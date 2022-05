Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec annoncent près de 2,5 M$ pour la bibliothèque municipale de Sainte-Marie

SAINTE-MARIE, QC, le 12 mai 2022 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Monsieur Luc Provençal, le député de Beauce-Nord, sont heureux d'annoncer une aide financière de 2 473 100 $ pour la construction d'un nouvel immeuble pour héberger la bibliothèque municipale de Sainte-Marie.

Le nouvel immeuble, d'une superficie de 1 458 m2, sera construit au cœur de la Cité Sainte-Marie, à l'abri des inondations. Il sera doté d'une rampe d'accès et de plusieurs espaces de stationnement. La bibliothèque sera ainsi mieux protégée des intempéries et plus facilement accessible aux usagers. Elle offrira également plus d'espace pour y tenir des activités pédagogiques.

Pour ce projet, le gouvernement du Canada investit plus de 1 236 550 $ par l'entremise du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC). Le gouvernement du Québec investit également plus de 1 236 550 $ provenant du programme Aide au développement des infrastructures culturelles (PADIC). Pour sa part, Sainte-Marie contribue 6 760 273 $ à la réalisation du projet.

« Investir dans nos infrastructures, ce n'est pas mettre de l'argent dans le béton. C'est investir concrètement dans le quotidien des gens de chez nous. C'est aussi permettre à encore plus de gens de nos communautés d'avoir des endroits pour se réunir, s'exprimer, bouger et vivre des expériences enrichissantes ou simplement pouvoir compter sur des infrastructures sécuritaires. On continue de livrer pour les Québécois à travers des investissements qui vont faire une réelle différence dans leur vie de tous les jours! »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Sainte-Marie, une ville en effervescence, mérite une bibliothèque moderne et de qualité selon les standards des années 2020. D'autant que, suite à l'inondation historique de 2019, il appert évidant et important de relocaliser ce bâtiment hors de la zone à risque. Je salue le travail du maire, M. Gaétan Vachon, et remercie nos deux gouvernements d'appuyer cet important projet. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« Ces nouveaux investissements permettront aux Québécois de profiter d'une bibliothèque adaptée aux besoins et aux réalités d'aujourd'hui. Ce projet incarne parfaitement la vision de notre gouvernement, qui travaille à rendre la culture toujours plus accessible et à la rapprocher des gens dans toutes les régions du Québec. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Cet investissement du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada constitue une excellente nouvelle pour la municipalité. Après l'inondation de 2019, il s'avère primordial de relocaliser nos bâtiments municipaux en dehors de la zone inondable. L'infrastructure de la nouvelle bibliothèque, qui est prévu être jumelé à notre projet d'hôtel de ville (en attente de financement), permettra d'optimiser notre offre de services aux citoyens. Une fois les travaux de construction terminés, nos familles, nos étudiants et nos aînés pourront assurément profiter d'une expérience bonifiée et je m'en réjouis. »

Gaétan Vachon, maire de Sainte-Marie

Faits en bref

Dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), le gouvernement fédéral prévoit, entre 2018 et 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques.

(PIIC), le gouvernement fédéral prévoit, entre 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques. Le programme Aide au développement des infrastructures culturelles du gouvernement du Québec (PADIC) s'inscrit au sein du programme Investir dans le Canada et de l'Entente bilatérale intégrée.

et de l'Entente bilatérale intégrée. Le ministère de la Culture et des Communications met en œuvre le sous-volet des infrastructures culturelles du PIIC, qui dispose d'une enveloppe de 100 M$, soit 50 M$ provenant du gouvernement fédéral et 50 M$ provenant du Québec, pour améliorer la qualité et l'accessibilité des infrastructures culturelles dans la province.

