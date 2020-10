OTTAWA, ON, le 15 oct. 2020 /CNW/ - Les Canadiennes et les Canadiens s'attendent à vivre dans une société où le système de justice pénale est juste, impartial et répond aux besoins des victimes. Cela est d'autant plus important lorsque les victimes ou les témoins de mauvais traitements et de violence sont des enfants et des adolescents. La pandémie de COVID-19 a établi clairement qu'il est essentiel de fournir un soutien permanent aux personnes les plus vulnérables.

Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé un soutien financier de 363 936 $ pour l'exercice 2020-2021 à cinq centres d'appui aux enfants (CAE) et centres d'appui aux enfants et à la jeunesse (CAEJ) en Ontario. Ce soutien permettra à ces centres de mieux répondre aux besoins des enfants, des adolescents et de leur famille découlant de la pandémie de COVID-19. Les fonds permettront aux CAE d'avoir accès aux ressources dont ils ont besoin de toute urgence pour embaucher du personnel supplémentaire, se procurer de l'équipement de protection individuelle, répondre aux besoins de nettoyage, offrir de la formation, faire des achats d'appareils technologiques ou des mises à niveau de la technologie existante afin de mieux répondre aux besoins des clients à distance, et adapter temporairement les locaux à bureaux pour respecter les lignes directrices en matière de santé publique sur la distanciation physique.

Les enfants et les adolescents victimes de mauvais traitements ou de violence ont besoin d'espaces sûrs et confortables où ils peuvent obtenir des services adaptés à leurs besoins. Ces centres souhaitent minimiser les traumatismes attribuables au système en offrant aux jeunes victimes et à leur famille des installations adaptées à leurs besoins pour qu'ils puissent obtenir de multiples services, idéalement sous un même toit.

L'initiative des CAE verse des fonds à un certain nombre d'organismes non gouvernementaux qui offrent des services aux victimes et dont les programmes et les activités concordent avec les priorités du Fonds d'aide aux victimes qui est géré par le ministère de la Justice Canada.

« Nous devons prendre des mesures pour soutenir les plus vulnérables, en particulier les enfants qui sont victimes de violence et de mauvais traitements et les membres de leur famille. Je suis fier que le gouvernement du Canada soit en mesure d'offrir ce soutien à cinq centres d'appui aux enfants et centres d'appui aux enfants et à la jeunesse en Ontario afin de leur permettre de s'adapter à la pandémie de COVID-19. En appuyant ceux-ci, nous aidons les enfants et les jeunes victimes à accéder à des services en un seul point au sein de leur collectivité afin de réduire le traumatisme qu'ils subissent. »

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

Selon le rapport de Statistique Canada intitulé La pandémie de COVID-19 et ses répercussions sur les services aux victimes au Canada , la plupart des services aux victimes participants ont déclaré à Statistique Canada que la situation avait eu une incidence sur leur capacité à accéder à des ressources pour les clients et qu'ils avaient été touchés par la transition du personnel vers le travail à domicile.

, la plupart des services aux victimes participants ont déclaré à Statistique Canada que la situation avait eu une incidence sur leur capacité à accéder à des ressources pour les clients et qu'ils avaient été touchés par la transition du personnel vers le travail à domicile. Selon les données autodéclarées de l'Enquête sociale générale de 2014 sur la victimisation, près du tiers (32 %) des Canadiens âgés de 15 ans et plus, soit près de neuf millions de personnes, ont déclaré avoir été victimes de violence physique ou sexuelle pendant leur enfance.

Une étude quinquennale du ministère de la Justice a été menée dans plusieurs sites afin de mieux comprendre comment les centres d'appui aux enfants (CAE) du Canada évoluent et fonctionnent, de mesurer la satisfaction de la clientèle et de déterminer comment les CAE atteignent les objectifs de la Stratégie fédérale d'aide aux victimes. Au total, six CAE ont été inclus dans l'étude portant sur quatre modèles de prestation. Voici les résultats de l'étude :

a été menée dans plusieurs sites afin de mieux comprendre comment les centres d'appui aux enfants (CAE) du évoluent et fonctionnent, de mesurer la satisfaction de la clientèle et de déterminer comment les CAE atteignent les objectifs de la Stratégie fédérale d'aide aux victimes. Au total, six CAE ont été inclus dans l'étude portant sur quatre modèles de prestation. Voici les résultats de l'étude : Quatre-vingt-treize pour cent des répondants à l'étude ont indiqué que le soutien qu'ils avaient reçu de tous les professionnels était utile.



Les fournisseurs de soins ont également indiqué que la défense des droits des victimes était le service le plus important qu'ils avaient reçu (46 %), tandis que le counselling et la thérapie étaient les services les plus importants reçus par leurs enfants (33 %).



