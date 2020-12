CALGARY, AB, le 17 déc. 2020 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. La crise de la COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la reprise au Canada, les principales villes du pays, notamment Calgary, étant confrontées aux effets dévastateurs de l'augmentation du nombre de personnes en situation d'itinérance et des besoins en matière de logement.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et Naheed Nenshi, maire de Calgary, ont annoncé les détails de l'affectation de 24,6 millions de dollars à la Ville de Calgary dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL).

Dans le cadre de son plan d'investissement pour le volet des grandes villes, la Ville de Calgary a soumis trois projets qui permettront de construire 176 logements abordables. La proposition comprend approximativement :

Silvera for Seniors convertira un hôtel en résidence pour personnes âgées

Horizon Homes construira de nouveaux logements modulaires pour femmes et enfants fuyant la violence familiale

HomeSpace Society créera de nouveaux logements pour les Autochtones dans le cadre de la remise en état d'un vieil immeuble.

Grâce à l'ICRL de 1 milliard de dollars, le gouvernement du Canada accorde une aide pour construire jusqu'à 3 000 nouveaux logements abordables permanents partout au Canada afin de répondre aux besoins urgents en matière de logement des Canadiens, surtout ceux qui sont les plus vulnérables.

Administrée par la SCHL dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), l'ICRL fournit des contributions en capital nécessaires pour la création de logements abordables permanents. Ces contributions couvriront les coûts associés à la construction de logements locatifs modulaires, à la conversion d'immeubles non résidentiels en ensembles de logements abordables et à la remise en état de bâtiments délabrés ou abandonnés pour en faire des ensembles de logements abordables. L'acquisition de terrains et de bâtiments fait partie des coûts admissibles.

Citations :

« Notre gouvernement veut faire en sorte que tous les Canadiens aient un chez-soi sûr et abordable. Les investissements avec nos partenaires municipaux, comme Calgary, dans le cadre du volet des grandes villes de l'Initiative pour la création rapide de logements, contribueront énormément à aider les personnes qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement des logements abordables neufs à des personnes et à des familles vulnérables, pour qu'elles y soient en sécurité. C'est l'un des moyens par lesquels la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement continue à fournir des logements aux Canadiens d'un océan à l'autre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Ce financement direct est un excellent début, et un solide coup de pouce pour lutter contre l'itinérance dans notre ville. Une analyse de la collectivité montre à quel point le secteur du logement sans but lucratif est unique ici à Calgary. En plus de cette étape importante aujourd'hui, nous avons là une occasion formidable de fournir des logements, au rythme voulu, et de nous assurer que nous répondons aux besoins des personnes vulnérables et des personnes en situation d'itinérance à Calgary. » - Naheed Nenshi, maire de Calgary

Faits en bref

L'engagement de 24,6 millions de dollars pour la Ville de Calgary était d'abord destiné à la création d'un minimum de 116 logements abordables; nous sommes ravis de constater que ce sont finalement 176 logements qui pourront être créés. Les projets seront axés sur les aînés, les Autochtones ainsi que sur les femmes et les enfants qui fuient la violence familiale.





était d'abord destiné à la création d'un minimum de 116 logements abordables; nous sommes ravis de constater que ce sont finalement 176 logements qui pourront être créés. Les projets seront axés sur les aînés, les Autochtones ainsi que sur les femmes et les enfants qui fuient la violence familiale. Ce financement direct est un excellent point de départ pour la production de logements abordables à Calgary . Selon le plan d'action communautaire lié à la COVID-19 de Calgary , 600 Calgariens en situation d'itinérance ont besoin d'aide pour se trouver un logement sûr, et 5 400 nouveaux logements doivent être créés ou acquis au cours des trois prochaines années.





. Selon le de , 600 Calgariens en situation d'itinérance ont besoin d'aide pour se trouver un logement sûr, et 5 400 nouveaux logements doivent être créés ou acquis au cours des trois prochaines années. Dans le cadre du volet de financement des grandes villes, 500 millions de dollars seront affectés à des municipalités déterminées à l'avance qui connaissent les niveaux les plus élevés de locataires ayant de graves besoins en matière de logement et de personnes en situation d'itinérance. Les municipalités peuvent verser les fonds par l'entremise d'un tiers (y compris un gouvernement provincial ou territorial).





Dans le cadre du volet de financement des projets, 500 millions de dollars sont accordés pour des projets d'ensembles fondés sur des demandes provenant des provinces, des territoires, des municipalités, des gouvernements et organisations autochtones et des organismes sans but lucratif. Les demandes seront acceptées jusqu'au 31 décembre 2020.





L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aidera les personnes qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir, ainsi que d'autres personnes parmi les plus vulnérables : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les aînés, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2+, les groupes racialisés, les Canadiens noirs, ainsi que les nouveaux immigrants ou réfugiés.





La Stratégie nationale sur le logement est un plan ambitieux de plus de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de Canadiens partout au pays, en créant 125 000 nouveaux logements, en réduisant les besoins en matière de logement de 530 000 ménages, et en réparant et renouvelant plus de 300 000 logements.





L'Énoncé économique de l'automne 2020 propose d'augmenter la capacité de prêt de l'Initiative de financement de la construction de logements locatifs de la Stratégie nationale sur le logement de 12 milliards de dollars supplémentaires sur sept ans. Ce nouveau financement permettra à la SCHL d'appuyer la construction de 28 500 logements locatifs supplémentaires à travers le Canada .

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

On prévoit que d'ici 2025, plus de 100 000 ménages de Calgary auront des besoins en matière de logement. L'objectif de la Ville de Calgary est de travailler étroitement avec tous les ordres de gouvernement et d'augmenter la capacité du secteur du logement sans but lucratif de manière accroître l'offre de logements abordables et à s'assurer que toute personne, peu importe son niveau de revenu, puisse vivre et travailler à Calgary. Pendant cette période sans précédent, la capacité de demeurer chez soi s'avère un moyen essentiel de gérer efficacement les éclosions et les vagues subséquentes de Covid-19. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.calgary.ca/affordablehousing.

