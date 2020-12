OTTAWA, ON, le 17 déc. 2020 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. Plus que jamais, nous constatons les répercussions des besoins élevés en matière de logement sur les familles noires, que ce soit par l'accès à la propriété ou par des logements locatifs accessibles et durables.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), Marci Ien, députée de Toronto-Centre, Evan Siddall, président et premier dirigeant de la SCHL, et Julia Deans, présidente et PDG d'Habitat pour l'humanité Canada, ont annoncé un nouvel investissement de 40 millions de dollars pour créer 200 possibilités d'accession à la propriété partout au pays pour les Canadiens noirs.

Les logements d'Habitat pour l'humanité seront éconergétiques et une maison sur cinq sera construite pour répondre aux normes d'accessibilité. Cet investissement s'ajoute au partenariat de 32,4 millions de dollars entre le gouvernement du Canada et Habitat pour l'humanité, qui va créer jusqu'à 414 logements partout au pays.

Au Canada, le racisme et la discrimination systémiques sont une réalité pour les Canadiens noirs. Les événements mondiaux survenus au cours de la pandémie ont également mis en lumière ces réalités, alors que les Canadiens racialisés font face à des obstacles socioéconomiques supplémentaires en raison du racisme, particulièrement le racisme envers les Noirs.

La SCHL continue d'examiner le développement de ses produits dans une optique d'analyse racialisée et de prendre des mesures pour éliminer les préjugés. D'autres mesures comprennent la modification éventuelle de certaines normes de souscription pour les acheteurs de logements, de nouveaux assouplissements pour les promoteurs ANDC et des mesures de soutien aux locataires.

Ce nouveau financement s'appuie sur les efforts du gouvernement du Canada pour lutter contre le racisme systémique à l'endroit des Canadiens noirs. Il s'agit notamment de prendre des mesures pour faire progresser la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, les réformes de la justice et l'amélioration des soutiens communautaires locaux pour les jeunes Canadiens noirs.

Le gouvernement du Canada continuera de soutenir les familles canadiennes noires afin qu'elles puissent se remettre des répercussions de COVID-19 et prospérer au cours des mois et des années à venir.

« La pandémie de COVID-19 a mis en évidence et exacerbé les obstacles systémiques auxquels font face les Canadiens noirs. Bien que nous ayons fait des progrès dans la promotion d'un accès équitable au soutien et aux possibilités, notre gouvernement sait qu'il reste encore beaucoup de travail. C'est pourquoi nous sommes fiers d'investir plus que jamais dans Habitat pour l'humanité Canada, alors que nous concentrons nos efforts sur l'aide aux familles noires partout au pays. Alors que nous nous dirigeons vers cette deuxième vague, nous veillerons à ce qu'aucun Canadien ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social.

« C'est une excellente nouvelle pour les familles noires de tout le Canada, y compris ici même à Toronto. L'accès à la propriété à prix abordable leur permettra de croître et de prospérer. Lorsque les familles ont accès à un logement qui répond à leurs besoins, nous commençons à voir l'effet transformateur que cela a sur les collectivités. » - Marci Ien, députée de Toronto-Centre

« Il est très clair que le racisme est un système et non un comportement. Par le fait même, le système canadien du logement est malheureusement motivé par la race depuis beaucoup trop longtemps. La SCHL vise l'égalité d'accès à un logement abordable, et pour que nous puissions réaliser cette aspiration, nous devons commencer à prendre des mesures concrètes pour soutenir une partie de notre population qui est victime de ce système raciste depuis bien trop longtemps. » -Evan Siddall, président et premier dirigeant, SCHL

« En collaboration avec nos partenaires gouvernementaux, nous continuons de chercher des moyens novateurs d'éliminer les obstacles systémiques au moyen de la mise de fonds en travail. Des initiatives comme celles-ci sont la pierre angulaire de l'un de nos plus grands leviers pour une société plus équitable et prospère - un chez-soi. Grâce au logement, nous pouvons donner aux générations futures une meilleure chance de bâtir leur vie et leur collectivité sans avoir à se soucier des refuges sûrs et abordables. » - Julia Deans, PDG, Habitat pour l'humanité Canada

Cette annonce s'ajoute au partenariat triennal de 32,4 millions de dollars entre le gouvernement du Canada et Habitat pour l'humanité, qui devrait permettre de créer jusqu'à 414 logements partout au pays.

et Habitat pour l'humanité, qui devrait permettre de créer jusqu'à 414 logements partout au pays. Selon les résultats de l'Enquête canadienne sur le logement de 2018 de Statistique Canada, une forte proportion de personnes autochtones, noires et de couleur éprouvent des besoins impérieux en matière de logement.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements. Le gouvernement s'est engagé à mettre fin à l'itinérance chronique dans son discours du Trône et a proposé des mesures visant à accroître le financement accordé dans le cadre de la SNL de plus de 13 milliards de dollars dans l'Énoncé économique de l'automne.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Le modèle de propriété résidentielle abordable d'Habitat pour l'humanité comble une lacune pour les personnes qui sont incapables d'acheter un logement et qui autrement ne pourraient pas être admissibles à un prêt hypothécaire traditionnel. Dans chaque province et territoire du Canada, les organismes locaux d'Habitat pour l'humanité aident à construire et à moderniser des logements, tant des maisons individuelles que des immeubles collectifs, de manière à offrir des habitations convenables et abordables. Grâce à des bénévoles et des donateurs, Habitat aide des familles à bâtir leur propre logement et à obtenir un prêt hypothécaire abordable, adapté à leur revenu. Être propriétaire d'un logement sûr, convenable et abordable est essentiel pour que les familles puissent se bâtir une vie en ayant plus de choix et de possibilités.

