautaires du Canada

« Nous sommes reconnaissants et honorés d'avoir reçu ce soutien. Cet effort populaire, soutenu par la Commission de la capitale nationale et la Ville d'Ottawa, tire parti d'un espace sous-utilisé au centre-ville pour créer un sentier d'hiver pour la marche, le ski de fond, la raquette et le vélo à pneus surdimensionnés. Notre sentier dessert des zones urbaines denses et diversifiées sur le plan socioéconomique qui ont désespérément besoin d'espaces extérieurs accessibles en hiver. Grâce à cette subvention, nous pourrons accélérer nos projets d'amélioration de la piste et disposer d'une base plus durable pour entretenir ce joyau du centre-ville pour les années à venir. »

Peter Nor, directeur des opérations et président du conseil d'administration, Rideau Winter Trail

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé a été conçue pour aider les collectivités à s'adapter à la pandémie de COVID-19 et à mettre en place des moyens sécuritaires pour les résidents afin d'avoir accès aux services et de profiter d'activités de plein air. L'initiative est conçue pour financer des projets admissibles de 5 000 $ à 250 000 $ qui relèvent de l'un des trois thèmes principaux suivants : la création d'espaces publics sûrs et dynamiques, l'amélioration des options de mobilité et les solutions numériques.

L'organisation Fondations communautaires du Canada a été sélectionnée à la suite d'un appel à demandes ouvert pour mettre en œuvre un projet national. En collaboration avec ses partenaires, dont l'Institut urbain du Canada , elle travaillera avec des réseaux pancanadiens pour gérer le processus de financement et répondre aux besoins variés de collectivités de tout le Canada , y compris des groupes en quête d'équité souhaitant présenter une demande.

a été sélectionnée à la suite d'un appel à demandes ouvert pour mettre en œuvre un projet national. En collaboration avec ses partenaires, dont l'Institut urbain du , elle travaillera avec des réseaux pancanadiens pour gérer le processus de financement et répondre aux besoins variés de collectivités de tout le , y compris des groupes en quête d'équité souhaitant présenter une demande. Le premier appel de projets a été lancé le 9 février 2021 et a pris fin le 9 mars 2021.

a pris fin le 9 mars 2021. Le deuxième appel de projets est en cours et prendra fin le 25 juin 2021. Les demandeurs souhaitant y participer peuvent obtenir plus de détails sur le site Web de Fondations communautaires du Canada . Les administrations locales et diverses organisations communautaires peuvent soumettre une demande, y compris les organisations caritatives, les collectivités autochtones et les organismes à but non lucratif enregistrés.

Initiative canadienne pour des collectivités en santé - Portail des demandes : https://communityfoundations.ca/fr/initiatives/chci/

Infrastructure Canada : Initiative canadienne pour des collectivités en santé : https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/index-fra.html

La ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada annonce une aide directe pour des idées brillantes visant à rendre les collectivités plus sûres et résilientes aux pandémies : https://www.canada.ca/fr/bureau-infrastructure/nouvelles/2020/08/une-aide-directe-pour-des-idees-brillantes-afin-de-rendre-les-collectivites-plus-sures-et-resilientes-aux-pandemies.html

La ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada annonce un appel de candidatures ouvert dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé : https://www.canada.ca/fr/bureau-infrastructure/nouvelles/2020/09/appel-de-candidatures-ouvert-dans-le-cadre-de-linitiative-canadienne-pour-des-collectivites-en-sante-en-vue.html

La ministre McKenna et les Fondations communautaires du Canada lancent un appel de demandes pour des projets favorisant la résilience à la COVID-19 : https://www.canada.ca/fr/bureau-infrastructure/nouvelles/2021/02/dans-le-cadre-de-linitiative-canadienne-pour-des-collectivites-en-sante-la-ministre-mckenna-et-les-fondations-communautaires-du-canada-lancent-un-a.html

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected]; Jacqueline Reid, Gestionnaire, Communications, Fondations communautaires du Canada, 647-901-5225, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

