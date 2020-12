WATERLOO, ON, le 16 déc. 2020 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. La crise de la COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la reprise au Canada, les principales municipalités du pays, notamment dans la région de Waterloo, étant confrontées aux effets dévastateurs de l'augmentation du nombre de personnes en situation d'itinérance et des besoins en matière de logement.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et Karen Redman, présidente de l'administration régionale de Waterloo, ont annoncé les détails de l'affectation de près de 8,2 millions de dollars à la région de Waterloo dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL).

Dans son plan d'investissement pour le volet des grandes villes, l'administration régionale de Waterloo a soumis deux projets avec deux organismes partenaires visant la création d'un total de 42 logements modulaires abordables. La proposition comprend approximativement :

36 logements avec services de soutien, situés au 1470, route Block Line, à Kitchener, pour les femmes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir;

6 logements d'une chambre, situés au 127-161, rue Bechtel, à Cambridge , pour les demandeurs d'un logement communautaire inscrits sur la liste d'attente.

L'administration régionale a également soumis pour examen huit autres projets dans le cadre du volet des projets. S'ils sont approuvés, les ensembles visés seraient offerts en partenariat avec sept autres organismes sans but lucratif et comprendraient 176 logements abordables ou de transition destinés principalement à des résidents autochtones, à des personnes handicapées, à des femmes fuyant la violence, ainsi qu'à des familles.

Grâce à l'ICRL de 1 milliard de dollars, le gouvernement du Canada accorde une aide pour construire jusqu'à 3 000 nouveaux logements abordables permanents partout au Canada afin de répondre aux besoins urgents en matière de logement des Canadiens, surtout ceux qui sont les plus vulnérables.

Administrée par la SCHL dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), l'ICRL fournit des contributions en capital nécessaires pour la création de logements abordables permanents. Ces contributions couvriront les coûts associés à la construction de logements locatifs modulaires, à la conversion d'immeubles non résidentiels en ensembles de logements abordables et à la remise en état de bâtiments délabrés ou abandonnés pour en faire des ensembles de logements abordables. L'acquisition de terrains et de bâtiments fait partie des coûts admissibles.

Citations :

« Notre gouvernement veut faire en sorte que tous les Canadiens aient un chez-soi sûr et abordable. Les investissements avec nos partenaires municipaux, comme la région de Waterloo, dans le cadre du volet des grandes villes de l'Initiative pour la création rapide de logements, contribueront énormément à aider les personnes qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement des logements abordables neufs à des personnes et à des familles vulnérables, pour qu'elles y soient en sécurité. C'est l'un des moyens par lesquels la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement continue à fournir des logements aux Canadiens d'un océan à l'autre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« La COVID-19 a eu un impact sur tous les Canadiens et de façon disproportionnée sur certains segments de la population, y compris les personnes qui n'ont pas de chez-soi. Notre gouvernement est un partenaire pour répondre au besoin grandissant de logements sûrs et abordables, comme le souligne la Stratégie nationale sur le logement. L'investissement d'aujourd'hui de l'Initiative pour la création rapide de logements aide la région de Waterloo à construire rapidement de nouvelles unités de logement sûres afin de remédier à notre pénurie de logements abordables. Grâce à cet investissement, nous créons également de bons emplois et bâtissons des communautés plus sûres et inclusives. » - L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et députée de Waterloo

« L'administration régionale de Waterloo, à titre de gestionnaire principale du système de services, travaille en collaboration avec les municipalités, les fournisseurs de logements et les urbanistes pour créer de nouveaux logements abordables. Ces projets s'harmonisent bien au plan décennal de la région en matière de logement et de lutte contre l'itinérance en augmentant le soutien pour aider les ménages à revenu faible ou modeste à trouver un logement et à le conserver. C'est formidable de voir ces projets aller de l'avant grâce au financement fourni par le gouvernement fédéral, ce qui ouvre la porte à de nombreuses futures occasions de créer des logements abordables dans la région. » - Karen Redman, présidente de l'administration régionale de Waterloo

« Avoir un logement sûr et abordable est un droit de la personne. Or, la pandémie de COVID-19 a mis en lumière les inégalités en matière de logement touchant les personnes les plus vulnérables de notre collectivité, a déclaré Berry Vrbanovic, maire de Kitchener. L'Initiative pour la création rapide de logements est un véritable effort collaboratif visant à construire des logements abordables dont nous avons grandement besoin. Les femmes étant l'un des groupes les plus touchés par la pandémie de COVID-19, la Ville de Kitchener est heureuse de contribuer à ce partenariat avec le YWCA par le biais de la propriété de la route Block Line, évaluée à 2,57 millions de dollars, qui constitue notre premier investissement pour soutenir la stratégie « Logement pour tous » récemment approuvée par le Conseil de Kitchener. » - Berry Vrbanovic, maire de Kitchener

« Le YW est un fournisseur établi de refuges d'urgence et de logements abordables pour femmes qui offre des programmes et des services dans notre collectivité depuis plus de 115 ans. Notre programme de logements avec services de soutien du chemin Lincoln à Waterloo fonctionne avec succès depuis plus de 30 ans, et nous sommes ravis d'offrir un programme semblable à Kitchener. » - Elizabeth Clarke, directrice générale, YW Kitchener - Waterloo

Faits en bref

En tant que gestionnaire du système de services, l'administration régionale de Waterloo propose d'utiliser le financement de l'ICRL pour créer 36 logements avec services de soutien à Kitchener et six logements abordables à Cambridge . Les ensembles créés permettront de se concentrer sur les femmes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir et les personnes à faible revenu.





propose d'utiliser le financement de l'ICRL pour créer 36 logements avec services de soutien à Kitchener et six logements abordables à . Les ensembles créés permettront de se concentrer sur les femmes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir et les personnes à faible revenu. Dans le cadre du volet de financement des grandes villes, 500 millions de dollars seront affectés à des municipalités déterminées à l'avance qui connaissent les niveaux les plus élevés de locataires ayant de graves besoins en matière de logement et de personnes en situation d'itinérance. Les municipalités peuvent verser les fonds par l'entremise d'un tiers (y compris un gouvernement provincial ou territorial).





Dans le cadre du volet de financement des projets, 500 millions de dollars sont accordés pour des projets d'ensembles fondés sur des demandes provenant des provinces, des territoires, des municipalités, des gouvernements et organisations autochtones et des organismes sans but lucratif. Les demandes seront acceptées jusqu'au 31 décembre 2020.





L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aidera les personnes en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir, ainsi que d'autres personnes parmi les plus vulnérables : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les aînés, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2+, les groupes racialisés, les Canadiens noirs, ainsi que les nouveaux immigrants ou réfugiés.





La Stratégie nationale sur le logement est un plan ambitieux de plus de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de Canadiens partout au pays, en créant 125 000 nouveaux logements, en réduisant les besoins en matière de logement de 530 000 ménages, et en réparant et renouvelant plus de 300 000 logements.





L'Énoncé économique de l'automne 2020 propose d'augmenter la capacité de prêt de l'Initiative de financement de la construction de logements locatifs de la Stratégie nationale sur le logement de 12 milliards de dollars supplémentaires sur 7 ans. Ce nouveau financement permettra à la SCHL d'appuyer la construction de 28 500 logements locatifs supplémentaires à travers le Canada .

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Liens connexes

