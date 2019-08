Le gouvernement du Canada appuie la compétitivité à l'échelle mondiale au Manitoba

Le gouvernement du Canada réalise des investissements clés pour mettre en œuvre la Stratégie de croissance de l'Ouest canadien au Manitoba

WINNIPEG, le 2 août 2019 /CNW/ - L'économie diversifiée du Manitoba contribue à la croissance de l'Ouest canadien. Le gouvernement du Canada est déterminé à aider l'industrie, le milieu universitaire, les entreprises et les organisations à but non lucratif du Manitoba à continuer de stimuler la croissance et le développement de la province.

L'honorable Jim Carr, ministre de la Diversification du commerce international et député de Winnipeg-Centre-Sud, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé aujourd'hui une aide financière de plus de 12 millions de dollars au profit de quatre projets visant à appuyer la croissance et la compétitivité à l'échelle mondiale au Manitoba.

Ces investissements clés amélioreront l'accès au capital pour les petites et moyennes entreprises, favoriseront les partenariats entre l'industrie et le milieu universitaire perfectionner les talents requis dans la nouvelle économie, permettront d'élaborer des stratégies commerciales régionales et miseront sur les avantages concurrentiels régionaux.

Harvest Venture Builder Inc. recevra une aide financière pouvant atteindre 4 981 914 dollars pour établir un accélérateur à l'échelle des Prairies qui augmentera la capacité de l'écosystème d'innovation dans l'ensemble des provinces des Prairies en appuyant l'expansion et la croissance des entreprises.

pour établir un accélérateur à l'échelle des Prairies qui augmentera la capacité de l'écosystème d'innovation dans l'ensemble des provinces des Prairies en appuyant l'expansion et la croissance des entreprises. L'Université du Manitoba recevra une aide financière pouvant atteindre 2 200 000 dollars pour faciliter la collaboration entre l'industrie et le milieu universitaire afin d'appuyer le développement économique du Manitoba en collaboration avec d'autres établissements d'enseignement postsecondaire du Manitoba et le Business Council of Manitoba .

recevra une aide financière pouvant atteindre 2 200 pour faciliter la collaboration entre l'industrie et le milieu universitaire afin d'appuyer le développement économique du en collaboration avec d'autres établissements d'enseignement postsecondaire du et le Business Council of . Le World Trade Centre Winnipeg recevra une aide financière pouvant atteindre 1 859 100 dollars pour élaborer des stratégies commerciales axées sur les grappes afin d'accroître les exportations des entreprises du Manitoba .

pour élaborer des stratégies commerciales axées sur les grappes afin d'accroître les exportations des entreprises du . Le Red River College recevra une aide financière pouvant atteindre 3 000 000 de dollars pour accroître l'adoption et les capacités de mise à l'essai des technologies pour les fabricants de véhicules lourds en collaboration avec des partenaires de l'industrie et le Vehicle Technology Centre.

Croissance de l'Ouest : La Stratégie de croissance de l'Ouest canadien invite les Canadiens de l'Ouest à unir leurs efforts pour créer des emplois, accroître les exportations et stimuler l'économie. Ces projets s'inscrivent dans cette stratégie et constituent les fondements d'un avenir économique dynamique au Manitoba qui tire parti des possibilités mondiales et qui est un chef de file en matière d'accès au capital, de compétences de la main-d'œuvre, de commerce et de diversification.

Citations

« Le gouvernement du Canada est déterminé à collaborer avec ses partenaires et les Canadiens de l'Ouest afin que les entreprises canadiennes à forte croissance connaissent un succès mondial. Grâce à des investissements stratégiques comme ceux-ci et à la Stratégie de croissance de l'Ouest canadien, le gouvernement du Canada renforce l'Ouest canadien en améliorant notre compétitivité à l'échelle mondiale, en faisant croître et progresser les entreprises de l'Ouest sur les marchés internationaux et en appuyant la création d'emplois bien rémunérés. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Ces projets témoignent de l'engagement du gouvernement du Canada à collaborer avec les entrepreneurs et les innovateurs de l'Ouest canadien pour créer de nouvelles possibilités d'affaires, créer de bons emplois et doter les Canadiens des compétences dont ils auront besoin pour les emplois de l'avenir. »

- L'honorable Jim Carr, ministre de la Diversification du commerce international et député de Winnipeg-Centre-Sud

« L'économie du Manitoba est vaste et diversifiée; les investissements du gouvernement du Canada dans les projets annoncés aujourd'hui favoriseront un avenir économique où les entreprises innovatrices du Manitoba croîtront et où les collectivités prospéreront. »

- Dan Vandal, secrétaire parlementaire du ministre des Services autochtones et député de Saint-Boniface - Saint-Vital

« Nous sommes heureux d'avoir été choisis comme partenaires dans le cadre de cette initiative commerciale axée sur les grappes et nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec Diversification de l'économie de l'Ouest Canada et d'autres intervenants du Manitoba. Le financement approuvé permettra aux entreprises manitobaines d'innover, de croître et de soutenir la concurrence internationale. »

- Diane Gray, coprésidente du conseil d'administration, World Trade Centre Winnipeg

« Harvest (https://www.harvest.ventures) est la plateforme qui permet aux fondateurs des Prairies de construire leurs entreprises en démarrage en collaboration avec des talents et des entrepreneurs expérimentés, et d'avoir accès à un réseau d'investisseurs pour obtenir le capital dont ils ont besoin pour croître. L'aide financière de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada donne vie à un projet pilote à Winnipeg, à Saskatoon et à Calgary, et il est prévu qu'il atteindra d'autres villes à mesure que les étapes de croissance seront franchies. Travaillant avec des accélérateurs de technologie et des programmes existants, Harvest offre l'avantage injuste nécessaire au développement d'un écosystème technologique et à la création d'un plus grand nombre d'entreprises importantes dans les Prairies. »

- Chris Simair, cofondateur et associé directeur, Harvest Venture Builder Inc.

« Ce projet aidera à éclairer la prise de décisions sur les points forts de la recherche au sein des établissements d'enseignement en matière de partenariats entre l'industrie et le milieu universitaire. De plus, l'amélioration des liens avec les entreprises nous aidera à mieux comprendre les besoins en compétences et nous permettra d'élaborer et d'offrir aux étudiants davantage de possibilités de formation intégrée au travail et de formation par l'expérience. »

- Janice Ristock, vice-rectrice et vice-présidente (Enseignement) et Digvir Jayas, vice-président (Recherche et Affaires internationales) et professeur émérite, Université du Manitoba

Liens additionnels

Restez branché

Suivez-nous sur Twitter à : @DEO_Canada, @ISDE_CA

Page d'accueil de DEO

Numéro sans frais de DEO : 1-888-338-9378

Téléimprimeur (appareil de télécommunications pour personnes ayant une déficience auditive) : 1-877-303-3388

S'IL Y A INCOMPATIBILITÉ ENTRE UNE VERSION IMPRIMÉE ET LA VERSION ÉLECTRONIQUE DE CE DOCUMENT, LA VERSION ÉLECTRONIQUE PRÉVAUT.

SOURCE Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada

Renseignements: Jill Ritchot, Conseillère principale aux communications, Région du Manitoba, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, 204-291-8867, mailto:jill.ritchot@canada.ca

Related Links

http://www.wd.gc.ca/