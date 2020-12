OTTAWA, ON, le 15 déc. 2020 /CNW/ - La raison d'être de la SCHL se résume ainsi : rendre le logement abordable pour tous au Canada. Le logement permet aux gens de conserver leur emploi, de mieux réussir à l'école et de participer plus pleinement à la société. L'abordabilité du logement et la stabilité du système de financement de l'habitation sont à la base d'un Canada fort et sûr, où tout le monde vit dans la dignité.

Evan Siddall demeurera président et premier dirigeant de la SCHL que la personne qui lui succédera soit nommée. Il a dirigé la SCHL pendant près de sept ans, y compris durant la pandémie actuelle. La SCHL joue un rôle central dans les efforts du gouvernement fédéral visant à concevoir et à mettre en œuvre des mesures pour aider à stabiliser les systèmes financier et de logement du Canada et à soutenir le bien-être économique des Canadiens pendant la pandémie de COVID-19.

Depuis sa nomination en 2014, Evan Siddall et son équipe de direction ont amené des changements en profondeur à la SCHL. Ils ont aidé la Société à redevenir une organisation de haute performance, innovante et ambitieuse, ayant pour vision d'être au cœur d'un système de logement de classe mondiale. La SCHL a joué un rôle déterminant dans la conception et la mise en œuvre de la Stratégie nationale sur le logement, un plan de qui profite à des centaines de milliers de familles canadiennes. Il y a à peine un mois, la SCHL a également été reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada.

La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

Citations :

« Alors que la SCHL continue de jouer un rôle clé en appuyant les efforts de notre gouvernement pour faire en sorte que chaque Canadien ait un chez-soi sûr et abordable, le leadership d'Evan assurera la continuité en cette période critique pour notre pays. Je le remercie des services qu'il a rendus au Canada. »

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la SCHL

« Le Conseil d'administration et moi-même sommes reconnaissants envers Evan d'avoir accepté de poursuivre son mandat de président et premier dirigeant pendant que nous traversons la deuxième vague de la pandémie et que le gouvernement termine le processus de sélection de la personne qui le remplacera à la tête de la SCHL. »

Derek Ballantyne, président, Conseil d'administration de la SCHL

« Je suis heureux de demeurer un peu plus longtemps à titre de président et premier dirigeant afin d'assurer une transition de leadership en douceur et pour contribuer à guider mes 2 000 collègues dans la poursuite de notre travail visant à accroître l'abordabilité du logement pour tous les Canadiens. »

Evan Siddall, président et premier dirigeant, SCHL

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

