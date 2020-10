Une aide financière supplémentaire est désormais disponible pour les entreprises locales du Canada.

OTTAWA, le 2 oct. 2020 /CNW/ - Le Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 a contribué à protéger des millions d'emplois, à fournir un soutien d'urgence aux familles et à maintenir les entreprises à flot pendant qu'elles font face aux conséquences de la COVID-19. Le Fonds d'aide et de relance régionale, qui aide à soutenir ceux qui ne peuvent pas bénéficier d'autres programmes, en est un élément central. Depuis son lancement en mai, le FARR a aidé plus de 12 000 entreprises, ce qui leur a permis de conserver leurs employés et de couvrir les coûts, et près de 95 000 emplois ont été protégées dans tout le Canada.

La situation en matière de santé publique continuant d'évoluer, les entreprises de tout le pays ont besoin de plus de soutien dès maintenant. C'est pourquoi l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada fournira 600 millions de dollars supplémentaires pour soutenir les travailleurs et les entreprises par l'entremise du FARR. Cet investissement supplémentaire porte le soutien total du FARR à plus de 1,5 milliard de dollars, ce qui aidera les entreprises et les organisations à faire face aux conséquences de la COVID-19.

Un financement pour soutenir les économies régionales du Canada

Le FARR a été un outil essentiel, en complément aux mesures d'aide fédérales existantes pour répondre aux besoins immédiats des Canadiens et des entreprises pendant la pandémie de COVID-19. Les agences de développement régional (ADR) du Canada continueront d'assurer la prestation du FARR dans leurs régions respectives. Travaillant en étroite collaboration avec les entreprises et les innovateurs de leurs collectivités, les ADR sont essentielles pour ce qui est de fournir un soutien ciblé aux Canadiens là où ils en ont le plus besoin.

Les fonds supplémentaires annoncés aujourd'hui continueront d'être administrés par des ADR. Une partie de ces fonds sera également distribuée par les ADR aux Sociétés d'aide au développement des collectivités (SADC) afin de cibler les entreprises et les organisations des collectivités rurales dans tout le pays.

Citations

« Des entreprises de toutes tailles ont été durement touchées par la COVID-19, et le Fonds d'aide et de relance régionale est là pour elles, protégeant des milliers d'emplois dans tout le pays. La deuxième vague ayant commencé, nous avons entendu haut et fort qu'un soutien supplémentaire est nécessaire. C'est pourquoi nous annonçons un complément au FARR pour aider encore plus de Canadiens. Notre message est clair : nous avons été là pour vous grâce à des mesures importantes, nous sommes là pour vous maintenant et nous allons nous en sortir, ensemble. Nous travaillons avec vous pour soutenir de bons emplois locaux et aider notre économie à revenir en force. »

- L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles

Faits en bref

Les ADR fourniront 455,7 millions de dollars à des petites et moyennes entreprises (PME) et à des organisations qui subissent des pressions financières.

Un autre montant de 144,3 millions de dollars est destiné à permettre aux entreprises et aux collectivités rurales d'avoir accès à des capitaux et à un soutien technique, et sera fourni par des Sociétés d'aide au développement des collectivités dans tout le pays.

Cette aide s'ajoute aux 962 millions de dollars déjà annoncés pour la création du FARR. Ces fonds ont aidé plus de 12 000 PME aux prises avec des problèmes de liquidités en raison de la pandémie.

Le FARR complète d'autres mesures d'aide fédérales et mesures de soutien en lien avec COVID-19 déjà fournies par d'autres ordres de gouvernement.

Liens connexes

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected]

Liens connexes

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home