Le gouvernement du Canada appuie les entreprises et les organisations novatrices du sud de l'Alberta

CALGARY, le 5 sept. 2019 /CNW/ - L'innovation continuera à révolutionner de nombreux secteurs de l'économie canadienne. Par l'entremise d'une vaste gamme de programmes pour les entreprises, les institutions, les chercheurs et les entrepreneurs, le gouvernement du Canada veille à ce que le sud de l'Alberta et le Canada demeurent compétitifs dans l'économie de l'innovation de demain.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé aujourd'hui de nouveaux investissements d'une valeur totale de plus de 38 millions de dollars dans 27 projets du sud de l'Alberta. Le soutien à ces projets s'inscrit dans trois programmes différents, tous axés sur l'innovation.

Croissance et productivité des entreprises (CPE) apportera une aide financière totale de 22 341 500 dollars à dix petites et moyennes entreprises de Calgary, de Lethbridge, de Coaldale, de Cochrane et d'Olds. En fournissant à ces PME des prêts sans intérêt pour réaliser leurs projets, le gouvernement du Canada soutient l'expansion vers de nouveaux marchés et l'innovation dans les secteurs de l'agrotechnologie, de la fabrication de pointe, de la technologie numérique et de la technologie propre.

Par l'entremise du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR), le gouvernement du Canada fournira une contribution totale de 11 340 458 dollars à 14 projets. Ces investissements dans les écosystèmes de Calgary, de Red Deer et de Foremost soutiendront une gamme diversifiée d'innovations, entre autres dans les domaines de la technologie de drone, la technologie numérique, l'intelligence artificielle, les accélérateurs d'entreprises, l'énergie renouvelable, la santé numérique et les sciences de la vie.

Le Programme de diversification de l'économie de l'Ouest (PDEO) fait des investissements stratégiques dans des initiatives qui améliorent et renforcent l'économie de l'Ouest canadien. Trois projets de Calgary recevront, dans le cadre de ce programme, un total de 4 920 000 dollars pour la mise au point de technologies de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'établissement d'une installation d'essai sur l'Internet des objets et le lancement d'un centre de médecine de précision.

« Nous procédons à un investissement considérable dans le leadership du sud de l'Alberta dans une variété de secteurs, de l'énergie à l'agriculture. La prospérité future du Canada dépend de notre habileté à diversifier notre économie et à saisir les possibilités offertes par une économie mondiale qui évolue rapidement. Le gouvernement du Canada utilise les outils à sa disposition pour soutenir la prospérité de Calgary et du sud de l'Alberta en les aidant à tirer parti de leurs avantages uniques. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

Financement dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises

Organisation Endroit Description du projet Aide financière 4iiii Innovations Inc. Cochrane Agrandir les processus et les installations de fabrication. Augmenter les ventes et la promotion de l'électronique sportive et des solutions de données infonuagiques. 2 515 000 $ Attabotics Inc. Calgary Ouvrir une deuxième installation de fabrication pour augmenter la production d'une technologie robotique qui réduit les coûts et l'inefficacité dans les entrepôts. 5 000 000 $ Barr-Ag Ltd. Olds Acheter de l'équipement spécialisé permettant de produire de l'ensilage de maïs déshydraté et des mélanges de maïs fourrager déshydratés pour la vente sur les marchés internationaux. 2 150 000 $ ConstructShield Products Corp. Calgary Accroître l'automatisation de la fabrication du système de construction de haute performance MEGCRETe et augmenter les ventes et la promotion. 2 172 500 $ Flexahopper Plastics Ltd. Lethbridge Améliorer la productivité des procédés de fabrication de rotomoulage grâce à un nouveau système Thermo-Flex. 1 330 000 $ Johnson Systems Inc. Calgary Lancer PRESIDOR, une nouvelle gamme de produits de commande d'intensité lumineuse des LED, sur les marchés nord-américains et européens. 400 000 $ Lighthouse Labs Inc. Calgary Élargir les activités à Calgary en offrant des formations intensives sur le codage et d'autres cours de programmation. 712 500 $ Southland Trailer Corp. Lethbridge Accroître la capacité de fabrication des gammes de remorques à gravier et de remorques routières, tout en réduisant les déchets. 3 000 000 $ Whole Leaf Ltd. Coaldale Acheter et installer une technologie de pointe pour la culture des produits serricoles. 3 561 500 $ ZeroKey Inc. Calgary Commercialiser Big Room, une technologie de l'Internet des objets qui utilise un réseau de capteurs pour suivre le mouvement tridimensionnel des biens dans de grands espaces commerciaux ou industriels. 1 500 000 $ Total : 22 341 500 $

