Le gouvernement du Canada annonce une nomination à la magistrature de la Saskatchewan

OTTAWA, le 3 févr. 2020 /CNW/ - L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé aujourd'hui la nomination suivante dans le cadre du processus de nomination des juges établi en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité, et continuera de veiller à la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

Naheed Bardai, associé chez MLT Aikins LLP, à Saskatoon, est nommé juge de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan. Le juge Bardai remplace le juge G.A. Chicoine (Estevan), qui a démissionné le 6 septembre 2019.

Biographie

Le juge Bardai est diplômé de l'Université d'Ottawa, où il a obtenu un diplôme en sciences sociales et en droit. Après avoir terminé ses stages à Toronto, il s'est joint au cabinet d'avocats Nelligan O'Brien Payne d'Ottawa, où il a exercé dans les domaines des litiges civils, de la construction et du droit des condominiums. En 2004, il a déménagé en Saskatchewan pour se rapprocher de son épouse, Ayisha, qui étudiait en pédiatrie. Il a passé les 15 dernières années au sein du cabinet MLT Aikins, où il était associé au sein du groupe des litiges civils.

Dans le cadre de l'expérience qu'il a acquise en matière de litiges, il s'est occupé notamment de procès civils en Ontario, en Saskatchewan et en Alberta, touchant une foule de questions.

Le juge Bardai a assumé un certain nombre de rôles de leadership. Il a été président de la Saskatchewan Trial Lawyers Association, président d'Habitat pour l'humanité (Saskatoon), vice‑président des affaires juridiques du Ismaili Muslim Council for the Prairies, président de l'Institut canadien des condominiums (Nord de la Saskatchewan), président de la Division des jeunes juristes de l'Association du Barreau de l'Ontario (Ottawa) et membre du conseil d'administration de Junior Achievement Saskatchewan. Il a également siégé au Comité qui a examiné et révisé le tarif des dépens de la Saskatchewan.

Le juge Bardai offre et anime régulièrement des séminaires pour la section des litiges civils de l'Association du Barreau canadien et le programme de stagiaires du CPLED.

Le juge Bardai est parfaitement bilingue en français et en anglais. En dehors de ses heures de travail, il aime passer du temps avec sa famille et jouer du piano.

Faits en bref

Depuis novembre 2015, plus de 300 juges ont été nommés à la Cour supérieure. Ces juristes exceptionnels témoignent de la diversité qui renforce le Canada . Plus de la moitié de ces juges sont des femmes, et ces nominations font état d'une représentation accrue des minorités visibles, des Autochtones, des membres de la communauté LGBTQ2S et des personnes qui s'identifient comme handicapées.

. Plus de la moitié de ces juges sont des femmes, et ces nominations font état d'une représentation accrue des minorités visibles, des Autochtones, des membres de la communauté LGBTQ2S et des personnes qui s'identifient comme handicapées. Le gouvernement du Canada est déterminé à favoriser l'accès à la justice pour tous les Canadiens. Afin d'améliorer les résultats pour les familles canadiennes, le budget de 2018 prévoit un financement de 77,2 millions de dollars sur quatre ans pour appuyer l'élargissement des tribunaux unifiés de la famille à compter de 2019- 2020. Cet investissement dans le système de justice familiale créera 39 nouveaux postes de juges en Alberta , en Ontario , en Nouvelle‑Écosse et à Terre‑Neuve‑et‑Labrador.

De plus, le budget de 2018 a proposé de financer sept autres postes de juges en Saskatchewan et en Ontario, ce qui coûtera 17,1 millions de dollars sur cinq ans.

et en , ce qui coûtera 17,1 millions de dollars sur cinq ans. Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par le gouverneur général, agissant selon l'avis du Cabinet fédéral et sur les recommandations du ministre de la Justice .

. Les comités consultatifs à la magistrature de partout au pays jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il y a 17 comités consultatifs à la magistrature qui représentent toutes les provinces et tous les territoires.

Des réformes importantes du rôle et de la structure des comités consultatifs à la magistrature ont été annoncées le 20 octobre 2016 afin d'accroître l'indépendance et la transparence du processus.

