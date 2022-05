DARTMOUTH, NS, le 27 mai 2022 /CNW/ - Les pêches du Canada sont l'épine dorsale de nombreuses collectivités côtières et une force motrice de l'économie. Le secteur des produits de la mer est un environnement qui évolue rapidement; la concurrence s'intensifie, les consommateurs recherchent la durabilité et la qualité. C'est pourquoi le gouvernement du Canada et la Province de la Nouvelle-Écosse ont annoncé aujourd'hui un soutien financier au Centre Verschuren pour la durabilité en matière d'énergie et de l'environnement (le Centre) dans le cadre du Fonds des pêches de l'Atlantique (FPA).

Au nom de l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre Murray et député de Cape Breton-Canso, et l'honorable Steve Craig, ministre des Pêches et de l'Aquaculture de la Nouvelle-Écosse, ont annoncé une contribution totale de plus de 2 millions de dollars, pour aider le Centre à mettre sur pied une écloserie terrestre d'huîtres. Une fois ouverte, l'écloserie préparera des géniteurs et fournira des embryons sains, puis décontaminera l'équipement et l'eau de l'installation, ce qui empêchera la propagation inutile du MSX (un parasite de l'huître) entre les sites d'élevage d'huîtres.

Le financement de ce projet répond à deux des principales priorités des ostréiculteurs de la Nouvelle-Écosse au cours des 15 dernières années, à savoir trouver une façon de répondre aux préoccupations et à la propagation du MSX ainsi qu'au manque d'embryons d'huîtres. Le processus en laboratoire établi au Centre réduira la prévalence et l'intensité des parasites parmi les huîtres infectées par le MSX, entraînant ainsi une mortalité presque nulle. Pour les ostréiculteurs du cap Breton, sur le lac Bras d'Or, ce travail est particulièrement bienvenu, car l'industrie ostréicole de cette région a été dévastée par le parasite MSX - à une certaine époque, le lac Bras d'Or représentait environ 80 % des débarquements d'huîtres en Nouvelle-Écosse. Des larves d'huîtres saines et sans parasites provenant du Centre permettront à l'industrie ostréicole du lac Bras d'Or, autrefois si prospère, de se remettre à flot, et de rétablir la stabilité économique dont la communauté a tant besoin.

Le financement du Centre profitera aux économies locales et régionales de la Nouvelle-Écosse, maintenant et à l'avenir. La contribution provient du Fonds des pêches de l'Atlantique, d'une valeur de 400 millions de dollars, financé conjointement par les gouvernements fédéral et provinciaux, et vise à accroître les débouchés et la valeur marchande des poissons et des fruits de mer de haute qualité, exploités de manière durable, et provenant du Canada atlantique.

Le Fonds des pêches de l'Atlantique en est à sa cinquième année et continuera d'investir dans des projets au cours des sept années de vie du programme. L'industrie des pêches commerciales et de l'aquaculture, les groupes autochtones, le milieu universitaire, les associations et les organisations de l'industrie, y compris les établissements de recherche, peuvent présenter une demande.

« Le Fonds des pêches de l'Atlantique permet des manières novatrices de pêcher, de transformer et de livrer du poisson et des fruits de mer de haute qualité, issus de sources durables et provenant des secteurs des pêches commerciales et de l'aquaculture. Les travaux passionnants qui se déroulent au Centre Verschuren sont essentiels à la revitalisation d'une industrie ostréicole autrefois prospère dans le lac Bras d'Or, et à une infusion bienvenue d'huîtres de qualité supérieure dans le secteur du poisson et des fruits de mer de la Nouvelle-Écosse. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

« En tant que fier résident et représentant du cap Breton, je suis sincèrement reconnaissant du travail que le Centre Verschuren effectuera pour aider à relancer une industrie communautaire, si vitale et florissante dans le passé. Se réunir autour d'un repas de fruits de mer frais, y compris des huîtres, est une tradition pour de nombreux Néo-Écossais, et j'attends avec impatience le jour où les huîtres du lac Bras d'Or feront de nouveau partie de cette tradition. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso

« Cet investissement est une étape positive vers le rétablissement d'une solide industrie ostréicole locale au cap Breton. Il aidera l'industrie des produits de la mer de la Nouvelle-Écosse à rester sécuritaire et durable, et à fournir au monde entier des produits de la mer de qualité supérieure. Nous sommes ravis de nous joindre à nos partenaires fédéraux et industriels dans le cadre de ces importants investissements. »

L'honorable Steve Craig, ministre des Pêches et de l'Aquaculture de la Nouvelle-Écosse

« Le soutien du Fonds des pêches de l'Atlantique à ce projet procurera de véritables avantages sur les plans communautaire et industriel aux titulaires de baux de la biosphère du lac Bras D'Or. La revitalisation de ce secteur clé des mollusques et crustacés - grâce à une nouvelle stratégie d'atténuation, un site de grossissement des huîtres et une écloserie - enrichira ce joyau de renommée mondiale pour toute personne qui en vit, travaille et en dépend pour sa subsistance. »

Beth Mason, directrice générale, Centre Verschuren pour la durabilité en matière d'énergie et de l'environnement

Faits en bref

Le Fonds des pêches de l'Atlantique investira plus de 400 millions de dollars sur sept ans pour soutenir le secteur canadien du poisson et des fruits de mer.

Le gouvernement fédéral fournira 70 % du financement, et 30 % proviendront des provinces de l'Atlantique.

Le Fonds vise à aider le secteur des fruits de mer du Canada à opérer une transition afin de répondre à la demande croissante du marché à l'égard de produits de grande qualité, à valeur ajoutée et issus de pratiques durables.

à opérer une transition afin de répondre à la demande croissante du marché à l'égard de produits de grande qualité, à valeur ajoutée et issus de pratiques durables. Les projets admissibles doivent mettre l'accent sur :

l'innovation - afin de soutenir la recherche et le développement d'innovations qui contribuent à la durabilité du secteur du poisson et des fruits de mer, et d'établir des partenariats et des réseaux qui viseront à promouvoir l'innovation dans le secteur;

- afin de soutenir la recherche et le développement d'innovations qui contribuent à la durabilité du secteur du poisson et des fruits de mer, et d'établir des partenariats et des réseaux qui viseront à promouvoir l'innovation dans le secteur;

l'infrastructure - afin d'adopter ou d'adapter des technologies, des processus ou de l'équipement en vue d'améliorer l'efficacité et la durabilité du secteur du poisson et des fruits de mer;

- afin d'adopter ou d'adapter des technologies, des processus ou de l'équipement en vue d'améliorer l'efficacité et la durabilité du secteur du poisson et des fruits de mer;

les partenariats scientifiques - des partenariats avec le milieu universitaire et les institutions axés sur l'industrie de la pêche et de l'aquaculture dans le but d'améliorer les connaissances et la compréhension des répercussions de l'évolution des conditions océanographiques et de la technologie de pêche durable.

