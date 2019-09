Le gouvernement du Canada appuie une initiative de la Saskatchewan visant à lutter contre le harcèlement sexuel en milieu de travail

SASKATOON, le 10 sept. 2019 /CNW/ - Au Canada, nous avons tous droit à un milieu de travail sécuritaire et à un traitement équitable. Le harcèlement sexuel a des répercussions sur la santé et le bien-être des personnes concernées, ainsi que sur leur capacité d'accomplir leur travail au mieux de leurs capacités. La mise en place et le maintien de milieux de travail sécuritaires où chacun -- peu importe son genre ou son identité de genre -- se sait en sécurité, respecté et capable de se concentrer sur son travail et sa carrière est une priorité pour le gouvernement du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé un investissement de près de 1,6 million de dollars sur cinq ans dans une stratégie provinciale pour combattre le harcèlement sexuel au travail dans l'ensemble de la Saskatchewan. Un partenariat formé d'intervenants, dont la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan, la faculté de droit de l'Université de la Saskatchewan, la Public Legal Education Association of Saskatchewan, la chambre de commerce de la Saskatchewan et le Saskatoon Industry Education Council, s'est engagé à passer à l'action.

La stratégie de lutte contre le harcèlement sexuel en milieu de travail fournira du matériel informatif et de la sensibilisation sur les traumatismes des personnes victimes de harcèlement. Elle permettra de concevoir une trousse d'outils fondée sur des données probantes et des outils de formation en ligne dont on fera la promotion lors d'activités communautaires, notamment les ateliers et les séminaires. Elle permettra en outre de former, en personne et par webinaires, des employés, des employeurs et des chefs d'entreprise et de créer des partenariats stratégiques avec des leaders du milieu des affaires de renom et des porte-paroles communautaires pour obtenir des résultats durables.

« Les Canadiens et les Canadiennes méritent un milieu de travail exempt de harcèlement et de violence, un milieu où les comportements inacceptables ne sont pas tolérés. Je suis fier de l'appui du ministère de la Justice en faveur de ce projet provincial qui aidera les gens de la Saskatchewan à avoir accès à des renseignements clairs sur leurs droits en cas de harcèlement sexuel dans leur milieu de travail. »

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et Procureur général du Canada

« Le harcèlement sexuel en milieu de travail est un problème présent dans à peu près tous les secteurs de l'économie. Il touche toutes les professions en Saskatchewan. Nous remercions le gouvernement du Canada pour son investissement, qui démontre sa volonté à régler le problème du harcèlement sexuel en milieu de travail dans notre province. Nous avons hâte de travailler avec les chefs d'entreprise pour sensibiliser le public, dissiper les mythes, donner aux employeurs et aux employés les outils dont ils ont besoin et soutenir ceux qui ont été victimes ou qui sont victimes de harcèlement sexuel en milieu de travail. »

Norma Gunningham-Kapphahn, J.D. (LLB)

Directrice générale, Commission des droits de la personne de la Saskatchewan

« Notre mission est de faire de la Saskatchewan le meilleur endroit où vivre et travailler. Ensemble, nous pouvons lutter contre le harcèlement sexuel en milieu de travail et mettre en œuvre des programmes et des services qui répondent le mieux aux besoins du milieu des affaires de la Saskatchewan. »

Michele Geres,

Directrice générale, Chambre de commerce de la Saskatchewan

L'annonce d'aujourd'hui fait partie du financement de 50 millions de dollars sur cinq ans prévu dans le budget de 2018 pour lutter contre le harcèlement sexuel en milieu de travail. De ce montant, 25 millions de dollars sont consacrés à des organismes afin qu'ils puissent accroître leur capacité de fournir des conseils et de l'information juridiques pour aider les plaignants victimes de harcèlement sexuel en milieu de travail. Un montant additionnel de 25 millions de dollars est consacré à des organismes pour leur permettre de fournir des services de vulgarisation et d'information juridiques aux travailleurs. Grâce à ces deux initiatives, le gouvernement du Canada permet aux organisations d'aider les victimes et adopte une position ferme contre le harcèlement sexuel en milieu de travail.

permet aux organisations d'aider les victimes et adopte une position ferme contre le harcèlement sexuel en milieu de travail. En 2018, Statistique Canada a publié une étude sur les diverses formes de harcèlement en milieu de travail au Canada . Statistique Canada a conclu que 19 % des femmes et 13 % des hommes ont déclaré avoir subi du harcèlement dans leur milieu de travail. Les femmes sont plus susceptibles de signaler des cas de harcèlement sexuel dans leur milieu de travail.

. Statistique Canada a conclu que 19 % des femmes et 13 % des hommes ont déclaré avoir subi du harcèlement dans leur milieu de travail. Les femmes sont plus susceptibles de signaler des cas de harcèlement sexuel dans leur milieu de travail. En 2016, 48 % des travailleurs au Canada étaient de sexe féminin (Statistique Canada, 2017), et dans un sondage mené par Emploi et Développement social Canada en 2017, 94 % des répondants qui ont dit avoir subi du harcèlement sexuel en milieu de travail étaient des femmes.

