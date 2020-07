OTTAWA, ON, le 10 juill. 2020 /CNW/ - Les résidents du Nord sont aux premières lignes des efforts déployés par le Canada pour lutter contre les changements climatiques. Le gouvernement du Canada prend des mesures importantes pour aider à protéger les communautés du Nord en collaborant avec des partenaires territoriaux, autochtones et communautaires pour surveiller et gérer les répercussions des changements climatiques dans le Nord et l'Arctique.

À Tuktoyaktuk, dans les Territoires du Nord-Ouest, la glace de mer fond à un rythme alarmant, ce qui entraîne l'érosion du littoral. Cette situation menace les maisons et d'autres infrastructures vitales. La communauté s'est efforcée de protéger les résidents et les infrastructures des effets des changements climatiques malgré les défis que présente la COVID-19. Le gouvernement du Canada continue de travailler avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, des partenaires autochtones tels que la Société communautaire de Tuktoyaktuk dans la région désignée des Inuivialuit, et les communautés autochtones et nordiques. À Tuktoyaktuk, des aînés, des jeunes, des scientifiques et d'autres personnes documentent les changements afin de trouver des solutions pour répondre au besoin urgent d'adaptation aux effets des changements climatiques et d'accroître la résilience communautaire.

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, a annoncé que les programmes en matière de changements climatiques de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) fournissent plus de 5,5 millions de dollars afin de soutenir les initiatives d'adaptation aux changements climatiques et d'énergie propre dans la communauté de Tuktoyaktuk. La somme de 3,6 millions de dollars est précisément destinée au hameau et au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour appuyer les efforts de Tuktoyaktuk en matière d'atténuation de l'érosion côtière, y compris la réinstallation des résidents dans un quartier plus sécuritaire à long terme, et la conception structurelle finale des mesures de protection du littoral.

Parmi les autres projets liés aux changements climatiques financés dans la communauté, citons l'utilisation de la technologie de surveillance SmartICE pour fournir des informations basées sur des données portant sur l'épaisseur de la glace de mer et les conditions locales de la glace en temps quasi réel, la production d'un documentaire pour les jeunes sur les effets des changements climatiques, le développement d'un programme de surveillance du climat géré localement et l'ajout d'équipement de production d'énergie solaire sur les bâtiments pour aider la communauté à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles.

Depuis le lancement des programmes sur les changements climatiques de RCAANC en 2016-2017, le gouvernement du Canada a soutenu 579 projets distincts et investi plus de 105 millions de dollars dans le Nord.

Citations

« Les changements climatiques continuent d'affecter notre vie quotidienne et notre environnement et les résidents du Nord en constatent personnellement les effets, notamment en raison de la fonte des glaces de mer, de l'érosion côtière et des températures élevées record. En travaillant directement avec des partenaires territoriaux, autochtones et de la communauté, le gouvernement du Canada soutient la résilience et le leadership communautaires nécessaires pour relever le défi considérable des changements climatiques. Tuktoyaktuk continue à faire preuve d'unité et de détermination pour trouver des solutions. La communauté est un chef de file dans la gestion de l'érosion côtière. Elle possède aussi des connaissances qu'elle peut partager avec d'autres communautés du Nord confrontées à des défis similaires en matière de changements climatiques. Le gouvernement du Canada demeure un fervent partisan de ces efforts menés localement et continuera d'être présent alors que les résidents s'efforcent de protéger et de préserver leur communauté pour les générations futures. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

« J'ai constaté les répercussions de l'érosion côtière à Tuktoyaktuk et je comprends la vive inquiétude des Inuits et de tous les Canadiens du Nord quant à leur avenir dans ce monde de changements climatiques. Dans le cadre du plan Investir au Canada, notre gouvernement soutient des centaines de solutions locales visant à protéger les Canadiens des effets des changements climatiques et à améliorer la qualité de vie de nos enfants et des générations à venir. Les investissements dans les infrastructures résilientes, comme les initiatives d'adaptation aux changements climatiques et d'énergie propre annoncées aujourd'hui contribuent à protéger et à préserver les communautés du Nord aujourd'hui et dans l'avenir. »

L'honorable Catherine McKenna, C.P., députée

Ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les changements climatiques sont une réalité dans le Nord qui requiert une action commune et des solutions novatrices de tous les ordres de gouvernement afin que notre peuple puisse compter sur des communautés résilientes et durables. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a collaboré avec la communauté de Tuktoyaktuk pour contribuer à la résolution, de façon créative, de quelques-uns des défis difficiles auxquels elle est confrontée, et nous sommes reconnaissants du soutien du gouvernement du Canada pour nous aider à mettre en œuvre certaines solutions. En collaborant sur les plans local, territorial et fédéral, nous nous attaquons aux questions liées à l'érosion des côtes et continuons de travailler en collaboration pour répondre aux besoins de la communauté. »

L'honorable Caroline Cochrane

Première ministre des Territoires du Nord-Ouest

« Depuis les années 1970, le hameau de Tuktoyaktuk a observé la rapide détérioration de notre péninsule, une menace pour nos maisons et nos moyens d'existence. En tant que communauté, nous avons décidé de nous attaquer au problème de plein front et, ensemble, nous avons mis en œuvre des mesures d'adaptation visant à protéger notre communauté, tout en préservant la culture et les traditions inuvialuites essentielles afin d'assurer le succès et la durabilité pour l'avenir. Grâce à nos résidents ainsi que nos partenaires fédéraux, territoriaux et de l'industrie, nous sommes désormais en mesure de partager nos connaissances et nos expériences avec d'autres communautés menacées par l'érosion majeure des côtes en raison des changements climatiques. »

Son Honneur le maire Erwin Elias

Hameau de Tuktoyaktuk, Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

Le programme Se préparer aux changements climatiques dans le Nord a versé 4,5 millions de dollars pour la protection du littoral de Tuktoyaktuk .

. Le Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones a versé 517 720 $ pour favoriser le développement d'un programme géré localement pour surveiller les effets des changements climatiques à Tuktoyaktuk .

. Le programme ARDEC Nord fournit 475 000 $ pendant deux ans pour soutenir l'installation de 51 kilowatts de systèmes photovoltaïques solaires sur quatre bâtiments du hameau.

Ces trois programmes de financement relèvent du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, qui prévoit des investissements de plus de 180 milliards de dollars durant 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que dans les communautés rurales et du nord du Canada.

Produit connexe

Document d'information - la communauté de Tuktoyaktuk : Changements climatiques et érosion côtière