La majorité des jeunes victimes (79 %) et des fournisseurs de soins (91 %) ont reçu des services adaptés à leur culture.

Document d'information

Les centres d'appui aux enfants (CAE) offrent une approche coordonnée en vue de répondre aux besoins des enfants et des adolescents victimes ou témoins dans le système de justice pénale. Ce faisant, les traumatismes causés par le système de justice diminuent. Les CAE et les CAEJ permettent aux jeunes victimes ou témoins et à leur famille d'obtenir des services dans un même milieu convivial pour les enfants. Les projets visent à soutenir ces centres pour qu'ils adaptent leurs services afin de répondre aux divers besoins découlant de la pandémie de COVID-19.

Centre d'appui aux enfants et à la jeunesse Boost, Toronto

Le centre d'appui aux enfants et à la jeunesse Boost recevra 108 825 $ en 2020-2021

« Le centre d'appui aux enfants et à la jeunesse Boost remercie le ministère de la Justice Canada d'avoir reconnu le besoin de ressources supplémentaires en ce moment et d'y avoir répondu. La pandémie de COVID-19 a exercé des pressions supplémentaires sur les centres d'appui aux enfants partout au pays, c'est pourquoi nous nous efforçons de répondre à la demande changeante en adaptant et en réinventant notre prestation de services. Les fonds accordés par le ministère de la Justice Canada nous permettront de mieux répondre aux besoins des enfants et des adolescents victimes de mauvais traitements et de violence. »

Lyndsay Jolie, directrice des opérations, centre d'appui aux enfants et à la jeunesse Boost, Toronto

Centre d'appui aux enfants de Simcoe Muskoka, Orillia/Barrie

Le centre d'appui aux enfants de Simcoe Muskoka recevra 146 500 $ en 2020-2021

« Le centre d'appui aux enfants de Simcoe Muskoka est très reconnaissant du soutien financier du ministère de la Justice Canada pendant cette période difficile. Nous sommes collectivement conscients que les enfants et les adolescents ont été grandement touchés par la pandémie de COVID-19 et qu'ils sont exposés à un risque accru de violence, de préjudice, et d'agressions physiques et sexuelles. Ce financement nous aidera à renforcer la capacité de notre organisation, pendant et après la pandémie, à réagir rapidement et en toute sécurité à l'afflux d'enquêtes à venir sur les mauvais traitements infligés aux enfants. Dans le but de réduire les obstacles à l'accès à des services multidisciplinaires et axés sur les victimes, et d'améliorer la technologie d'enregistrement, nous pouvons nous assurer que les besoins sociaux et émotionnels des victimes seront satisfaits et que leur voix se fera entendre. »

Marg Schreurs, directrice générale intérimaire, centre d'appui aux enfants de Simcoe Muskoka

Child Witness Centre of Waterloo Region

Le Child Witness Centre of Waterloo Region recevra 15 000 $ en 2020-2021

« Les foyers ne sont pas tous sécuritaires pendant la pandémie. Alors que les centres d'appui aux enfants et à la jeunesse continuent de tenter d'offrir des services de la plus haute qualité à ceux qui continuent d'en avoir besoin en ces temps difficiles, nous remercions le ministère de la Justice pour sa prévoyance et son leadership dans l'attribution d'une aide financière grandement nécessaire qui nous permet tous d'offrir ces services essentiels aux enfants, aux adolescents et à leur famille. »

David Morneau, directeur général, Child Witness Centre of Waterloo Region

Centre d'appui aux enfants du comté de Windsor-Essex

Le centre d'appui aux enfants du comté de Windsor-Essex recevra 48 611 $ en 2020-2021

« Le gouvernement du Canada a fourni aux centres d'appui aux enfants un financement partiel et un endroit où les enfants et les adolescents victimes de traumatismes et de mauvais traitements peuvent obtenir le soutien dont ils ont besoin. »

Lynda Ware, présidente, centre d'appui aux enfants du comté de Windsor-Essex

Centre de défense des enfants et des jeunes Place Koala, Cornwall

Le centre de défense des enfants et des jeunes Place Koala recevra 45 000 $ en 2020-2021

« Le centre d'appui aux enfants et à la jeunesse Place Koala est très reconnaissant pour les fonds supplémentaires qui lui permettront de développer et de mettre en œuvre des politiques, des pratiques et des systèmes supplémentaires en réponse aux défis découlant de la COVID-19. Ainsi, Place Koala continue à servir les plus vulnérables de notre communauté, nos enfants et nos adolescents, en leur offrant un environnement confidentiel, sûr et neutre où ils peuvent partager leurs histoires de violence et de maltraitance. »

Chantal Prieur, directrice générale, Centre de défense des enfants et des jeunes Place Koala, Cornwall