Financement dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux

Organisation Endroit Description du projet Aide financière AcceleratorYYC (The Accelerator) Calgary Accroître la capacité d'aider les entrepreneurs et les entreprises à forte croissance dans le domaine de la technologie à passer de la phase intermédiaire à la phase de croissance en leur offrant des programmes d'accélération des affaires et du soutien. 261 333 $ Clean Resources Innovation Network Calgary Renforcer les capacités et les efforts d'innovation dans le groupe des ressources propres afin d'accroître l'adoption des technologies liées aux ressources propres dans le secteur pétrolier et gazier. 450 684 $ Cybera Inc. Calgary Faire croître et progresser l'écosystème de la science des données et de l'intelligence artificielle en Alberta et encourager les entreprises albertaines à adopter des technologies numériques novatrices. 117 875 $ Decentralised Energy Canada Calgary Appuyer le forum 2019 de Decentralised Energy. 20 000 $ District Ventures Calgary Élargir l'accélérateur et l'incubateur d'entreprises afin de soutenir davantage de nouvelles entreprises dans les secteurs de l'alimentation, des boissons, de la santé et du bien-être. 900 000 $ InterGen Canada Inc. Calgary Élaborer et lancer une plateforme technologique offrant un soutien et des conseils aux petites et moyennes entreprises à forte croissance qui prennent rapidement de l'expansion à Calgary. 600 000 $ Pembina Institute (Business Renewables Centre Canada) Calgary Créer le Business Renewables Centre Canada, un marché moderne où les sociétés et les institutions peuvent apprendre la façon d'acheter de l'énergie renouvelable directement auprès des producteurs. 375 000 $ Petroleum Technology Alliance Canada (PTAC) Calgary Tester et valider l'utilité des technologies portables, mobiles et aériennes de détection du méthane dans divers milieux au moyen d'un programme appelé « Intelligent Methane Monitoring and Mitigation System » (système intelligent de surveillance et d'atténuation du méthane). 800 000 $ Red Deer College Red Deer Développer le Centre for Innovation in Manufacturing pour en faire un centre régional de services d'innovation pour le centre de l'Alberta, ce qui permettra à l'industrie d'avoir accès à du matériel moderne et de collaborer à des projets de recherche appliquée. 1 728 270 $ Université de Calgary (Creative Destruction Lab Rockies) Calgary Accroître la capacité d'accélérer la croissance de plus d'entreprises en démarrage à fort potentiel dans les secteurs des sciences, des technologies propres et de l'énergie. 1 000 000 $ Université de Calgary (Life Sciences Innovation Hub) Calgary Accélérer l'établissement du Life Sciences Innovation Hub pour soutenir les entreprises en démarrage axées sur la recherche et les entreprises en croissance du Sud de l'Alberta en leur donnant accès à des infrastructures, de l'équipement, de l'expertise et des programmes qui aident les entreprises en démarrage à commercialiser des produits et des services viables. 3 125 000 $ Université de Calgary (W21C Research and Innovation Centre) Calgary Soutenir davantage les innovations en santé numérique en collaborant avec l'industrie et les chercheurs pour tester, valider et évaluer les produits. 1 112 296 $ Village de Foremost Foremost Élaborer un plan d'essai en vol au polygone d'essai des systèmes aériens sans pilote de Foremost, afin de vérifier les compétences des opérateurs et d'évaluer la technologie d'évitement des collisions de drones pour préparer les opérateurs à aller au-delà de la visibilité directe. 600 000 $ Western Canadian Defence Industries Association Calgary Organiser des ateliers sur l'approvisionnement dans les domaines de l'aérospatiale et de la défense afin de préparer les petites et moyennes entreprises, les établissements d'enseignement postsecondaire et les municipalités à de nouveaux débouchés commerciaux dans le cadre du programme canadien d'approvisionnement en matériel d'aérospatiale et de défense. 250 000 $ Total : 11 340 458 $

Financement dans le cadre du Programme de diversification de l'économie de l'Ouest

Organisation Endroit Description du projet Aide financière CMC Research Institutes Inc. Calgary Mettre sur pied un modèle commercial qui contribuera à l'accélération du développement et à la commercialisation de technologies novatrices de réduction des gaz à effet de serre. 2 700 000 $ TECTERRA Calgary Acheter de l'équipement pour aider les entreprises à élaborer des technologies géospatiales novatrices dans l'optique de mise à l'essai de l'Internet des objets. 210 000 $ Université de Calgary (Alberta Precision Exchange) Calgary Établir l'Alberta Precision Exchange (réseau d'échange de précision de l'Alberta), qui aidera les innovateurs et les entreprises de l'Alberta à commercialiser de nouvelles technologies et de nouveaux procédés de médecine de précision. 2 010 000 $ Total : 4 920 000 $

Renseignements: Donna Kinley, Gestionnaire régionale, Communications Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, 780-902-2984, donna.kinley@canada.ca

