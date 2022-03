Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview, et Jyoti Gondek, mairesse de Calgary, ont annoncé les détails d'un investissement fédéral de près de 38 millions de dollars pour soutenir la construction de trois ensembles qui représentent 244 logements. De ce nombre, 188 sont des logements abordables pour les personnes âgées vivant à Calgary. L'annonce a eu lieu lors de l'inauguration officielle des appartements Silvera Vista, l'un des ensembles financés.

Situés au 2622, 39th Avenue NE dans la collectivité d'Horizon, au nord-est de Calgary, les appartements Silvera Vista sont d'anciennes suites d'hôtel. L'ensemble compte 120 appartements d'une et de deux chambres et offre l'accès à une buanderie partagée, à un parc de stationnement et à un terrain de sports sur place. Un financement fédéral de plus de 15,5 millions de dollars a été accordé pour l'achat et la rénovation des appartements Silvera Vista. Il fait partie d'un financement initial de 24,6 millions de dollars attribué à la Ville de Calgary dans le cadre du volet des grandes villes de l'ICRL. Les résidents et résidentes ont commencé à emménager en décembre dernier, et l'immeuble sera bientôt entièrement occupé.

L'ensemble Westview Residence West, situé au 505, 50th Avenue SW, viendra se greffer au campus communautaire Westview existant de Silvera dans le quartier Glamorgan de Calgary et contribuera à l'ajout de 82 logements pour personnes autonomes. L'ensemble recevra 15,2 millions de dollars aux termes du FNCIL ainsi qu'une somme additionnelle de 453 000 dollars de la Ville de Calgary. Une fois achevé, le campus communautaire Westview offrira trois types de location pour appuyer les personnes âgées du quartier : des logements à prix raisonnables pour personnes autonomes, des logements abordables pour personnes autonomes pour lesquels le loyer sera inférieur à ceux du marché et des logements avec services de soutien (repas, activités et soins prodigués à domicile). Le modèle du campus permet aussi aux adultes d'âge mûr de vieillir sur place et de continuer de vivre dans le quartier de leur choix. La résidence Westview sera achevée en grande partie d'ici le printemps, et l'occupation commencera peu de temps après.

L'ensemble Livingston Terrace, situé au 85, Livingston Hill NE, sera un immeuble modulaire d'appartements pour personnes autonomes qui créera 42 logements dans le cadre de la première phase et permettra l'ajout de 21 autres logements à la deuxième phase. L'ensemble reçoit un peu plus de 7 millions de dollars dans le cadre du volet des projets de l'ICRL élargie ainsi qu'une somme additionnelle de 2,6 millions de dollars de la Ville de Calgary et 3,8 millions de dollars directement de Silvera. Il devrait accueillir ses premiers résidents et résidentes d'ici le printemps 2023.

Les trois ensembles sont détenus et exploités par Silvera for Seniors, un fournisseur sans but lucratif qui offre depuis 60 ans un large éventail de logements sûrs et abordables et d'importants services aux personnes âgées de Calgary.

Cet investissement du gouvernement du Canada a été rendu possible grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) et à l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) de la Stratégie nationale sur le logement. Ces investissements continueront de créer des milliers de bons emplois dans les secteurs de l'habitation et de la construction, feront prospérer la classe moyenne et renforceront les collectivités, tout en nous rapprochant de notre objectif de fournir des logements sûrs et abordables à l'échelle du Canada.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement continue de créer plus de logements abordables qui répondent aux besoins des personnes âgées de Calgary. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Les ensembles Silvera Vista, Westview et Livingston sont un autre exemple de ce qui peut être accompli lorsque nous travaillons ensemble. Grâce à cette collaboration, notre gouvernement contribue à ce que les personnes âgées de Calgary aient accès à des logements sûrs et abordables qui leur permettent de s'épanouir. » - George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview

« Ces ensembles vont faire une très grande différence en veillant à ce que les aînés de Calgary aient accès à un chez-soi sécuritaire et stable. Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec nos partenaires fédéraux, tandis que nous appliquons des solutions de logements créatrices qui aident à résoudre les problèmes d'abordabilité du logement dans notre ville. » - Jyoti Gondek, mairesse de Calgary

« L'organisme Silvera est heureux de s'associer au gouvernement du Canada et à la Ville de Calgary pour tirer parti de ses avoirs et des contributions de la collectivité pour ajouter 188 logements abordables à l'intention des personnes âgées de Calgary. Ce projet ne serait pas possible sans des partenariats collaboratifs avec les trois ordres de gouvernement, des programmes de financement novateurs qui permettent des stratégies de co-investissement et la participation de partenaires communautaires clés, comme des donateurs, des promoteurs et des associations communautaires locales. La nécessité d'accroître les options de logement pour les personnes âgées est soutenue non seulement par le vieillissement de la population observé dans notre collectivité, mais aussi par la forte demande de logements dans notre ensemble Vista Apartments que nous inaugurons aujourd'hui. Silvera est déterminé à travailler avec tous les ordres de gouvernement pour veiller à ce que les aînés qui sont financièrement vulnérables n'aboutissent pas à l'hôpital ou ne risquent pas de se retrouver en situation d'itinérance. Compte tenu de la hausse des coûts et du fait que bon nombre d'aînés ont un revenu fixe, cette situation devient de plus en plus inquiétante pour les Albertains. » - Arlene Adamson, directrice générale, Silvera for Seniors

La SNL du Canada est un plan de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. L'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est un programme de 2,5 milliards de dollars dans le cadre de la SNL qui vise à créer plus de 10 000 logements neufs et ainsi d'aider à répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes vulnérables au Canada , surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables.

, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes parmi les plus vulnérables : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres des communautés LGBTQ2+, les groupes racisés et les personnes noires du Canada , ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées. Les logements doivent être construits dans les 12 mois suivant le versement des fonds aux demandeurs du programme (à quelques exceptions près). Les logements pour les communautés et collectivités des régions nordiques et à accès particulier doivent être construits dans les 18 mois.

L'ICRL a suscité beaucoup d'intérêt de la part des groupes autochtones, de sorte que plus de 40 % de tous les logements créés dans le cadre du programme leur sont destinés.

Près de 33 % du financement aux termes de la phase deux de l'ICRL sera consacré à des ensembles résidentiels ciblant les femmes.

ciblant Le programme du FNCIL est administré par la SCHL dans le cadre de la SNL .

SCHL SNL Avec un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL , le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

Dans le cadre du FNCIL , on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des maisons d'hébergement pour victimes de violence familiale, ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant une déficience développementale .

