LONDON, ON, le 16 déc. 2020 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. La crise de la COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la reprise au Canada, les principales villes du pays, notamment London, étant confrontées aux effets dévastateurs de l'augmentation du nombre de personnes en situation d'itinérance et des besoins en matière de logement.

Aujourd'hui, Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et Ed Holder, maire de la Ville de London, ont annoncé les détails de l'affectation de 7,5 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) pour la Ville de London.

Ce financement jouera un rôle crucial dans l'amélioration de l'accessibilité des logements en fournissant 61 nouveaux logements sûrs et abordables à London. L'ensemble tant attendu sera destiné aux populations prioritaires et vulnérables, conformément aux objectifs de l'Initiative pour la création rapide de logements et du Plan d'action pour la stabilité en matière de logement de la Ville.

Grâce au soutien de 1 milliard de dollars versé dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL), le gouvernement du Canada accorde une aide pour construire jusqu'à 3 000 nouveaux logements abordables permanents partout au pays afin de répondre aux besoins urgents des Canadiens en matière de logement, en particulier les plus vulnérables.

Administrée par la SCHL dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), l'ICRL fournit les contributions en capital nécessaires pour la création de logements abordables permanents. Ces contributions couvriront les coûts associés à la construction de logements locatifs modulaires, à la conversion d'immeubles non résidentiels en ensembles de logements abordables et à la remise en état de bâtiments délabrés ou abandonnés pour en faire des ensembles de logements abordables.

Citations :

« Notre gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour que tous les Canadiens aient un chez-soi sûr et abordable. L'Initiative pour la création rapide de logements aidera grandement les personnes qui en ont le plus besoin, notamment à London, où certaines des personnes les plus vulnérables auront bientôt un logement abordable et adapté à leurs besoins. En collaborant étroitement avec la Ville de London, nous sommes en mesure de répondre rapidement à ce besoin urgent et de construire plus rapidement dans toute la ville les logements dont les Canadiens ont besoin. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« London a un urgent besoin de logements sûrs et abordables pour ses citoyens les plus vulnérables. Le gouvernement du Canada et la Ville de London ont travaillé en étroite collaboration afin de déterminer rapidement quels logements seraient produits et de fournir les fonds nécessaires pour régler la crise locale. L'annonce d'aujourd'hui signifie que les résidents de London qui en ont le plus besoin auront bientôt accès à un refuge. » - Kate Young, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario) et députée fédérale de London-Ouest

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. L'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est une étape cruciale vers l'atteinte de notre objectif de faire en sorte qu'aucun Canadien ne vive d'itinérance chronique. Ce financement fournira un soutien immédiat à la création de logements stables et abordables à London pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables. L'annonce d'aujourd'hui aidera à répondre aux besoins uniques en matière de logement de notre ville en permettant à ses résidents de continuer à s'épanouir. » - Peter Fragiskatos, députée fédérale de London-Centre-Nord

« En termes simples, ce financement et cet ensemble sauveront des vies et, au bout du compte, amélioreront la vie de ceux qui viendront occuper ces logements dont nous avons désespérément besoin. Soutenir les personnes les plus vulnérables de London est une cause dans laquelle notre conseil municipal s'est farouchement engagé en consacrant 70 millions de dollars au logement abordable et aux mesures de soutien connexes dans notre budget pluriannuel, le plus important investissement de ce genre de la part d'un conseil municipal de London dans l'histoire récente. Cependant, aucune municipalité ne peut y arriver seule, et nous sommes donc exceptionnellement reconnaissants que notre engagement à l'égard de ce travail essentiel soit partagé avec autant d'enthousiasme par le gouvernement du Canada. »

‒ Ed Holder, maire de London

En bref :

L'annonce d'aujourd'hui a eu lieu à London, sur le territoire traditionnel des peuples Anishinaabeg, Haudenosaunee, Attawandaron (neutres) et Wendat. Ce territoire est visé par les traités du Haut-Canada et le traité de Nanfan de 1701, dont les Haudenosaunee sont également signataires.

Le 122, chemin Baseline Ouest, à London, sera le site d'un immeuble de 61 logements modulaires destiné à soutenir les populations vulnérables et prioritaires de London qui cherchent un logement abordable.

Selon les données de la SCHL, 13,5 % des ménages de London ont des besoins impérieux en matière de logement. Ce sont des ménages qui vivent dans un logement non conforme aux normes de qualité, de taille ou d'abordabilité et qui devraient dépenser 30 % ou plus de leur revenu avant impôt pour avoir accès à un logement local conforme aux trois normes.

Dans le cadre du volet de financement des grandes villes, 500 millions de dollars seront affectés à des municipalités déterminées à l'avance qui connaissent les niveaux les plus élevés de locataires ayant de graves besoins en matière de logement et de personnes en situation d'itinérance. Les municipalités peuvent verser les fonds par l'entremise d'un tiers (y compris un gouvernement provincial ou territorial).

Dans le cadre du volet de financement des projets, 500 millions de dollars sont accordés pour des projets d'ensembles fondés sur des demandes provenant des provinces, des territoires, des municipalités, des gouvernements et organisations autochtones et des organismes sans but lucratif. Les demandes seront acceptées jusqu'au 31 décembre 2020.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aidera les personnes qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir, ainsi que d'autres personnes parmi les plus vulnérables : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les aînés, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2+, les groupes racialisés, les Canadiens noirs, ainsi que les nouveaux immigrants ou réfugiés.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de plus de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de plus de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique. L'Énoncé économique de l'automne 2020 propose d'augmenter la capacité de prêt de l'Initiative de financement de la construction de logements locatifs de la Stratégie nationale sur le logement de 12 milliards de dollars supplémentaires sur sept ans. Ce nouveau financement permettra à la SCHL d'appuyer la construction de 28 500 logements locatifs supplémentaires à travers le Canada .

. La création de logements sûrs et abordables est une priorité pour la Ville de London . Le budget pluriannuel de la Ville comprend plus de 70 millions de dollars en investissements ciblés dans le logement et la prévention de l'itinérance sur quatre ans - le plus important investissement ponctuel de l'histoire récente de London.

. Le budget pluriannuel de la Ville comprend plus de 70 millions de dollars en investissements ciblés dans le logement et la prévention de l'itinérance sur quatre ans - le plus important investissement ponctuel de l'histoire récente de London. Prêt pour zéro Canada a reconnu London comme la première collectivité au Canada à avoir une liste par nom de qualité pour les anciens combattants, une liste en temps réel de tous les anciens combattants en situation d'itinérance dans la collectivité. L'équipe de la Ville de London chargée de la prévention de l'itinérance et du logement a continué de répondre aux besoins particuliers en matière de logement des anciens combattants figurant sur la liste par nom et a réduit de plus de 75 % le nombre d'anciens combattants en situation d'itinérance.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

www.cmhc-schl.gc.ca