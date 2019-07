Le gouvernement du Canada appuie la construction d'une nouvelle installation qui abritera le Musée royal de l'aviation de l'Ouest du Canada

WINNIPEG, le 23 juill. 2019 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures culturelles et patrimoniales jouent un rôle important pour l'édification de collectivités dynamiques, la promotion du tourisme et la préservation du patrimoine canadien.

Aujourd'hui, l'honorable Jim Carr, ministre de la Diversification du commerce international, a annoncé, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, un financement de 8,8 millions de dollars pour la construction d'un nouveau bâtiment à deux étages qui abritera les artéfacts du Musée royal de l'aviation de l'Ouest du Canada.

Le musée, spécialisé dans la préservation, la présentation et la promotion de l'histoire du développement de l'aviation au Canada, possède l'une des plus importantes collections d'avions de brousse au monde. Il abrite également une vaste collection d'aéronefs, dont des aéronefs utilisés pour le transport et le service militaire et des aéronefs privés et commerciaux, ainsi que des milliers d'artéfacts liés à l'aviation.

Une nouvelle installation d'environ 86 000 pieds carrés sera construite pour abriter les artéfacts actuels et futurs. Lorsque les travaux de construction seront terminés, le grand public aura accès à des espaces interactifs, des salles de classe, une bibliothèque, des expositions spéciales et des galeries. Une plateforme d'observation avec vue sur la piste sera aménagée au deuxième étage et il y aura une salle d'exposition d'aéronefs au premier étage.

« Les institutions culturelles jouent un rôle clé pour édifier des collectivités dynamiques qui célèbrent l'ingéniosité du Canada et son patrimoine diversifié. La nouvelle installation qui abritera le Musée royal de l'aviation de l'Ouest du Canada offrira un lieu de rassemblement pour la collectivité et aidera à attirer chaque année davantage de visiteurs. Notre gouvernement est fier d'investir dans des projets qui préservent la culture, suscitent la curiosité et rapprochent les gens, tout en contribuant à la croissance économique et au développement des collectivités. »

L'honorable Jim Carr, ministre de la Diversification du commerce international, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Musée royal de l'aviation de l'Ouest du Canada célèbre un pan unique de l'histoire du pays, et notre gouvernement est fier de soutenir ce projet. Par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, nous faisons d'importants investissements dans l'infrastructure culturelle de notre pays et nous favorisons la croissance de l'économie créative. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Ce musée relate une aventure typiquement canadienne : l'aviation de brousse dans certaines des régions les plus éloignées, accidentées et magnifiques de notre grand pays. Je suis fier d'annoncer le soutien du gouvernement du Canada pour la construction de ce nouveau musée à Winnipeg, et j'ai hâte de pouvoir le visiter une fois la construction terminée. »

Dr Doug Eyolfson, député de Charleswood -- St. James -- Assiniboia -- Headingley

« C'est un jour extraordinaire dans l'histoire de l'aviation au Canada. Le Musée royal de l'aviation de l'Ouest canadien atteint de nouveaux sommets grâce à cet investissement dans notre collectivité et à son partenariat avec des centaines de donateurs et de bénévoles locaux. Il y a plus de 40 ans, un petit groupe de visionnaires s'est engagé à préserver ce patrimoine aéronautique distinct pour tous les Canadiens. Nous allons bientôt commencer la construction d'une installation qui fera la renommée de la région en rassemblant une collection de calibre mondial en matière d'aéronefs des débuts de l'aviation, et qui sera une source d'inspiration et d'apprentissage pour les générations à venir. Voilà le début d'une belle aventure aéronautique! »

Terry Slobodian, président et directeur général, Musée royal de l'aviation de l'Ouest du Canada

Faits en bref

La contribution fédérale annoncée aujourd'hui sera versée au titre du sous-volet Projets nationaux et régionaux du volet infrastructures provinciales-territoriales du Nouveau Fonds Chantiers Canada. Ce financement s'ajoute au montant de 1,2 million de dollars provenant du Fonds du Canada pour les espaces culturels de Patrimoine canadien qui a été annoncé le 13 octobre 2016.

pour les espaces culturels de Patrimoine canadien qui a été annoncé le 13 octobre 2016. Le musée, qui a également reçu un appui financier de 10 millions de dollars de la province du Manitoba ainsi qu'une contribution de la Ville de Winnipeg pour ce projet évalué à 40 millions de dollars, a lancé une collecte de fonds pour couvrir le reste des coûts.

ainsi qu'une contribution de la Ville de pour ce projet évalué à 40 millions de dollars, a lancé une collecte de fonds pour couvrir le reste des coûts. Grâce au plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les projets liés au transport en commun en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les axes commerce et de transport et les communautés nordiques et rurales du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les projets liés au transport en commun en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les axes commerce et de transport et les communautés nordiques et rurales du . Au total, 25,3 milliards de dollars de ce financement servent à soutenir des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

