Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec annoncent un investissent de plus de 11,7 M$ pour la création à Montréal de 20 logements destinés à des femmes et enfants fuyant la violence conjugale

MONTRÉAL, le 29 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et la ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, sont fiers d'annoncer un investissement du gouvernement fédéral de plus de 11,7 M$ pour la construction de 20 logements abordables dans le cadre de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements.

Les futurs locataires de l'immeuble pourraient aussi bénéficier d'une aide additionnelle pour se loger par l'entremise du Programme de supplément au loyer de la Société d'habitation du Québec (SHQ). Cette aide, qui pourrait atteindre près de 2,5 M$ sur 20 ans, sera assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Montréal. Il s'agit donc d'un investissement pouvant atteindre plus de 14 M$.

Le projet de la Maison Gisèle-Pomerleau, destinée à des femmes et enfants fuyant la violence conjugale, est né de l'initiative du Centre des Femmes de Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles. Fondé en 1995 par Mme Gisèle Pomerleau, cet organisme sans but lucratif a comme mission de répondre aux besoins des femmes en les aidant à prendre conscience de leur potentiel, à accroître leur confiance en elles, à encourager leur autonomie de même qu'à défendre et promouvoir leurs droits.

Cet investissement provient de l'enveloppe de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements, qui a été annoncée par le ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Ahmed Hussen, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest. Cette entente prévoit des investissements totalisant près de 338 M$ dans l'ensemble du Québec, ce qui devrait permettre la construction d'un total de 1 494 logements sociaux et abordables d'ici la fin de l'année 2022.

Citations :

« Tous les Québécois et toutes les Québécoises méritent la tranquillité d'esprit qu'offre un chez-soi. Le projet et le financement annoncés aujourd'hui dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements aideront grandement des femmes et leurs enfants dans le besoin. Ils permettront d'offrir rapidement 20 nouveaux logements abordables à des personnes vulnérables et d'assurer leur sécurité. C'est l'un des moyens, pour notre gouvernement, de faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. »

L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Le projet de la Maison Gisèle-Pomerleau du Centre des Femmes de Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles est une excellente initiative, qui permettra à des femmes dans le besoin et à leurs enfants d'avoir accès à un milieu de vie adapté à leur situation. Pour s'assurer de l'accessibilité aux logements, notre gouvernement et la Ville de Montréal prévoient également du soutien financier pour les femmes dans le besoin qui y vivront, afin qu'elles n'aient que 25 % de leurs revenus à débourser pour le loyer. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Ce projet offrira rapidement de nouveaux logements à des femmes et des enfants victimes de violence. L'Initiative pour la création rapide de logements vise à soutenir les populations les plus vulnérables. Grâce à L'ICRL 2, nous sommes en mesure d'apporter un soutien supplémentaire à la population de Montréal en offrant un toit abordable et sécuritaire à tous. »

Soraya Martinez Ferrada, députée de Hochelaga et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Logement)

« Le Centre des Femmes de Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles joue un rôle essentiel pour les femmes de notre communauté. Je veux féliciter toute l'équipe du Centre pour cette initiative qui permettra à des femmes et à leurs enfants d'avoir accès à un endroit sécuritaire et abordable. Je sais combien la mise en place d'un tel projet demande temps et énergie. Mais le Centre des Femmes n'a pas lésiné pour que cette maison voie le jour et je suis très fière d'avoir pu l'appuyer dans ses démarches. Je tiens aussi à souligner la contribution de feu Gisèle Pomerleau : cette maison est la preuve de l'important legs que cette grande dame laisse à toutes les femmes de Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« La Ville de Montréal est fermement déterminée à continuer d'agir pour lutter contre la violence conjugale et intrafamiliale dans la métropole. En ce sens, le développement de projets de logements sociaux comme celui de la Maison Gisèle-Pomerleau du Centre des Femmes de Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles doit être une priorité de société. L'étroite collaboration entre les différents paliers de gouvernement, combinée au travail acharné du Centre des Femmes et du GRT, permet aujourd'hui de confirmer la construction d'une maison qui aura un impact déterminant sur la vie et sur la sécurité de nombreuses femmes vulnérables et leurs enfants. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Je tiens tout d'abord à remercier les deux gouvernements, la Ville de Montréal ainsi que tous ceux et celles qui ont participé à la création de ce projet. En tant que Centre des Femmes, nous vivons au quotidien les différents problèmes des femmes, et les logements de deuxième étape font partie des solutions à certains de ces problèmes. D'une importance majeure, la Maison Gisèle-Pomerleau permettra de loger de façon sécuritaire et accessible les femmes et enfants victimes de violence conjugale, le temps qu'ils reprennent confiance en leur potentiel et qu'ils aient les outils nécessaires pour reprendre leur vie en main. »

Cathy Vittore, présidente du Centre des Femmes de Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles

Fait saillant :

Les deux ententes concernant l'Initiative pour la création rapide de logements représentent un investissement total combiné d'environ 517 M$. Depuis janvier 2021, ce sont ainsi plus de 3 000 logements sociaux et abordables qui auront été réalisés selon les standards de construction reconnus au Québec, et ce, au bénéfice des Québécois dans le besoin.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Daniele Medlej, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected] ; Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100, [email protected] ; Pour information : Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected] ; Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, 418 643-4035, poste 32032, [email protected]