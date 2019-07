Le gouvernement du Canada appuie de nouvelles possibilités d'affaires dans le secteur forestier du Nord de la Saskatchewan

AIR RONGE, SK, le 24 juill. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à appuyer la création de nouvelles possibilités d'affaires communautaires pour les Autochtones et les habitants du Nord.

L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé aujourd'hui une aide financière de 975 000 $ dans le cadre des Écosystèmes d'innovation régionaux (RIE) au profit de la Keewatin Community Development Association (KCDA) pour accroître la production du secteur forestier non ligneux du Nord de la Saskatchewan. Les produits forestiers non ligneux comprennent les plantes, les champignons et les produits végétaux récoltés dans la forêt boréale pour l'alimentation, le thé ou les suppléments nutritionnels.

Ce financement aidera la KCDA à créer 50 nouveaux emplois de production et de vente, en plus de l'aider à acheter de l'équipement et à élaborer des plans et du matériel de marketing.

Cette annonce souligne l'un des 17 investissements annoncés aujourd'hui en Saskatchewan par le ministre Ralph Goodale, totalisant plus de 20 millions de dollars pour aider les entreprises et les organismes sans but lucratif de la Saskatchewan à promouvoir l'innovation, la commercialisation et la croissance économique.

Le Plan pour l'innovation et les compétences du Canada bâti une économie qui donne à la population canadienne accès à des emplois de haute qualité et dans laquelle les entreprises sont outillées pour participer au marché mondial compétitif en évolution rapide.

Citations



« Grâce à des investissements, notre gouvernement renforce l'économie de l'Ouest canadien, fait croître les secteurs émergents et crée des emplois bien rémunérés pour l'ensemble de la population canadienne. Ce projet est également un excellent exemple de la façon dont le savoir et le respect de la terre des Autochtones peuvent créer de nouvelles possibilités pour les habitants du Nord de la Saskatchewan et de l'ensemble du Canada. »

- L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports

« Ce financement de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada nous aidera à faire la recherche et le développement nécessaires pour mettre sur pied une industrie viable, durable et éthique des produits forestiers non ligneux. Notre objectif est de créer des possibilités pour les habitants du Nord de gagner un revenu et de diversifier notre économie régionale. »

- Randy Johns, DG, Keewatin Community Development Association

