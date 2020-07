OTTAWA, ON, le 3 juill. 2020 /CNW/ - L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé aujourd'hui la nomination suivante en vertu du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité, et a pour but de veiller à la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

Lindsay M. Lyster, c.r., associée du cabinet Moore Edgar Lyster LLP à Vancouver, est nommée juge de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. Madame la juge Lyster remplace le juge A.H. Silverman (Vancouver), qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 26 novembre 2019.

Biographie

La juge Lindsay M. Lyster, c.r., est née à Armstrong, en Colombie‑Britannique, et a grandi dans le ranch familial avec ses sœurs Kim et Lea. Elle a obtenu un baccalauréat en histoire de l'Université de Victoria en 1986 et un baccalauréat en droit de l'Université de la Colombie‑Britannique en 1991, où elle a décroché la médaille d'or.

Madame la juge Lyster a travaillé comme auxiliaire juridique auprès de la très honorable Beverley McLachlin à la Cour suprême du Canada. Elle a ensuite fait un stage et a été avocate au sein du cabinet Heenan Blaikie, à Vancouver, où elle a pratiqué dans les domaines du droit du travail et du droit public. En 2002, elle est devenue membre du Tribunal des droits de la personne de la Colombie‑Britannique, où elle a pu agir à titre d'arbitre et de médiatrice dans des dossiers de plaintes relatives aux droits de la personne et ainsi manifester sa passion pour les droits de la personne. En 2010, elle s'est jointe à ce qui est rapidement devenu le cabinet Moore Edgar Lyster, où elle a pratiqué le droit du travail, administratif et des droits de la personne. La juge Lyster a comparu devant tous les niveaux de tribunal, y compris la Cour suprême du Canada. Elle a eu l'honneur d'être nommée conseillère de la reine en 2018.

La juge Lyster a été présidente de l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique pendant de nombreuses années et elle est professeur auxiliaire à la Allard School of Law, où elle enseigne l'arbitrage en droit du travail et le droit administratif, des droits de la personne et constitutionnel. Elle se consacre à la formation juridique continue, notamment à titre de coprésidente de la Conférence annuelle sur les droits de la personne de la CLEBC depuis 2012. Elle a souvent représenté bénévolement des organismes de justice sociale et des particuliers.

La juge Lyster vit à Whistler (C.‑B.) avec son mari, Tim, et leur fille, où elle s'adonne au jardinage, à la cuisine et à des activités en plein air.

Faits en bref

Depuis novembre 2015, plus de 390 juges ont été nommés à une cour supérieure. Ces juristes exceptionnels témoignent de la diversité qui renforce le Canada . Plus de la moitié de ces juges sont des femmes, et ces nominations font état d'une représentation accrue des minorités visibles, des Autochtones, des membres de la communauté LGBTQ2S et des personnes qui s'identifient comme handicapées.

. Plus de la moitié de ces juges sont des femmes, et ces nominations font état d'une représentation accrue des minorités visibles, des Autochtones, des membres de la communauté LGBTQ2S et des personnes qui s'identifient comme handicapées. Le gouvernement du Canada est déterminé à favoriser l'accès à la justice pour tous les Canadiens. Afin d'améliorer les résultats pour les familles canadiennes, le budget de 2018 prévoit un financement de 77,2 millions de dollars sur quatre ans pour appuyer l'élargissement des tribunaux unifiés de la famille à compter de 2019- 2020. Cet investissement dans le système de justice familiale créera 39 nouveaux postes de juges en Alberta , en Ontario , en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et- Labrador .

est déterminé à favoriser l'accès à la justice pour tous les Canadiens. Afin d'améliorer les résultats pour les familles canadiennes, le budget de 2018 prévoit un financement de 77,2 millions de dollars sur quatre ans pour appuyer l'élargissement des tribunaux unifiés de la famille à compter de 2019- investissement dans le système de justice familiale créera 39 nouveaux postes de juges en , en , en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et- . De plus, le budget de 2018 propose de financer sept autres postes de juges en Saskatchewan et en Ontario , ce qui coûtera 17,1 millions de dollars sur cinq ans.

et en , ce qui coûtera 17,1 millions de dollars sur cinq ans. Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par le gouverneur général, agissant selon l'avis du Cabinet fédéral et sur les recommandations du ministre de la Justice .

. Les comités consultatifs à la magistrature de partout au pays jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il y a 17 comités consultatifs à la magistrature, qui représentent toutes les provinces et tous les territoires.

Des réformes importantes du rôle et de la structure des comités consultatifs à la magistrature ont été annoncées le 20 octobre 2016 afin d'accroître l'indépendance et la transparence du processus.

