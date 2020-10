Un financement pour soutenir les économies régionales dans l'Ouest canadien

Dans l'Ouest canadien, la demande d'aide au titre du FARR est élevée depuis le début du programme en mai. L'aide offerte dans le cadre du FARR a été une bouée essentielle pour des milliers d'entreprises, permettant de stabiliser celles qui n'auraient peut-être pas survécu autrement, de préserver la propriété intellectuelle et le personnel qualifié, de maintenir des chaînes d'approvisionnement essentielles et de protéger des technologies précieuses.

DEO adopte une approche axée sur la demande pour que le financement du FARR se rende là où il est le plus nécessaire, en servant les entreprises qui en ont le plus besoin pour protéger les emplois locaux et maintenir des collectivités dynamiques. Nous encourageons les entreprises et les organisations de l'Ouest canadien qui ont présenté une demande au titre d'autres programmes d'aide fédéraux en réponse à la COVID-19, mais qui n'ont pas été en mesure de recevoir une aide suffisante, à revoir les critères d'admissibilité au FARR ou à communiquer avec DEO pour obtenir de plus amples renseignements. Celles qui ont déjà demandé de l'aide dans le cadre du FARR n'ont aucune autre mesure à prendre pendant que DEO continue de traiter les demandes reçues.

Citations

« Des petites et moyennes entreprises ont été durement touchées par la COVID-19, et le Fonds d'aide et de relance régionale est là pour les aider, protégeant plus de 20 000 emplois dans l'Ouest canadien. Comme la situation évolue rapidement, les entreprises et les travailleurs nous ont clairement fait savoir qu'un soutien supplémentaire est nécessaire. C'est pourquoi nous améliorons et élargissons le FARR pour aider encore plus de Canadiens de l'Ouest. Notre message est clair : nous avons été là pour vous grâce à des mesures importantes, nous sommes là pour vous maintenant et nous allons nous en sortir, ensemble. Nous travaillons avec vous pour soutenir de bons emplois locaux et aider notre économie à revenir en force. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest canadien

« La plupart des personnes qui exploitent de petites entreprises se souviendront de 2020 comme de l'une de leurs années les plus difficiles. Au moment où nous cherchons à relancer notre économie en toute sécurité, nous serons là pour les Canadiens et les entreprises de l'Ouest en apportant des ajustements aux aides et aux mesures que nous avons mises en place. Nous sommes tous dans le même bateau. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest Canada) et de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau)

Faits en bref

Mis en œuvre par les six agences de développement régional (ADR), le FARR répond aux besoins des entrepreneurs qui ne sont pas satisfaits par d'autres mesures d'aide fédérales et complète celles qui sont déjà fournies par d'autres ordres de gouvernement.

Dans l'Ouest, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada a reçu à l'origine un total de 304,2 millions de dollars dans le cadre du FARR. L'annonce d'aujourd'hui porte à 567,9 millions de dollars le financement total du FARR destiné aux entreprises et aux organisations de l'Ouest.

