Le gouvernement du Canada collabore avec Pro Bono Ontario pour offrir de l'aide juridique partout au Canada aux familles de victimes canadiennes du vol PS752

OTTAWA, le 27 janv. 2020 /CNW/ - Alors que le gouvernement du Canada continue de travailler étroitement avec ses partenaires internationaux pour veiller à ce que l'écrasement du vol PS752 d'Ukrainian International Airlines fasse l'objet d'une enquête approfondie et que les Canadiens obtiennent des réponses à leurs questions, notre priorité est de fournir aux familles et aux proches des victimes le soutien dont ils ont besoin.

Comme l'a mentionné le premier ministre Justin Trudeau le 17 janvier dernier, le ministère de la Justice Canada versera 218 029 $ à Pro Bono Ontario qui fournira de l'aide juridique aux membres de la famille de citoyens canadiens ou de résidents permanents qui ont perdu la vie lors de l'écrasement du vol PS752. Le financement accordé dans le cadre du Programme juridique de partenariats et d'innovation, et qui s'échelonnera sur deux exercices, soit 2019-2020 et 2020-2021, permettra d'offrir au besoin un soutien financier aux familles partout au Canada.

À compter d'aujourd'hui, les familles peuvent composer un numéro sans frais, du lundi au vendredi, de 10 h à 18 h HE, qui est disponible sur le portail créé pour les familles sur le site web d'Affaires mondiales Canada. Les familles peuvent parler gratuitement avec un avocat chargé du triage, qui évaluera leurs besoins juridiques, fournira des conseils juridiques sommaires et de l'aide à la rédaction juridique, et fera des renvois à des avocats bénévoles partout au Canada, selon le cas.

Pro Bono Ontario s'associe à Iranian Canadian Legal Professionals (ICLP) pour mettre sur pied un groupe d'avocats bénévoles compétents sur le plan linguistique et sensibles sur le plan culturel afin de fournir une aide supplémentaire. Cette initiative aidera les familles à régler divers problèmes juridiques découlant de la perte d'êtres chers.

« J'offre mes plus sincères condoléances à tous les membres de la famille et aux proches des victimes de cette tragédie indescriptible. Alors que les familles essaient de s'y retrouver dans cette tragédie, nous espérons que l'accès à des services juridiques adaptés à la culture et à la langue sera un soutien important. Je remercie Pro Bono Ontario d'avoir assumé ce rôle important et du travail qu'il fait avec le ministère de la Justice Canada et nos partenaires pour aider les familles en deuil. »

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Pro Bono Ontario est honoré de pouvoir mettre sur pied une intervention nationale bénévole pour faire face à cette catastrophe. Nous sommes également reconnaissants des manifestations de bonne volonté de partenaires comme Iranian Canadian Legal Professionals qui veulent alléger la souffrance dans leur communauté. »

Lynn Burns, directrice générale

Pro Bono Ontario

« ICLP est très reconnaissant des efforts mis de l'avant par PBO et le ministère de la Justice pour aider les familles des victimes canadiennes du vol 752. Nous sommes fiers des efforts que nous déployons nous-mêmes pour faciliter le recrutement d'avocats canadiens d'origine iranienne afin de soutenir la ligne d'assistance téléphonique sans frais de PBO. »

Lida Moazzam, présidente

Iranian Canadian Legal Professionals



Fondé en 2001, Pro Bono Ontario est un organisme de bienfaisance enregistré qui offre des services juridiques gratuits à près de 30 000 clients chaque année en vue d'aider les Ontariens vulnérables à s'acquitter de problèmes juridiques civils non familiaux. Ces cas représentent environ 60 % des besoins juridiques non comblés dans la province. La ligne d'assistance de PBO répond à environ 15 000 appels chaque année. Le service offre une aide juridique en temps opportun pour aider les personnes à faible revenu à régler leurs problèmes juridiques quotidiens avant qu'ils ne s'aggravent et ne s'intensifient.

L'organisation sans but lucratif et non partisane Iranian Canadian Legal Professionals (ICLP) a été créée au début de 2014. Le mandat d'ICLP comprend la mise sur pied, le maintien et le renforcement d'un réseau de professionnels du droit iraniens au Canada ; l'établissement de programmes de mentorat et la prestation de conseils aux professionnels du droit iraniens au Canada ; la création de liens entre les professionnels du droit canado-iraniens et la communauté iranienne ainsi que la communauté juridique au Canada ; la promotion et la défense des intérêts des professionnels du droit d'origine iranienne; la sensibilisation du public et l'organisation de tribunes de discussion sur les enjeux touchant la communauté canado-iranienne.

SOURCE Ministère de la Justice Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Rachel Rappaport, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice, 613-992-6568, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]

