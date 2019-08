Le gouvernement du Canada annonce un soutien au profit d'une étude de la circulation de la rive nord

L'initiative permettra d'examiner des moyens de réduire la congestion qui entrave le transport le long de cet important corridor commercial et de banlieue

NORTH VANCOUVER, le 20 août 2019 /CNW/ - La circulation des marchandises sur la rive nord de Vancouver joue un rôle important en ce qui a trait au commerce international et à la vigueur économique du Canada. Cependant, la congestion routière le long de ce corridor représente un obstacle à la croissance et à la prospérité, et a de grandes répercussions sur la vie quotidienne de la population.

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de North Vancouver, et Terry Beech, secrétaire parlementaire du ministre des Transports et député de Burnaby-Nord-Seymour, ont annoncé aujourd'hui au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, une aide financière de 250 000 $ au profit de la Ville de North Vancouver pour appuyer son initiative de développement économique visant à analyser la congestion routière et à suggérer des stratégies pour atténuer le problème. Ces efforts compléteront et appuieront les travaux en cours menés dans le cadre de l'Integrated North Shore Transportation Planning Project (INSTPP).

En raison d'une croissance économique soutenue le long de l'inlet Burrard, les entreprises de la rive nord rencontrent des obstacles à leur expansion en raison des encombrements majeurs sur les deux ponts qui relient la rive nord au reste de la vallée du bas Fraser. La Ville de North Vancouver explorera des solutions à ces problèmes dans le but d'élaborer une analyse de rentabilisation relativement à des options telles qu'une ligne de transport rapide à destination de la rive nord, analyse qui sera présentée à Translink dans le cadre de la 2050 Metro Vancouver Transportation Strategy.

Cette aide financière accordée par DEO cadre avec l'une des grandes priorités du Ministère, laquelle consiste à soutenir les possibilités économiques pour les collectivités de l'Ouest canadien. Le financement de ce projet aidera la Ville de North Vancouver à trouver des moyens de surmonter des difficultés qui empêchent les entreprises de la rive nord de réaliser leur plein potentiel économique.

Citations

« Le Canada est gagnant lorsque les entreprises des régions comme la Colombie-Britannique - notre porte d'entrée vers le Pacifique - peuvent réaliser leur plein potentiel économique et créer des emplois pour les Canadiens. Ce financement témoigne de l'engagement du gouvernement du Canada à appuyer les emplois et la croissance économique sur la rive nord et ailleurs. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Un écosystème prospère d'entreprises, d'organismes communautaires et d'employeurs novateurs contribue à faire de la rive nord l'un des meilleurs endroits où vivre. Malheureusement, la congestion routière est devenue le quotidien d'un trop grand nombre de gens. Bien que les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux mettent actuellement en œuvre un certain nombre de mesures à court et à moyen termes pour prêter assistance afin de régler les problèmes de congestion, nous devons examiner des possibilités plus exhaustives à plus long terme.

L'élaboration d'une analyse de rentabilisation débouchant sur des solutions telles qu'une ligne de transport rapide voyant le jour dans le cadre des travaux financés aujourd'hui peut nous aider à prendre des mesures significatives pour améliorer la mobilité et stimuler le développement économique sur la rive nord. Je suis très heureux d'appuyer les travaux de la Ville de North Vancouver dans le cadre de cette initiative. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de North Vancouver

« Je remercie les nombreux partenaires qui ont participé à ce projet d'avoir pris des mesures pour régler le problème de congestion routière qui découle de la croissance économique le long de la rive nord. En collaborant avec des partenaires provinciaux et municipaux, je suis convaincu que nous trouverons des solutions concrètes pour les entreprises et les résidents de la collectivité. »

- Terry Beech, secrétaire parlementaire du ministre des Transports et député de Burnaby-Nord-Seymour

« Cette étudie complétera bien les travaux qui ont été effectués dans le cadre de l'Integrated North Shore Transportation Planning Project (INSTPP) et de l'étude de faisabilité d'une ligne de transport rapide fixe, et nous sommes heureux d'accueillir les contributions du gouvernement du Canada. Pendant des années, la "troisième traversée" légendaire a été sur les lèvres de nombreux résidents de la rive nord alors qu'ils affrontaient la congestion et imaginaient des voies alternatives pour se déplacer d'un côté à l'autre de l'inlet Burrard. Grâce au travail de collaboration effectué dans le cadre de l'INSTPP, des mesures sérieuses sont enfin prises par les ordres de gouvernement supérieurs en collaboration avec les gouvernements locaux. »

- Bowinn Ma, députée, North Vancouver-Lonsdale

« Nous sommes ravis de voir que le gouvernement fédéral continue d'investir dans l'élaboration de solutions à nos problèmes de transport sur la rive nord. Alors que nous continuons de nous appuyer sur les travaux effectués dans le cadre de l'Integrated North Shore Transportation Planning Project (INSTPP) et de chercher de nouveaux moyens de régler le problème de la congestion, cette contribution importante soutiendra ces efforts et nous permettra de développer des arguments économiques en faveur d'un investissement accru dans les transports en commun sur la rive nord. »

- Linda Buchanan, mairesse, ville de North Vancouver

