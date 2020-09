TORONTO, le 21 sept. 2020 /CNW/ - Pendant que les Canadiens contribuaient à limiter la propagation de la COVID-19, leur logement est devenu leur refuge, un endroit sûr où se mettre à l'abri. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'efforce de s'assurer que tous les Canadiens ont un chez-soi sûr et abordable.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL), une nouvelle mesure qui aidera à répondre aux besoins urgents en matière de logement des Canadiens vulnérables en créant rapidement de nouveaux logements abordables. Cette initiative contribuera également à soutenir la reprise économique du Canada en créant des emplois dans les secteurs du logement et de la construction.

Administrée par la SCHL, cette initiative de 1 milliard de dollars financera la construction de logements modulaires ainsi que l'acquisition de terrains et la conversion d'immeubles existants en logements abordables. L'ICRL est la plus récente initiative de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Elle devrait permettre de créer rapidement jusqu'à 3 000 logements abordables partout au pays et contribuera à stimuler l'économie.

En plus de cet investissement substantiel dans le logement, le gouvernement du Canada fournira 236,7 millions de dollars dans le cadre de Vers un chez soi, la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, pour aider à étendre et à accroître les mesures d'urgence face à la pandémie de COVID-19. Ce financement s'ajoute aux 157,5 millions de dollars annoncés en avril 2020 pour aider les collectivités à faire face aux impacts immédiats de la pandémie. Le nouvel investissement permettra aux collectivités d'étendre les mesures d'urgence qui ont réduit avec succès le risque d'éclosions potentielles parmi les personnes en situation d'itinérance. Il leur donnera aussi la souplesse nécessaire pour offrir des solutions de logement abordable.

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Grâce à l'Initiative pour la création rapide de logements, notre gouvernement agit rapidement pour fournir plus de logements abordables afin de protéger nos populations vulnérables, de lutter contre le virus à long terme et de soutenir la reprise économique du Canada. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Nous savons que les Canadiens en situation d'itinérance courent un risque accru de contracter la COVID-19. C'est pourquoi il est si important de continuer à nous assurer que les collectivités ont les ressources dont elles ont besoin pour soutenir les personnes en situation d'itinérance. Je pense que cet investissement renouvelé dans la stratégie Vers un chez-soi et les nouveaux fonds consacrés au logement de soutien contribueront grandement à aider efficacement les personnes qui en ont le plus besoin. » - Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

L'annonce d'aujourd'hui a eu lieu à l'intersection des rues Markham et Lennox à Toronto , les territoires traditionnels des Ojibway, des Anishnabes et des Mississaugas de New Credit. Le territoire est visé par les traités du Haut-Canada.

et Lennox à , les territoires traditionnels des Ojibway, des Anishnabes et des Mississaugas de New Credit. Le territoire est visé par les traités du Haut-Canada. Le gouvernement du Canada a agi en fonction des priorités exprimées par des partenaires clés dont la Fédération canadienne des municipalités (FCM), les provinces, les territoires, l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance (ACMFI), l'Association canadienne d'habitation et de rénovation urbaine (ACHRU) et d'autres organismes, associations et défenseurs clés du logement, pour aider à répondre au besoin de procéder rapidement à l'acquisition de terrains et à la construction de logements modulaires, ainsi qu'à l'acquisition d'immeubles et à leur conversion en logements abordables.

a agi en fonction des priorités exprimées par des partenaires clés dont la Fédération canadienne des municipalités (FCM), les provinces, les territoires, l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance (ACMFI), l'Association canadienne d'habitation et de rénovation urbaine (ACHRU) et d'autres organismes, associations et défenseurs clés du logement, pour aider à répondre au besoin de procéder rapidement à l'acquisition de terrains et à la construction de logements modulaires, ainsi qu'à l'acquisition d'immeubles et à leur conversion en logements abordables. Le financement de l'ICRL sera offert aux municipalités, aux provinces et aux territoires, aux gouvernements et aux organisations autochtones, ainsi qu'aux organismes sans but lucratif.

L'ICRL complète le programme de lutte contre l'itinérance du Canada en accordant un financement ciblé pour créer de nouveaux logements à l'intention des personnes et des populations qui sont vulnérables et qui reçoivent peut-être déjà du soutien et des services dans le cadre du programme Vers un chez-soi.

en accordant un financement ciblé pour créer de nouveaux logements à l'intention des personnes et des populations qui sont vulnérables et qui reçoivent peut-être déjà du soutien et des services dans le cadre du programme Vers un chez-soi. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aidera les personnes qui sont sans-abri ou qui risquent de le devenir et d'autres personnes parmi les plus vulnérables : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence, les aînés, les jeunes adultes, les populations autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2, les groupes racialisés, y compris les Canadiens noirs, ainsi que les nouveaux immigrants et les réfugiés. L'ICRL complétera d'autres initiatives de la SNL et contribuera à l'atteinte des cibles et des résultats globaux de la SNL. Elle aidera à réduire les besoins en matière de logement et à soutenir les personnes qui sont sans-abri ou qui risquent de le devenir en introduisant différentes solutions de logement, et elle aura un effet immédiat dans la vie des personnes vulnérables de nos collectivités.

Annoncée en 2017, la SNL est un plan ambitieux de plus de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de Canadiens partout au pays, en créant 125 000 nouveaux logements, en réduisant les besoins en logement de 530 000 ménages et réparant et renouvelant plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

Alors que le profil de financement de la SNL s'échelonne sur 10 ans, l'ICRL constitue une réponse rapide aux pressions émergentes résultant de la COVID-19. Il est prévu que tous les fonds seront engagés d'ici le 31 mars 2021.

De plus amples renseignements sur cette initiative et sur le processus de demande seront communiqués sous peu.

La SCHL continue de jouer un rôle clé dans les efforts déployés par le gouvernement pour favoriser le bien-être des Canadiens confrontés à des défis liés à l'abordabilité du logement et à l'itinérance à cause de la pandémie de COVID-19.

Le montant supplémentaire de 236,7 millions de dollars investi par le gouvernement du Canada dans Vers un chez soi, la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, vise à réagir aux lacunes et aux pressions décrites par les principaux intervenants.

dans Vers un chez soi, la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, vise à réagir aux lacunes et aux pressions décrites par les principaux intervenants. Cet investissement supplémentaire dans la stratégie Vers un chez soi continuera de soutenir les collectivités dans leurs mesures face aux répercussions de la COVID-19, en fonction des besoins et des priorités locales. Il aidera aussi à offrir des solutions de logement abordable aux personnes en situation d'itinérance et à empêcher que de nouvelles personnes deviennent sans-abri.

